Perfumy pachną inaczej na tobie i twojej koleżance? Oto dlaczego tak się dzieje

Aromat perfum zależy w dużej mierze od tego, jak reaguje ze skórą. Właściwości skóry, jej temperatura oraz poziom nawilżenia mają wpływ na ostateczny zapach.

Zapachy ulegają ewolucji w miarę upływu czasu. Nuty wyczuwalne natychmiast po nałożeniu mogą znacząco odbiegać od tych, które dominują po kilku godzinach noszenia.

Sposób, w jaki odbieramy dany zapach, zależy też od innych używanych produktów. Balsamy, żele pod prysznic czy olejki mogą modyfikować wyczuwalną woń perfum.

W poszukiwaniu idealnego zapachu nie należy opierać się tylko na tym, jak pachnie on na innej osobie czy na papierowym pasku. Najrozsądniej jest wypróbować perfumy na własnej skórze i pozwolić im na pełne uwolnienie aromatu.

Perfumy ujawniają swój prawdziwy charakter dopiero po aplikacji na ciało. Naturalna wydzielina gruczołów łojowych, poziom wilgoci oraz ciepłota naskórka mogą zmieniać sposób, w jaki uwalniają się poszczególne nuty zapachowe. W rezultacie aromat, który u jednej osoby zachwyca świeżością i lekkością, u innej może nabrać słodkiego, kremowego czy intensywnego wyrazu. Ważny jest również stan skóry. Na dobrze nawilżonym ciele aromat utrzymuje się zazwyczaj dłużej, natomiast przesuszony naskórek może sprawić, że zapach szybciej straci swoją intensywność.

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Perfumy nie pachną identycznie na każdej skórze

Sprawdzanie zapachu na papierowym pasku w drogerii to dobry wstęp, lecz nie oddaje pełni tego, jak perfumy ułożą się na twoim ciele. Jeśli kompozycja przypadła ci do gustu, warto nanieść ją bezpośrednio na skórę. Należy unikać testowania zbyt wielu zapachów jednocześnie. Po zetknięciu się z kilkoma różnymi woniami ludzki węch traci zdolność poprawnego rozpoznawania kolejnych. Sensowniej jest wybrać parę interesujących opcji i dać im czas na pełne wybrzmienie.

Zwróć uwagę, że perfumy ewoluują w miarę upływu czasu. Krótko po użyciu dominują nuty głowy, które są rześkie, ale szybko znikają. Potem ujawniają się nuty serca, a po upływie kolejnych godzin na skórze zostają nuty bazy. Z tego powodu aromat wyczuwalny po pięciu minutach różni się od tego, którym będziesz pachnieć pod koniec dnia.

Nie testuj perfum tylko na papierku

Na ostateczny odbiór zapachu mają wpływ również kosmetyki pielęgnacyjne. Aromatyczny balsam, żel pod prysznic czy olejek mogą łączyć się z rozpylonymi perfumami. Aby obiektywnie ocenić nową wodę toaletową, najlepiej jest użyć jej na skórze niepokrytej silnie pachnącymi preparatami. Nie znaczy to, że istnieje tylko jeden „poprawny” sposób korzystania z perfum. Fakt, że na tobie zapach staje się bardziej słodki, ciepły czy wyrazisty niż na znajomej, nie jest wadą. Ta unikalność sprawia, że perfumy nabierają osobistego charakteru. Z tego powodu nie powinieneś decydować się na zakup, opierając się jedynie na zapachu kogoś innego.

Najrozsądniej jest spryskać ciało, poczekać kilkadziesiąt minut i ponownie ocenić woń. Jeśli po kilku godzinach kompozycja wciąż ci się podoba, istnieje duża szansa, że idealnie współgra z twoim ciałem. Pamiętaj, że perfumy to nie tylko płyn w buteleczce – ich finalny aromat tworzy się w interakcji z osobą, która je aplikuje.