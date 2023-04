Piękna skóra na wiosnę. Gorący trend w makijażu, który sprawi, że cera zyska zdrowy blask i będzie wyglądać na wypoczętą

Makijaż na wiosnę i lato 2023. Na to warto postawić

Promienna i wypoczęta skóra nigdy nie wyjdzie z mody. Kiedy za oknami piękna i słoneczna pogoda to w makijażu czas na lżejsze kosmetyki. O tej porze roku w make-upie królują delikatne formuły, które nie będą obciążać skóry oraz podkreślać jej niedoskonałości. Od lat jednym z wiosennych hitów są kremy BB. Zapewniają one cerze dobre krycie, korygują koloryt, a przy tym są lekkie i promienne w swoim wykończeniu. Często zawierają także dodatkowe właściwości pielęgnacyjne, takie jak nawilżanie, ochrona przeciwsłoneczna oraz odżywienie skóra. Polska marka Sensum Mare posiada w sowim portofolio krem BB, który skradł serca tysięcy Polek. ALGOTONE to multifunkcyjny krem BB, który zapewni Twojej cerze wszystko, czego potrzebuje. Łączy on w sobie zalety podkładu z nawilżającym działaniem kremu na dzień. Wyrównuje koloryt i sprawia, że Twoja skóra wygląda naturalnie i zdrowo. Co ważne, LGOTONE posiada mineralny filtr SPF 15. Mineralne pigmenty pochodzenia naturalnego wyrównują koloryt, skutecznie kryją drobne niedoskonałości i nadają skórze zdrowy wygląd. Dostępny jest w aż 5 odcieniach, dzięki czemu każdy dopasuje idealny kolor dla siebie.

Jak aplikować krem BB?

Jak powinna wyglądać prawidłowa aplikacja kremu BB? Możesz to zrobić palcami. Dzięki temu będziesz mieć pełną kontrolę nad aplikacją produktu. Aby osiągnąć efekt drugiej skóry możesz także sięgnąć po gąbeczkę do makijażu. ALGOTONE Ideal MakeUp od Sensum Mare została zaprojektowana, by z łatwością rozprowadzać płynne oraz suche produkty, takie jak krem BB, puder, róż czy bronzer. Jest wykonana z bezzapachowego, obojętnego dla skóry materiału tak, by nie podrażniać delikatnej skóry twarzy, okolic oczu i szyi. Gąbeczka pozwala na stopniowanie krycia oraz na naturalne wykończenie, nie pozostawiające smug i nierówności. Odpowiednie wymiary oraz idealny kształt gąbeczki umożliwiają precyzyjne i szybkie rozprowadzenie produktów na skórze i wykonanie makijażu nawet w miejscach trudno dostępnych, takich jak okolice nosa i oczu

i Autor: Materiały prasowe Sensum Mare

