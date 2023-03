Piękna skóra to proces, który trwa. O czym warto pamiętać w pielęgnacji?

Nie tylko dobór odpowiednich produktów do codziennego dbania o skórę jest ważny. Pamiętaj też o nawadnianiu od wewnątrz, diecie bogatej w świeże warzywa i owoce (im mniej przetworzone, tym dla skóry lepiej) oraz regularnej aktywności fizycznej (uwaga: wystarczy godzinny spacer, ale co dzień). Uwierz w synergię tych wszystkich elementów – żadnego z nich nie pomijaj i przekonaj się: to działa naprawdę.

WYKORZYSTAJ NOC

Ty słodko wędrujesz po Krainie Snu, a twój organizm ciężko pracuje. Skóra przechodzi w tryb naprawy, kiedy śpimy, dlatego to doskonały czas, aby dodatkowo ją nawilżyć i odżywić. Szczególnie nawilżanie jest ważne, bo produkcja sebum mocno wtedy spada. Po kąpieli wmasuj w ciało produkt bogaty w składniki odżywcze - obudzisz się piękniejsza. NUXE BODY Rêve de Thé Tonizujący krem ujędrniający to delikatnie pachnący krem łączący w sobie ekstrakty z zielonej herbaty i żyta. Orzeźwiająca konsystencja o chłodzących właściwościach zapewnia natychmiastowe uczucie tonizowania i ujędrnienia skóry.

PIJ WODĘ SYSTEMATYCZNIE

Nawodnienie jest absolutnie kluczowe dla zdrowia. Dotyczy to całego organizmu, w tym skóry. Jeśli nie pijesz wystarczającej ilości płynów – ulega ona przesuszeniu, traci elastyczność.

Ale uwaga: woda po wypiciu przez układ pokarmowy dostaje się do krwioobiegu, jest filtrowana przez nerki i ostatecznie trafia do komórek - także skóry - jednak, aby utrzymać ją nawilżoną potrzebne jest jeszcze zapobieganie transepidermalnej utracie wody (TEWL), czyli nadmiernemu odparowywaniu jej ze skóry. To naturalny proces, ale aby utrzymać go w zdrowych ryzach, potrzebna nam pielęgnacja bogata w lipidy, ceramidy i kwas hialuronowy.

MYCIE – RZECZ DELIKATNA

Zbyt agresywnym mydłem czy płynem do mycia możesz zrobić skórze dużą krzywdę. A przecież prawidłowe oczyszczanie to podstawa każdej pielęgnacji! Dlatego wybieraj tylko najdelikatniejsze produkty, które jednocześnie nawilżą i ochronią naskórek przed przesuszeniem. NUXE BODY Rêve de Thé Rewitalizujący żel pod prysznic w kontakcie ze skórą zmienia swoją konsystencję z galaretki na delikatną, oczyszczającą piankę. Formuła zawiera roślinną bazę myjącą i wyciąg z zielonej herbaty, dzięki czemu pozostawia skórę miękką i wygładzoną.

USUŃ TO, CO ZBĘDNE

Regularne usuwanie martwego naskórka jest potrzebne, aby zachować gładką, czystą skórę. Peeling mechaniczny usuwa martwy naskórek za pomocą kryształków lub granulek, ale warto poszukać delikatnej, nawilżającej formuły, aby nie podrażnić skóry i nie zniszczyć ochronnej bariery hydrolipidowej. NUXE BODY Rêve de Thé Rewitalizujący peeling do ciała to ultraświeży koktajl, łączący w sobie ekstrakt z zielonej herbaty ze złuszczającymi ziarnami bambusa w dwóch uzupełniających się rozmiarach. Niezwykle świeża, ziarnista konsystencja i wyjątkowy zapach tworzą rewelacyjny duet pielęgnacyjny: peeling wmasowany w wilgotną skórę zachwyca zmysły, a przy tym skutecznie usuwa martwy naskórek, pozostawiając skórę odżywioną i odnowioną.

