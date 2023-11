Perfumy na prezent. Czym kierować się kupując zapachy dla bliskich?

Zapachy to bardzo intymna i zmysłowa część naszej duszy. To właśnie zmysł węchu może przywoływać wspomnienia i zapisane w podświadomości wydarzenia. Każdy z nas przypomina sobie sytuację, w które coś wąchał i przypominało mu to jakąś konkretną rzecz z przeszłości. Jak podaje portal zwierciadlo.pl niemiecki psycholog dr Joachim Mensing wysnuł przypuszczenie, że istnieje związek pomiędzy naszą osobowością a wyborem perfum. Uważa on, że wybierane przez nas aromaty przywołują dobre wspomnienia lub mogą być swoistą potrzebą wewnętrznej przemiany. Mają pomóc nam przemienić się w kogoś, kim zawsze chcieliśmy być.

Zobacz także: Pielęgnacja skóry dojrzałej. Co powinnaś wiedzieć?

Ulubiony zapach perfum a osobowość

Lawenda, rumianek, czarna orchidea - te zapachy najczęściej wybierają osoby obdarzone romantyczną naturą, które cenią sobie duchową przemianę oraz wrodzony artyzm. To kruche i bardzo emocjonalne osoby.

Owocowe zapachy, porzeczka, granat - to ulubione kompozycje zapachowe optymistów. Są pełni energii oraz uwielbiają, jak coś się dzieje.

Lotos, hibiskus, biała herbata - po te zapachy najczęściej sięgają myśliciele. Są to osoby, które uwielbiają analizować otaczający ich świat i wszędzie doszukują się drugiego dna.

Kardanom, cynamon, goździki - to ulubione zapachy urodzonych flirciarzy. Takie osoby kochają relacje z innymi, a flirt to ich środowisko naturalne.

Top trendy perfum na zimę 2023/2024

Elektryzujący duet inspiruje ekstrawagancką społeczność do podążania ścieżką intensywnego życia. Poznajcie Born in Roma Intense Donna dla niej i Born in Roma Intense Uomo dla niego. Oto perfumy dla każdej osoby, która chce wyrazić siebie i zrobić wrażenie.

Valentino Born in Roma Intense Donna

Aby przywieść na myśl ciepło rzymskich nocy, Born in Roma Intense Donna przedefiniowuje tradycyjne standardy dotyczące intensywności zapachu. Poświata wanilii została podbita rozwijającymi się akordami trzech rodzajów jaśminu. Ta mieszanka zabiera nas w podróż przez noc pełną prawdziwie mocnych wrażeń. Mistrzynie zapachów Amandine Marie oraz Honorine Blanc odkrywają przed nami świetlistą, kremową i nowoczesną wersję kwiatowych perfum z mocnym wykończeniem zapewnionym przez żywicę benzoesową z dodatkiem bursztynu.

Valentino Born in Roma Intense Uomo

Born in Roma Intense Uomo wyostrza instynkt – idealnie oddaje kontrast między świeżością, a ciemną stroną sensualności. Zapach jest mieszanką elegancji z nutą buntu. Hipnotyczny charakter perfum mistrzowie zapachów Guillaume Flavigny i Antoine Maisondieu osiągnęli dzięki dymnemu charakterowi wetiwery pozyskiwanej z Haiti. Jest ona uważana za najbardziej wyważony i zbalansowany rodzaj tej rośliny.

i Autor: Materiały prasowe Valentino

Marka Lancôme wprowadziła właśnie do swojej oferty La vie est belle L’Extrait. Pełen mocy, a jednocześnie niezwykle delikatny duet róży i irysa łączy się tu z głębią akordu drzewa oud. Złota butelka podkreśla luksusowy charakter skrywanej we wnętrzu kompozycji. Zapach jest deklaracją luksusu wyrażoną przez każdy pojedynczy składnik formuły. To czyste szczęście w odcieniu złota, przetłumaczone na język zapachów. Wierny kwiatowo-gourmand naturze La vie est belle, L’Extraitstanowi reinterpretację kultowej eau de parfum. Dzięki zawartości najszlachetniejszych surowców z palety perfumiarzy, oferuje nadzwyczaj wyrafinowane i niezwykle zmysłowe doświadczenia. W nutach głowy, akord uświęconego kadzidła dodaje pikantny akcent świeżym, soczystym akordom bergamotki i czerwonych owoców.

i Autor: materiały prasowe Lancome

BOHOBOCO • PERFUME to idealny prezent dla każdego, kto ceni odwagę w łączeniu nieoczywistych nut i esencji perfum. Oryginalne kompozycje wyróżniają się przede wszystkim dzięki wyjątkowej wyobraźni kreatora i jego śmiałości w podążaniu za doskonałością . Każdy flakon BOHOBOCO • PERFUME to inna opowieść, która w chwili uwolnienia nabiera nowego znaczenia dla osoby, która ją nosi. Dzielenie się z bliskimi tym, co ważne i bliskie sercu potrafi stać się osią dialogu oraz wchodzenia w głąb emocji do tej pory skrywanych, nienazwanych. Kryształowy flakon to prezent szczególny, symbolizujący potrzebę wyrażenie szczerych uczuć względem drugiej osoby i podkreślenia jej wyjątkowości.

i Autor: Materiały prasowe BOHOBOCO PERFUME

ARMANI - Sì Passione

Zapach Si Passione od Giorgio Armani to hołd złożony kobiecie wolnej i świadomej. Zmysłowa kompozycja na nowo definiuje pasję i nie narzuca ograniczeń kobietom, które dla niej żyją. Subtelny, kobiecy zapach Si Passione od Giorgio Armani otwierają apetyczne nuty czarnej porzeczki i soczystej gruszki, którym pikanterii dodają ostre akcenty różowego pieprzu. Całość otulają zmysłowe akordy róży i jaśminu, które podkreślają pełną pasji kobiecość, a zapach zamykają akcenty drzewa i nuta wanilii.

i Autor: Materiały prasowe Armani