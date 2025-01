i Autor: materiał prasowy Avene

Strefa beauty

Pewność siebie na nowo – odkryj nowości od Avène na początek 2025

Nowy rok to zawsze okres postanowień i nowych początków, a więc idealny moment, by zadbać o siebie i umocnić swoją pewność siebie. Nadchodzące nowości od Avène inspirują do odświeżenia pielęgnacyjnej rutyny oraz zaopiekowania potrzeb skóry wrażliwej. Poznaj nowość z gamy Antirougeurs, która powstała, aby wspierać wymagającą cerę naczynkową oraz innowacje w gamie DermAbsolu, dostosowanej do złożonych potrzeb skóry dojrzałej.

Wsparcie dla cery naczynkowej: Antirougeurs ROSAMED SPF 50+ koncentrat nawilżająco-ochronny To innowacyjny dermokosmetyk, który redukuje zaczerwienienia (również w przebiegu trądziku różowatego) oraz zapobiega ich nawrotom. Zawiera opatentowany1 składnik aktywny ANGIOPAUSINE™, który przywraca prawidłową reaktywność naczyń, hamując rozszerzanie się istniejących naczyń oraz zapobiegając powstawaniu nowych. ANGIOPAUSINE™ Antirougeurs ROSAMED SPF 50+ ROSAMED SPF 50+ zawiera też Triasorb™, składnik zapewniający wysoką ochronę przed promieniowaniem: UVA, UVB i światłem niebieskim (HEV) – jednym z głównych czynników zaostrzających zaczerwienienia na skórze. Koncentrat to doskonały wybór dla skóry skłonnej do zaczerwienień i rozszerzania naczyń. Produkt natychmiast łagodzi uczucie ciepła i zapewnia 24-godzinne nawilżenie2. Może być stosowany samodzielnie, po zabiegach laseroterapii oraz w połączeniu z leczeniem farmakologicznym. Antirougeurs ROSAMED SPF 50+ koncentrat nawilżająco-ochronny, ma lekką, nietłustą konsystencję oraz nie bieli skóry, co czyni go idealną bazą pod makijaż. Doskonale sprawdzi się jako część porannej rutyny, opiekując nie tylko kwestię wrażliwych naczynek, ale również zapewniając skuteczną ochronę przeciwsłoneczną. Dostępny w sprzedaży online od stycznia 2025 oraz w aptekach stacjonarnych od lutego 2025. Nowy rok – nowe DermAboslu Podstawową obawą kobiet w procesie starzenia się jest opadająca skóra i utrata owalu twarzy – tzw. odwrócony trójkąt młodości, gdzie zauważa się znaczny spadek jędrności oraz utracenie konturów. Gama DermAbsolu od lat wspiera kobiety w utrzymaniu gęstej, promiennej skóry, jednocześnie podkreślając jak ważne jest holistyczne podejście do procesów starzenia. Już w marcu 2025 r. poznamy dermokosmetyki DermAbsolu w nowym, przykuwającym uwagę luksusowym designie. Produkty działają na 3 podstawowe objawy starzenia się: suchość, strukturę i nierówny koloryt. Intensywnie ujędrniają skórę i poprawiają kontur twarzy. Ważnym wyróżnikiem gamy jest obecność wysoko skoncentrowanych składników aktywnych, takich jak: bakuchiol, niacynamid i glikooleol (pro-ceramidy). Regularna pielęgnacja produktami z gamy DermAbsolu pozwala na nowo zdefiniować trójkąt młodości - poprawić kontur twarzy, zwiększyć jędrność i skutecznie odżywić skórę. Intensywnie liftingujący krem na noc przywraca kontur twarzy już po 1. miesiącu3, wypełnia owal oraz silnie odżywia skórę podczas snu. Swoje działanie zawdzięcza wyjątkowo skutecznemu połączeniu składników aktywnych – bakuchiolu (1%), niacynamidu (2%) oraz pro-ceramidów (2%). Żelowo-kremowa konsystencja, pozwala poczuć natychmiastowy efekt świeżości i ułatwia szybką penetrację składników aktywnych w górne warstwy naskórka. Wydajna formuła jest w 91% pochodzenia naturalnego. Modelujący owal twarzy krem na dzień zauważalnie poprawia hydratyzację skóry już po 1. zastosowaniu4, jednocześnie zapewniając jej całodobowe nawilżenie5. Dodatkowo pozwala rozświetlić i wygładzić cerę. Oprócz bakuchiolu (1%) i pro-ceramidów (2%) posiada w składzie także polifenole z wanilii, które stymulują naturalną syntezę kwasu hialuronowego w skórze. Produkt dostępny jest w ekologicznym opakowaniu. Szklany słoiczek można wielokrotnie wykorzystać dzięki systemowi refill. Idealnym dopełnieniem rutyny ujędrniającej będzie Serum przywracające kontur twarzy, które według 90% konsumentek wspiera zauważalne zwiększenie się jędrności skóry6, a zdaniem 94% sprawia, że cera staje się bardziej promienna7. Zawiera zarówno bakuchiol (1,5%), jak i pro-ceramidy (2%) i polifenole z wanilii. Krem wypełniający kontur oka z gamy DermAbsolu to sposób na zaopiekowanie również największych pielęgnacyjnych detali – wrażliwej skóry wokół oczu i konturu ust. Wygładza zmarszczki, nawilża skórę oraz zmniejsza widoczne cienie pod oczami. Pozwala osiągnąć efekt wypoczętej, jędrnej skóry dzięki trzem precyzyjnie dozowanym składnikom aktywnym: 1% bakuchiolu, polifenolom z wanilii i pro-ceramidom (1%). i Autor: materiały prasowe Avene i Autor: materiały prasowe Avene