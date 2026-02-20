Perfumy inspirowane kosmosem. Tak pachnie wolność prosto z gwiazd

Archetypy jako współczesny kod kulturowy

Współczesna kultura coraz częściej operuje skrótem myślowym i symbolem. Archetypy: siła, delikatność, mrok, światło, balans, funkcjonują jak wspólny język emocji. Są intuicyjne, natychmiast rozpoznawalne i pozwalają budować tożsamość bez konieczności jej werbalizowania.

Dla marek beauty to wyraźny sygnał zmiany: konsumenci nie oczekują już wyłącznie funkcji, lecz znaczeń. Galaxy Collection nie traktuje kosmosu jako dekoracji. Wykorzystuje go jako strukturę narracyjną – zapach staje się nośnikiem emocji i osobistego archetypu, który użytkownik wybiera zgodnie z własnym nastrojem i energią.

Zapach jako archetyp emocji

Każda z dziesięciu kompozycji w kolekcji została oparta na wyrazistym kontraście: świeżość vs. głębia, światło vs. mrok, lekkość vs. intensywność. Cytrusy, gruszka, bergamotka i nuty morskie otwierają zapachy, które następnie przechodzą w kwiatowe i ambrowe serca, by zakończyć się ciepłymi, otulającymi bazami z wanilii, bursztynu, paczuli czy kakao. To konstrukcja charakterystyczna dla współczesnych perfum trendowych: łatwe w odbiorze, ale z wyraźnym twistem. Zapachy Sorvella Perfume Galaxy Collection nie narzucają jednej interpretacji – pozwalają użytkownikowi dopisać własną historię.

Sorvella Perfume Galaxy Collection Tucana 50ml/119 zł

Tucana to świeża, kobieca kompozycja o luksusowo-egzotycznym charakterze. Otwarcie łączy soczystą gruszkę z mandarynką i elegancką bergamotką, tworząc nowoczesne, jasne i „juicy” otwarcie. Serce buduje klasyczne, kremowe połączenie kwiatu pomarańczy i jaśminu sambac, nadające zapachowi głębi i sensualnej elegancji. Baza oparta na bourbon wanilii, benzoine i białej ambrze pozostawia miękki, ciepły i bardzo wyrafinowany ślad na skórze.

Sorvella Perfume Galaxy Collection Abell 50ml/119 zł

Abell to nowoczesna, czysta kompozycja inspirowana architekturą formy i przestrzeni. Otwarcie łączy soczystą gruszkę z wytrawną gorzką pomarańczą i elegancką bergamotką, tworząc świeże, dojrzałe i luksusowe pierwsze wrażenie. W sercu zapachu pojawiają się frezja, molekularna Pomaroza oraz zielono-kwiatowa mahonia, nadające kompozycji lekkości, przestrzenności i niszowego charakteru. Baza oparta na ambroksanie, Sylkolide, drzewie cedrowym i Belambra Tree tworzy nowoczesny „skin scent” – czysty, chłodny i niezwykle trwały.

Sorvella Perfume Galaxy Collection Andromeda 50ml/119 zł

Andromeda to zmysłowa, magnetyczna kompozycja o wyraźnym charakterze gourmand-orientalnym. Otwarcie łączy soczystą gruszkę z eleganckim kwiatem pomarańczy i pikantnym różowym pieprzem. Serce zapachu buduje kultowe połączenie kawy i jaśminu, wzbogacone gorzkimi migdałami oraz ciemną, uzależniającą lukrecją. Baza oparta na wanilii, paczuli i cedrze zapewnia głębię, trwałość i kremowo-ciemną aurę na skórze.

Sorvella Perfume Galaxy Collection Milky Way 50ml/119 zł

Milky Way to kremowy, zmysłowy zapach o wyraźnie gourmandowym charakterze. Otwiera się luksusowym połączeniem migdałów i kawy, przełamanym świeżą bergamotą, która nadaje lekkości i elegancji. W sercu dominują kremowe białe kwiaty – jaśmin, tuberoza i kwiat pomarańczy – wzbogacone pudrowym irysem. Baza buduje ciepłą, uzależniającą aurę dzięki połączeniu tonki, kakao i wanilii, z kremowym drzewem sandałowym i pikantnym akcentem cynamonu.

Sorvella Perfume Galaxy Collection Leonis 50ml/119 zł

Leonis to nowoczesny, świetlisty zapach oparty na czystości i elegancji. Otwarcie łączy świeże cytrusy z zieloną herbatą i białymi kwiatami, tworząc lekki, premium „clean scent”. Serce rozwija się w kierunku nowoczesnej floral-aquatic kompozycji dzięki nutom wodnym i jaśminowi, delikatnie ocieplonym wanilią. Baza oparta na białym piżmie, paczuli i nutach drzewnych zapewnia trwałość, strukturę i elegancką, magnetyczną aurę na skórze.

ZAPACHY DLA MĘŻCZYZN

Sorvella Perfume Galaxy Collection Cocoon 50ml/119 zł

Cocoon to ciepła, zmysłowa kompozycja o gourmandowo-drzewnym charakterze. Otwarcie łączy biały i czarny pieprz z jasną bergamotką, tworząc nowoczesne, energetyczne pierwsze wrażenie. W sercu zapachu pojawia się aromatyczna szałwia i suchy cedr, nadające strukturę i męską czystość. Baza oparta na kakao, fasoli tonka i bursztynie otula skórę miękką, kremową aurą, zapewniając głębię, komfort i długotrwałą trwałość.

Sorvella Perfume Galaxy Collection Perseus 50ml/119 zł

Perseus to dynamiczna, aromatyczno-orientalna kompozycja stworzona dla nowoczesnego lidera. Otwarcie łączy świeżą miętę z zielonym liściem fiołka, różowym pieprzem i kardamonem, tworząc energetyczny, „hero opening”. Serce zapachu buduje aromatyczne połączenie lawendy i szałwii, przełamane soczystym ananasem i melonem oraz przyprawowym cynamonem. Baza oparta na drzewie gwajakowym, cedrze, kasztanie i wanilii nadaje kompozycji siłę, ciepło i magnetyczną trwałość.

Sorvella Perfume Galaxy Collection Black Eye 50ml/119 zł

Black Eye to chłodna, dynamiczna kompozycja o wyraźnie męskim charakterze. Otwarcie łączy gorzki grejpfrut z morskimi nutami, tworząc świeże, energetyczne i nowoczesne pierwsze wrażenie. W sercu zapachu pojawia się aromatyczny liść laurowy, przełamany eleganckim jaśminem. Baza oparta na drzewie gwajakowym, paczuli i szlachetnym mchu dębowym nadaje kompozycji siłę, głębię i długotrwały, mroczny ślad na skórze.

Sorvella Perfume Galaxy Collection Eye of God 50ml/119 zł

Eye of God z kolekcji Galaxy to aromatyczno-drzewna kompozycja o wyraźnym charakterze autorytetu i kontroli. Otwarcie łączy ostry pieprz z jasną bergamotką, tworząc przenikliwe, energetyczne pierwsze wrażenie. Serce zapachu rozwija się w kierunku surowej elegancji dzięki połączeniu geranium, lawendy, chińskiego pieprzu i żywicznego elemi. Baza oparta na suchej wetiwerii, paczuli i miękkiej wanilii nadaje głębię, trwałość i magnetyczny, męski ślad na skórze.

