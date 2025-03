Perfumy znanej celebrytki już w Rossmannie. Ceny i zapachy jak marzenie. Aż nie wiadomo, który zapach wybrać

Kompozycje zapachowe beBIO powstały w niekwestionowanej światowej stolicy perfum - francuskim Grasse. Każda z nich w inny sposób pozwala kobietom wyrazić zapachem swoją wrażliwość, pasję i wyjątkowość. Wyróżniają się nie tylko wyjątkowym charakterem, ale także wysoką trwałością. Tak aby można cieszyć się ich głębią przez długie godziny.

All Eyes on You

Uosobienie glamour i wyrafinowania. Musująca nuta mandarynki wraz z ciepłem bogatej i luksusowej mieszanki nut białych kwiatów, drewna i wanilii otuli Cię zmysłowym ciepłem. I sprawi, że poczujesz się jakbyś kroczyła po czerwonym dywanie. All Eyes on You to idealne dopełnienie Twojego wizerunku na wielkie okazje i podkreślenie twojej wyjątkowości oraz niepowtarzalnego stylu.

Sky is the Limit

Mocny i energetyczny zapach unisex dla osób aktywnych tak, jak Ewa Chodakowska. Symfonia skórzanych i drzewnych woni o orientalnym sercu spotyka się z ziemistym bogactwem paczuli. Oud i ambra tworzą trwałą sygnaturę. Głęboki i intensywny zapach motywuje do wytrwałości w przekraczaniu granic. Sky is the Limit] wydaje się być wręcz esencją życia w ruchu, pełną mocy i adrenaliny.

Fall in Love

Romantyczny i zmysłowy zapach doskonały na wyjątkowe chwile z ukochaną osobą. Delikatnie powabny, ale jednocześnie pełen nieodpartego uroku. Urzekający aromat, na niezapomniane chwile kreuje słodkie ciepło wanilii przeplatające się ze zmysłową głębią piżma. Nutę świeżości zapewnia pikantność rabarbaru spotykająca się z delikatną elegancją jaśminu. Fall in Love jest jak delikatny szept miłości. Otula ciepłem i namiętnością.

Dressed for Success

Zapach, który uosabia pewność siebie. Idealny na okazje, gdy chcesz podkreślić swój wdzięk i przebojowość. Harmonia kwiatowych, piżmowych i pudrowych nut, w której rześka świeżość gruszki łączy się z ciepłym urokiem kwiatu pomarańczy. W kompozycji znajdziesz także klasyczne piękno róży, płynnie połączone ze zmysłową głębią piżma i drzewnymi nutami wetiweru. Dressed for Success jest idealny na spotkania i formalne okazje. Roztoczysz dzięki niemu elegancką aurę profesjonalizmu i podkreślisz swoją klasę.

Feel the Moment

Swoim serdecznym ciepłem i owocową słodyczą podkreśli momenty, w których celebrujesz nowe doświadczenia, ale też spotkania z przyjaciółmi czy serdeczne chwile w gronie najbliższych. Feel the Moment z dojrzałych nut gruszki i brzoskwini prowadzi nas przez kwiat pomarańczy, jaśmin aż po lawendę, przywołując piękno skąpanego w słońcu ogrodu. Słodka nuta wanilii i karmelu oraz elegancja piżma i ambry przyniosą wspomnienia ciepłych letnich wieczorów.

Kolekcja perfum beBIO Ewa Chodakowska to pięć wyjątkowych sposobów na wyrażenie siebie i podkreślenie swojego wizerunku. Wybierz w Rossmannie zapachy, które najlepiej oddają twoje „ja” i pozwól, by towarzyszyły ci właśnie tak, jak tego potrzebujesz w różnych momentach.

Cena w Rossmannie - 54,99 zł.