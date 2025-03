Pielęgnacja bez tajemnic. Jak dobrać odpowiednie serum do skóry?

Serum to zazwyczaj kosmetyki o półpłynnych, łatwo wchłaniających się konsystencjach, których formuły zostały zbudowane wokół mocno skoncentrowanych składników aktywnych. Ich celem jest rozwiązywanie konkretnych problemów skóry. Serum może nawilżać, wygładzać, ujędrniać, złuszczać lub rozjaśniać – wszystko zależy od wybranej formuły. Występuje w postaci żelu, oleju, balsamu lub wodnej emulsji, kluczem jest tu szybkie wnikanie w skórę, tak, aby dotrzeć do głębszych warstw, podczas gdy kremy są zaprojektowane tak, aby pozostawać w naskórku i zatrzymywać tam wszystkie cenne, dostarczone przez serum substancje. Ten duet działa na zasadzie okluzji, dlatego po nałożeniu serum powinnyśmy zawsze „przykryć” skórę również warstwą kremu. Jakie serum wybrać? Każde serum zawiera unikalną mieszankę składników przeznaczoną do leczenia konkretnych problemów skórnych. Dlatego podstawą jest ustalenie potrzeb twojej cery. Nie ma serum uniwersalnego dla wszystkich, chociaż można zaryzykować stwierdzenie, że serum nawilżające przyda się każdemu.

Zastanów się, co jest twoim największym wyzwaniem, czego twoja skóra pragnie najbardziej, ale również, jakie konsystencje lubi. A kiedy już to ustalisz, zerknij na ściągawkę: Serum na każdą okazję.

Przeciwstarzeniowe: Nuxe SUPER SERUM [10] - Uniwersalne Serum Przeciwstarzeniowe, 365 zł/30 ml

Super Serum [10] to produkt stworzony w wyniku połączenia ekspertyzy marki NUXE w dziedzinie pielęgnacji przeciwstarzeniowej oraz olejków. To właśnie olejki i pielęgnacja przeciwstarzeniowa wyniosły nas na pozycję lidera we Francji i na świecie. Super Serum [10] jest wynikiem wieloletniego doświadczenia w kluczowych dla nas segmentach. Do jego stworzenia wykorzystaliśmy najnowocześniejszą zieloną technologię: tysiące mikrosfer z olejami roślinnymi zawieszonych zostało w serum na bazie naturalnego kwasu hialuronowego. Super Serum [10] to niezwykłe i uniwersalne serum przeciwstarzeniowe, które oferuje najwyższą, jakość, wydajność oraz przyjemność aplikacji dla każdego typu skóry w każdym wieku: Skóra funkcjonuje jak o 10 lat młodsza.

Balansujące dla cery problematycznej: ZO® SKIN HEALTH COMPLEXION CLARIFYING SERUM, 485 zł/50 ml

W Complexion Clarifying Serum (CCS) wykorzystano technologię zmniejszającą ilość sebum, dzięki rozpuszczalnej w wodzie postaci kwasu salicylowego oraz unikalnego kompleksu zawierającego roślinne komórki macierzyste, które przyczyniają się do utrzymania zdrowego wyglądu cery oraz jej równowagi hydrolipidowej. Badania kliniczne potwierdzają, że CCS zmniejsza ilość sebum na powierzchni skóry, ilość zanieczyszczeń blokujących pory, a także ogranicza zaczerwienienie i poprawia ogólny wygląd skóry. Preparat ten został opracowany z myślą o różnych typach skóry, zwłaszcza mieszanej, tłustej i skłonnej do wyprysków. Bez substancji zapachowych i alkoholu.

Kolagenowe dla dojrzałej skóry: VICHY Liftactiv Collagen Specialist 16 Serum, 169,99 zł/30 ml, dostępne w Super-Pharm i na superpharm.pl

Rewolucyjne serum przeciwstarzeniowe Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16, które redukuje aż 16 oznak starzenia się skóry. Dzięki nowoczesnej technologii scalania kolagenów Co-Bonding [ramnoza + peptydy + maitake], serum stymuluje produkcję kolagenu, redukuje zmarszczki i drobne linie, wzmacnia skórę oraz poprawia jej strukturę i sprężystość. Dodatkowo modeluje owal twarzy i wyrównuje koloryt skóry, ale też nawilża i regeneruje.

Liftingujące, minimalizujące zmarszczki mimiczne: YOSKINE GLOBAL LIFT. Zaawansowane Serum Przeciwzmarszczkowe Liftingujące Owal Twarzy, 249,99 zł/30 ml

Zaawansowane serum do pielęgnacji skóry dojrzałej. Skutecznie zwalcza oznaki starzenia się skóry, zwłaszcza zmarszczki i linie mimiczne. Wykorzystuje nowoczesną technologię 4D GLOBAL-LIFTTM, oferując wielowarstwowy i wielowymiarowy lifting twarzy. Produkt zapewnia błyskawiczny lifting, dzięki biopolimerycznej mikrosiateczce, która natychmiastowo napina skórę. Lifting sekwencyjny działa na zasadzie stopniowego uwalniania oligosacharydów, a lifting strukturalny wypełnia głębokie zmarszczki, poprawiając strukturę skóry od wewnątrz. Zawartość niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego gwarantuje plumping lifting, nawilżając skórę w głębszych warstwach. Dodatkowo, Youth Activator stymuluje produkcję sirtuin, przedłużając życie komórek skóry i opóźniając proces starzenia.

Wygładzające, do okolic oczu: PERFECTA SKIN Małgorzata Kożuchowska Elixir pod oczy, 34,99 zł/15 ml

Nawilżająco-wygładzający krem-elixir pod oczy intensywnie nawilża oraz redukuje widoczność zmarszczek, pozostawiając skórę gładką i promienną. Jego lekka formuła delikatnie pielęgnuje wrażliwą skórę wokół oczu, skutecznie redukując cienie i worki. Zawiera kofeinę, która poprawia elastyczność skóry, napina ją oraz zapewnia aksamitną gładkość, tworząc ochronny film, który utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia. Ferment ryżowy skutecznie redukuje przebarwienia, zapobiega powstawaniu nowych i wyrównuje koloryt cery, przywracając jej naturalny blask. Elixir intensywnie nawilża, rozświetla oraz działa odmładzająco na delikatną skórę wokół oczu.

Zmniejszające widoczność zmian trądzikowych: Barwa Siarkowa® Siarkowe Serum Punktowe, 19,99 zł/15 ml

Skutecznie redukuje niedoskonałości, aktywuje naturalne procesy regeneracji. Zmniejsza widoczność stanów zapalnych i delikatnie złuszcza skórę. Dzięki siarce, serum działa antybakteryjnie, redukując wypryski i stany zapalne. Kwas glikolowy głęboko oczyszcza skórę, wspomagając procesy regeneracyjne, podczas gdy prebiotyk wzmacnia barierę ochronną skóry. Niacynamid pomaga w niwelowaniu niedoskonałości, a Cica łagodzi podrażnienia i wspiera funkcje ochronne skóry. Kompleks kwasów AHA delikatnie złuszcza martwy naskórek, a wyciąg z trzciny cukrowej skutecznie redukuje przebarwienia, przywracając skórze zdrowy wygląd. Serum skutecznie reguluje produkcję sebum, przywracając skórze równowagę i naturalną florę bakteryjną.