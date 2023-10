Pędzle do makijażu odmieniły make-up. Czym kierować się przy ich zakupie i jakie pędzle warto mieć?

Must have w makijażu

Pędzle do makijażu to coś więcej niż akcesoria. To dowód na to, że mała zmiana może mieć ogromne znaczenie. W świecie makijażu totalnie zrewolucjonizowały podejście na aplikacji. Pędzle do makijażu to wbrew pozorom wcale nie młody wynalazek, jednak w ostatnich 15-stu latach stały się absolutnym niezbędnikiem wszystkim miłośników makijażu. Profesjonalni wizażyści żartują, że dobrych pędzli nigdy za mało, jednak prawda jest taka, że domowego użytku wystarczy Ci zaledwie kilka z nich. Wybierając swój idealny zestaw pędzli warto stawiać na takie, które posłużą latami, włosie nie będzie z nich wypadać, a jeden pędzel będzie można stosować do wielu kosmetyków.

W perfumeriach Notino znajdziesz ogromny wybór zestawów pędzli do makijażu. Szczególnie warto zainteresować się zestawami własnymi Notino. To wyjątkowe propozycje wysokiej jakości w bardzo przystępnej cenie. Charm Collection Make-up brush set with cosmetic pouch to zestaw 5 pędzli do makijażu wraz z elegancką kosmetyczką. Takie zestaw sprawdzi się zarówno w domu, jak i w podróży. To również dobry pomysł na prezent .

Charm Collection Make-up brush set with cosmetic pouch od Notino to 5 najbardziej użytkowych pędzli. W zestawie znajdziesz:

pędzel do pudru - sprawdzi się zarówno do pudry sypkiego, jak i prasowanego,

ścięty pędzel do różu/bronzera - jeden pędzel - wiele możliwości,

pędzel do podkładu - to również dobra opcja do kosmetyków kremowych, jak róże i bronzery,

płaski pędzelek do cieni do powiek - idealny do bezpośredniej aplikacji ceni oraz do błysków.

okrągły pędzel do cieni do powiek - do rozcierania i tworzenia chmurki na oczach.

Pędzle Charm Collection Make-up brush set with cosmetic pouch od Notino są niezwykle miękkie w dotyku. Ich używanie jest przyjemnie i delikatne dla skóry. Sprawdzą się nawet u największych wrażliwców. Włosie nie wypada, a pędzle nie zmieniają swojego kształtu. Elegancka kosmetyczka przyda się w podróży. Jest specjalnie wyprofilowana tak, by pędzle się nie gniotły i mogły być transportowane dokądkolwiek chcesz.

i Autor: Materiały prasowe Notino

