Perfumy na walentynki. Te zapachy uwolnią Wasze zmysły i rozgrzeją temperaturę

Topowe perfumy na Walentynki

Perfumy to nasze niewidoczne ubranie, to nuta romantyzmu i charakteru, która podkreśla naszą osobowość. Zapachy od największych projektantów potrafią kosztować fortunę, a tak jest cała rzesza ludzi, która jest w nich zakochana. Dodatkowo to właśnie zmysł węchu najbardziej ze wszystkich magazynuje wspomnienia i potrafi obudzić w nas sentyment. Coco Chanel powiedziała nawet, że "elegancja nie jest możliwa bez perfum. To skryte, niezapomniane, ostateczne akcesoria". Idealnie dobrany zapach podkreśla naszą osobowość i styl bycia. Elegancki flakon to również idealny pomysł na walentynkowy prezent.

BLACK OPIUM EAU DE PARFUM OVER RED.

BLACK OPIUM EAU DE PARFUM OVER RED jest głęboko nasycony dekadenckim, soczystym zapachem czerwonej wiśni. Jest to akord, który znajduje się w samym sercu zapachu. Przeważa on w całej kompozycji. Kusi swoją zmysłowością. Wiśnia wyraźnie kontrastuje z akordami czarnej kawy i białego jaśminu, z którego znane jest BLACK OPIUM. W nowej odsłonie BLACK OPIUM po raz pierwszy, w akordzie białych kwiatów występuje Jasmine Ourika Accord®. Został on stworzony z kwiatów uprawianych w ogrodach YSL Beauty Ourika niedaleko Marrakeszu. Wyjątkowy zapach lokalnego jaśminu został uchwycony przy użyciu najnowocześniejszej techniki, która chroni kwiat, jednocześnie wchłaniając jego lotne składniki. Poznaj bardziej subtelną, owocową wersję najbardziej zmysłowego z kwiatów.

i Autor: Materiały prasowe YSL

Maison Margiela - Under The Stars

Zawierający nuty zapachowe oudu i skóry, Under The Stars jest ciepły i kojący, a jednocześnie tajemniczy. Szlachetny i rzadki składnik oud wytwarza potężną, dymną esencję z bursztynową nutą żywicy labdanum, która oddaje kameralność ciepłej nocy pod gwiazdami. Porywająca i wibrująca esencja czarnego pieprzu, powiązana z surowym i cielesnym akordem skóry, przywołuje dziką, nieokiełznaną przyrodę. Intensywny odcień pomarańczowego brązu przypomina ciepło trzaskającego ogniska.

i Autor: Materiały prasowe Replica

BOHOBOCCO - VANILLA • BLACK PEPPER

Metafizyczne wspomnienie dyrektora kreatywnego stało się dla niego inspiracją do powstania unikalnej linii – BOHOBOCO • PERFUME, którą otwiera zapach VANILLA • BLACK PEPPER . Niczym niewidzialna nić łączy ze sobą magiczne pokłady emocji, fascynacji oraz oddania. Kompozycja ta odzwierciedla podróż w głąb siebie — w celu odnalezienia własnego ja oraz drogi do życia pełnego pasji, oddania się temu, co kochasz oraz ekscytacji chwilą. Wizjoner zrozumiał, czym jest prawdziwa sztuka i od tego momentu zapragnął, żeby towarzyszyła mu ona przez całe życie. W minimalistycznym flakonie perfum ukrył marzenia o namiętności twórczej, pasji oraz wewnętrznej ekscytacji chwilą. Słodko-ostra woń uzależnia i pozostaje w pamięci na długo.

i Autor: Materiały prasowe Bohoboco

YVES SAINT LAURENT LIBRE L’ABSOLU PLATINE

Libre L’Absolu Platine zostały stworzone z najwyższej jakości składników przez dwoje wybitnych mistrzów perfumiarstwa – Anne Flipo i Carlosa Benaïma. Nowy zapach podkreśla charakterystyczne dla LIBRE napięcie między kobiecością i męskością, kontrast zimnego z gorącym. Jasne, promienne akordy białej lawendy stworzone przez YSL Beauty oferują nowe spojrzenie na kwiatowy zapach. Na serce perfum składa się stworzona specjalnie dla marki YSL - lawenda DIVA - rosnąca w górzystych obszarach Prowansji. Lawenda DIVA pochodzi ze zrównoważonych upraw i jest częścią programu mającego na celu promowanie powrotu upraw lawendy we Francji. Dzięki odpowiedniemu procesowi chemicznemu mniej pożądany męski charakter lawendy jest niwelowany, a jej wyjątkowe piękno zostaje podkreślone. LAVANDIN to kolejny składnik zapachu. Jest to hybryda dwóch gatunków lawendy pochodząca ze zrównoważonych upraw, których celem jest poprawa dochodów rolników. Przy tworzeniu LIBRE używana jest wyłącznie świeżo zebrana główka kwiatowa. W sercu zapachu znajduje się też ikoniczny składnik LIBRE – kwiat pomarańczy pozyskiwany ze słonecznego Maroka. Jego kobiecy, seksowny, ciepły zapach doskonale komponuje się z białą lawendy.

i Autor: Materiały prasowe YSL