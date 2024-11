Najpiekniejsze perfumy taniej! Tylko teraz w wielkiej promocji Sephory kupisz luksusowe zapachy w atrakcyjnych cenach. Aromaty wanilii na zimowe wieczory

Mały prezent codziennie? Chętnie! Odliczaj do świąt razem z kalendarzami adwentowymi

Perfumy są symbolem elegancji i luksusu. Coco Chanel mówiła, że perfumy to niewidoczny, niezapomniany i jedyny w swoim rodzaju dodatek w sferze mody, który zapowiada przybycie kobiety i wciąż jeszcze pobrzmiewa, gdy ona już odeszła. Zapach to najsilniejszy bodziec, który uruchamia wspomnienia. Perfumy to idealny pomysł na prezent dla ukochanej, zmysłowy, delikatnie erotyczny i bardzo elegancki.

Perfumy perfumom nie równe

Wybierając się na zakupy często można zwariować. Na półkach bowiem znajdziemy szeroki wachlarz produktów zapachowych, od mgiełek poprzez wody toaletowe aż po klasyczne perfumy. Czy różnią się one między sobą i czym kierować się podczas zakupów.

Przede wszystkim "parfum"

Poszczególne produkty zapachowe różnią się od siebie przede wszystkim koncentracją olejków eterycznych w alkoholu lub w wodzie. Wpływa to na trwałość zapachu i czas w jakim produkt będzie utrzymywał się na naszej skórze.

Perfumy - to najbardziej skoncentrowany produkty, ale również i najdroższy. Szukając oryginalnych perfum na flakonie powinna znaleźć się nazwa "parfum". W skład prawdziwych perfum wchodzi około 20-30 proc. czystej esencji. Zapach powinien utrzymywać się na skórze nawet jedną dobę.

Woda perfumowana - posiada w składzie 15-20 proc. esencji, a zapach na skórze powinien utrzymać się do 8 godzin. Szukając tego produktu w sklepach zwracaj uwagę na napis Eau de Parfum.

Woda toaletowa - najczęściej spotykana w sklepach, zawiera około 5-15 proc. esencji, a zapach utrzymuje się około 3 godziny.

Woda kolońska - zawiera 2-4 proc. olejków, a zapach utrzymuje się około dwie godziny.

Mgiełka do twarzy i ciała - to produkt o najmniejszym stężeniu olejków, posiada zazwyczaj 1-3 proc. esencji, a jego zapach nie utrzymuje się długo i raczej dedykowany jest odświeżeniu się niż traktowany jako długotrwały zapach do noszenia.

Najpiękniejsze zapachy o wiele taniej w Sephorze z okazji Black Friday

Sephora to właściwie miejsce jeżeli szukasz markowych zapachów. To prawdziwa kopalnia kompozycji, aromatów oraz luksusowych flakonów. Z okazji Back Friday w Sephorze najbardziej kultowe zapachy dostępne są o wiele taniej. Sprawdź, co znalazło się z promocyjnej ofercie Sephory.

LANCÔME La Vie Est Belle Eau de Parfum

La Vie Est Belle to pierwszy smakowity irys stworzony wyłącznie dla Lancôme przez trójkę najbardziej znanych francuskich perfumiarzy. Zapach o mocnym, długotrwałym aromacie, z idealną równowagą między szlachetnością irysa, głębią paczuli i uwodzicielskim akordem wanilii, tworzący idealny zapach szczęścia.W promocji Sephory za 262,00 zł.

PRADA PRADA Paradoxe

Zapach Paradoxe od marki Prada zaprasza w podróż do źródeł kobiecości i do odkrywania nowych doznań zapachowych. Ta aromatyczna kompozycja, opracowana przez Francuskich mistrzów perfumiarstwa, jest synonimem klasyki i awangardy. Zapach łączy w sobie kultowe i paradoksalne akordy, tworząc nowoczesną kompozycję, która przywołuje skojarzenia z esencją wielowymiarowej kobiecej natury. W promocji Sephora za 398,00 zł.

Yves Saint Laurent Black Opium Over Red

Black Opium Over Red to kontynuacja kultowej linii Black Opium, która właśnie świętuje swoje 10-lecie. Black Opium Over Red łączy w sobie charakterystyczne dla linii zapachy, takie jak kawa, białe kwiaty oraz zmysłowa wanilia, z nieoczekiwanym zapachem soczystej wiśni. Dzięki temu zapach jest energetyzujący, kuszący i uwodzicielski. Jest doskonałym wyborem na wieczorne wyjścia i randki. Oprócz tego woda perfumowana YSL Black Opium Over Red zamknięta jest w wyjątkowym, hipnotyzującym flakonie, który przyciąga wzrok swoją głęboką czernią z czerwonymi refleksami. W promocji Sephory za 284,25 zł.

Sol De Janeiro Brazilian Crush Body Fragrance Mist - Perfumowana mgiełka do ciała

Oto jeden z naszych największych sekretów piękna: bycie cheirosa (che-ro-sa), co oznacza uczucie boskiego dobra przez cały czas, od wschodu do zachodu słońca. Brazilian Crush, nasza zapachowa mgiełka ciała, zabierze Cię natychmiast na gorące plaże Rio de Janeiro. Zainspirowany odurzającymi zapachami pistacjowego i solonego karmelu z naszego brazylijskiego kremu Bum Bum. W Sephorze za 80,25 zł.