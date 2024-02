i Autor: materiały prasowe BOSS

Wiosną i latem nie wychodź bez tego z domu

Grupa Safilo i BOSS prezentują kolekcję okularów przeciwsłonecznych na wiosnę - lato 2024. Inspirująca kampania #BeYourOwnBOSS celebruje życie prowadzone według własnych zasad, emanujące pewnością siebie, stylem oraz odważnym spojrzeniem w przyszłość. W centrum uwagi staje niezależność - podkreślając, że to Ty jesteś główną siłą kierującą swoimi wyborami. Przekonanie, że możesz być własnym szefem, odzwierciedla ducha hasła "Be Your Own BOSS".