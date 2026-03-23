Piękna skóra w każdym wieku – trend na pro-aging zyskuje na popularności

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-03-23 14:49

Przez lata w pielęgnacji dominował kult młodości i jedna narracja – zatrzymać czas, wygrać z nim, ukryć jego ślady. Dziś jednak coraz wyraźniej widać zmianę perspektywy. Zamiast walczyć z upływem czasu, większość z nas chce po prostu dbać o skórę w sposób dopasowany do jej potrzeb, wieku i stylu życia. To właśnie na tym opiera się pro-aging – podejście, które zyskuje na znaczeniu w świecie beauty. Najnowszy katalog Hebe „Piękna skóra w każdym wieku” dobrze wpisuje się w ten kierunek, pokazując, że pielęgnacja może odpowiadać na różne etapy życia i różne potrzeby skóry.

Hebe

i

Autor: Hebe/ Materiały prasowe

Od anti-aging do pro-aging

Przez lata o pielęgnacji mówiło się głównie w kontekście anti-aging. Zmarszczki traktowano jako problem, a wiek – jako coś, co lepiej ukryć. Pro-aging odwraca tę perspektywę. Zamiast walczyć z czasem, stawia na lepsze rozumienie potrzeb skóry i pielęgnację dopasowaną do tego, co naprawdę jej służy. To podejście wiąże się też ze zmianą myślenia o starzeniu. Zmarszczki coraz częściej przestają być czymś, co za wszelką cenę trzeba maskować, a zaczynają być postrzegane jako naturalny efekt upływu czasu. Pro-aging nie oznacza rezygnacji z dbania o siebie, wręcz przeciwnie, zachęca do pielęgnacji opartej na akceptacji, świadomych wyborach i wspieraniu skóry tak, by zachowała dobrą kondycję.

Różne potrzeby, jeden cel

Na stan skóry wpływa wiele czynników – wiek, styl życia, stres, sen, hormony i warunki zewnętrzne. Z czasem może pojawić się większa wrażliwość, suchość, pierwsze zmarszczki albo utrata jędrności. Pro-aging nie próbuje tego ukrywać, ale podpowiada, jak odpowiadać na te zmiany w rozsądny sposób. Pielęgnacja coraz częściej opiera się na realnych potrzebach skóry. Dla wielu osób podstawą pozostają oczyszczanie, krem nawilżający i codzienna ochrona SPF. W innych przypadkach większe znaczenie mają składniki kojące i wspierające odbudowę bariery, takie jak ceramidy czy pantenol. Są też formuły z witaminą C, peptydami, kwasem hialuronowym lub retinolem, które wspierają nawilżenie, elastyczność i odpowiadają na potrzeby skóry dojrzałej.

Katalog Hebe jako źródło inspiracji

Najnowszy katalog Hebe „Piękna skóra w każdym wieku” porządkuje różne podejścia do pielęgnacji i pomaga lepiej odnaleźć się wśród dostępnych możliwości. Znalazły się w nim m.in. propozycje inspirowane pielęgnacją azjatycką – koreańską i japońską, a także kosmetyki naturalne, dermokosmetyki i bardziej zaawansowane formuły profesjonalne.Taki wybór pokazuje, że pielęgnację można dopasować do wieku, potrzeb skóry i własnych przyzwyczajeń. Dla jednych będzie to kilka prostych kroków, dla innych bardziej rozbudowane podejście. Najważniejsze pozostaje jedno: wybrać to, co naprawdę służy skórze.

