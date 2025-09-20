Pielęgnacja bazująca na rośłinnych ekstraktach

Kosmetyki z ekstraktami roślinnymi to jeden z najcenniejszych filarów świadomej pielęgnacji. Roślinna pielęgnacja w nowoczesnej odsłonie to kombinacja naturalnych składników i nowoczesnych technologii – ten rodzaj kosmetyków przeżywa dziś ogromny rozkwit, bo mają same zalety. Są niezwykle przyjemne w użyciu, a jednocześnie bardzo efektywne. Makijaż na bazie roślin to rodzaj make-up, który jednocześnie upiększa oraz w sposób delikatny, również pielęgnuje skórę. Roślinne składniki aktywne, takie jak oleje, hydrolaty czy ekstrakty z ziół i kwiatów, są bogate w witaminy, antyoksydanty i mikroelementy, które wspierają naturalne funkcje skóry, nie zaburzając jej równowagi. Co więcej, działają kompleksowo – nawilżają, łagodzą, regenerują i chronią, dlatego warto budować na nich codzienną rutynę, szczególnie jeśli zależy nam na pielęgnacji skutecznej, ale jednocześnie delikatnej i przyjaznej dla skóry. Roślinne, nowoczesne kosmetyki (oczywiście i one mogą uczulać, szczególnie te bogate w olejki eteryczne) statystycznie rzadziej powodują podrażnienia skóry. Produkty wytwarzane z naturalnych składników są lepsze dla środowiska, ponieważ potencjalnie uwalniają mniej toksycznych substancji do wody, gleby i powietrza. Do ich produkcji używa się jednocześnie mniej paliw kopalnych, zarówno w postaci surowców, jak i energii.

Poznaj kosmetyki, które mają roślinne serca:

BARWA Ziołowa® Koktajl ziołowy, 12,99 zł/95 ml

przeznaczony jest szczególnie do pielęgnacji włosów wypadających i bardzo osłabionych. Skutecznie regeneruje zniszczone włosy, odżywia osłabione cebulki oraz hamuje proces wypadania. Regularnie stosowana wcierka odbudowuje strukturę włosa, głęboko odżywia, a także zapewnia szybszy wzrost. Przywraca pełen blask, nadając zdrowy wygląd od cebulki aż po końce. Formuła łączy wyciąg z młodych pędów skrzypu polnego, ekstrakty z pokrzywy, brzozy i szałwii, które wzmacniają włosy, pielęgnują skórę głowy i regulują sebum, z argininą pobudzającą wzrost oraz kompleksem witamin odżywiających cebulki i wspierających ich regenerację.

PERFECTA BUBBLE TEA BUTTERFLY TEA Krem Nawilżająco – Rozświetlający, 22,99 zł/50 ml

Ten lekki krem nawilżający to idealny wybór dla skóry, która potrzebuje intensywnego nawodnienia bez efektu obciążenia. Dzięki zawartości butterfly tea (niebieskiej herbaty) oraz erytrytolu doskonale koi, utrzymując optymalny poziom nawilżenia i wspierając naturalny mikrobiom skóry. Ekstrakt z dzikiego indygo działa łagodząco i wzmacnia barierę ochronną, a połączenie olejów z pestek winogron i macadamia wraz z masłem shea skutecznie odżywia, wygładza i chroni przed utratą wilgoci. Formułę wzbogacono o mikrokapsułki z witaminami, które podczas aplikacji uwalniają dodatkową porcję składników aktywnych. Krem koryguje drobne niedoskonałości, wyrównuje koloryt i nadaje skórze zdrowy, naturalny glow.

YOSKINE FOREST SPA Vege-balsam do ciała intensywnie nawilżający, 29,99 zł/400 ml

Wegański, intensywnie nawilżający balsam do ciała bazujący na Shinrin-yoku – japońskiej terapii lasem. Idealny do rewitalizacji odwodnionej skóry. Zawiera naturalny wyciąg z owocu yuzu, który zwiększa nawilżenie oraz wygładza i rewitalizuje skórę. Oleje z soi i pestek winogron oraz masło Shea pielęgnują skórę, znakomicie ją odżywiając i regenerując. Balsam szybko się wchłania. Ma świeży, orzeźwiający zapach soczystego owocu. Zawiera 8% składników pochodzenia naturalnego.

NUXE Nuxuriance ULTRA The Exceptional Cream dzień i noc, 339 zł/75 ml

Nuxe podjął się wyzwania, aby stworzyć wyjątkowo skuteczny, wielozadaniowy krem przeciwstarzeniowy. Celem było opracowanie formuły, która w ciągu dnia chroni, wygładza, ujednolica i dodaje blasku, za to nocą wspiera regenerację, odnowę i nawilżenie skóry. Eksperci laboratorium NUXE opracowali produkt, który odpowiada na chronobiologiczne potrzeby skóry. Dzięki połączeniu technologii Alfa [3R] z niacynamidem, ta formuła zapewnia nieprzerwaną pielęgnację przez 24 godziny: korekcję w dzień i odnowę nocą. Luksusowy słoiczek w szmaragdowo-złotym wykończeniu zawiera 75 ml produktu, idealnego do porannej i wieczornej aplikacji. Ultrasensoryczna konsystencja kremu jest lekka i płynna, zapewniając satynowe wykończenie na dzień, a jednocześnie wystarczająco otulająca, by zapewnić komfort na noc. Produkt jest odpowiedni dla każdego typu skóry, a jego nowoczesny i wyrafinowany zapach dodatkowo podkreśla jego wyjątkowość.

ZO® SKIN HEALTH Daily Power Defense, 780 zł/50 ml

To zaawansowane serum nowej generacji, które wzmacnia barierę ochronną skóry i aktywnie przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu. Chroni przed stresem oksydacyjnym, łagodzi stany zapalne i wspomaga naturalne procesy regeneracyjne, jednocześnie zapewniając intensywne, długotrwałe nawilżenie. Formuła oparta na biotechnologii i ekstraktach roślinnych działa celowo i wielopoziomowo – poprawia odporność skóry na czynniki zewnętrzne i wyrównuje koloryt. W składzie znajdziemy m.in.: komórki macierzyste szarotki alpejskiej i szanty zwyczajnej (ZO-RRS2®), polisacharydy roślinne (ZPOLY™) z listownicy, opuncji figowej i modrzewia, enzymy naprawcze z arabidopsis thaliana, ceramidy omega-6 z oleju z krokosza oraz witaminy A i E o silnym działaniu antyoksydacyjnym. To produkt stworzony z myślą o potrzebach nowoczesnej skóry – wrażliwej, wymagającej i narażonej na codzienny stres środowiskowy.

CASHMERE MINERAL FOUNDATION Fluid naturalny, mineralny Matt Light, 54,99 zł/30 ml

Mineralny fluid matujący w naturalny sposób pozwala skórze oddychać. Polecany do każdego typu cery również wrażliwej. Innowacyjna formuła podkładu mineralnego zawiera aż 99% składników pochodzenia naturalnego, jest bardzo lekka i pozwala skórze swobodnie oddychać. Mineralne pigmenty zapewniają idealne krycie bez efektu maski, wyrównują koloryt oraz dopasowują się do odcienia cery. Bogactwo naturalnych składników pielęgnacyjnych jak olej z otrębów ryżowych, ekstrakt ze śliwki kakadu, kwas hialuronowy oraz witaminy C i E intensywnie nawilżają i wygładzają. Fluid nadaje cerze naturalny i promienny wygląd oraz średni stopień krycia, który można zwiększyć aplikując kolejną warstwę produktu. Formuła pochłania nadmiar sebum i nadaje satynowe wykończenie. Zmniejsza widoczność porów. Ochrona UVA/UVB – zawiera naturalne filtry ochronne.