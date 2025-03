Wiosną zadbaj o usta! Niech będą nawilżone i gotowe do pocałunków

Nie czekaj do poniedziałku. W Rossmannie już sie zaczęło. Perfumy dla kobiet pachnące truskawskami za mniej niz 50 zł. Ten zapach będzie kojarzył Ci się z wiosną 2025

Domowa kuracja na wypadające włosy. Raz w tygodniu wcieraj to w skórę głowy, a po miesiącu wyrosną nowe włosy

Skóra ust – dlaczego tak łatwo ulega spierzchnięciu?

Naskórek ust jest niezwykle delikatny i cienki, a dodatkowo niemal pozbawiony gruczołów łojowych, co sprawia, że jest słabiej chroniony przed utratą wody i działaniem czynników zewnętrznych. W efekcie – usta bardzo łatwo ulegają przesuszeniu i podrażnieniu, a brak odpowiedniej pielęgnacji jedynie ten problem pogłębia.

Co robić, gdy usta się łuszczą, a suche odstające skórki sprawiają, że wiosenny makijaż nie wygląda na nich tak dobrze, jak powinien?

Zacznij od podstaw!

Delikatne złuszczanie ust

Peeling to najprostszy sposób na wygładzenie i pobudzenie odnowy skóry. Warto jednak pamiętać, aby używać peelingów stworzonych do delikatnej skóry ust. Nie masz w domu żadnego? Dodaj łyżeczkę cukru do miodu czy oliwy i tak stworzoną mieszankę delikatnie wmasuj w skórę. Pozbędziesz się niechcianych suchych skórek, a jednocześnie je odżywisz. Dodatkowo miód skutecznie zregeneruje usta oraz ukoi podrażnienia.

myLIPscrub Naturalny peeling do ust z olejkami i masłem mango MIYA Cosmetics

Wygładza, nawilża i dodaje skórze ust miękkości. W wegańskiej formule bogactwo olejów roślinnych oraz masło shea, masło mango, witamina E oraz działające jak delikatne ścierniwo drobinki cukru i ksylitolu.

i Autor: materiały prasowe Miya

Jak używać peelingu do ust? Nałóż grubą warstwę peelingu na wargi i opuszkami palca delikatnie masuj skórę przez ok. 2-3 minuty. W przypadku peelingi w formie pomadki wystarczy, ze sztyftem przejedziesz kilkakrotnie po ustach, a pozostałe na ustach drobinki usuniesz ze skóry za pomogą wacika.

Wzmocnienie bariery hydrolipidowej i regeneracja

Przesuszone usta wymagają regularnego stosowania balsamów lub odżywczych olejków do ust, które tworzą „tarczę” chroniącą wrażliwą skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i zatrzymującą wilgoć wewnątrz naskórka. Stawiaj na naturalne formuły bogate w oleje i masła roślinne, a także wzbogacone o witaminy A i E.

W przypadku bardzo suchych i popękanych ust warto korzystać także z intensywnie działających masek. To produkty ukierunkowane na intensywne nawilżenie i odżywienie, a także mocną regenerację, które szybko poprawia kondycję i wygląd skóry ust.

Czym smarować usta, aby były odczuwalnie nawilżone, miękkie i gładkie?

myLIPbalm Balsam do ust intensywnie nawilżający, MIYA Cosmetics

Czujesz, że masz suche, nieprzyjemnie napięte usta? Ten naturalny balsam zapewni im natychmiastowy komfort. Intensywnie nawilża, odżywia i wygładza usta. To zasługa obecnych w formule maseł roślinnych oraz olejku canola i ze słodkich migdałów, skwalanu, kolagenu roślinnego oraz witaminy E. Balsam możesz stosować także jako intensywnie regenerującą maskę – nałóż grubszą warstwę i pozostaw na ustach na całą noc.

i Autor: materiały prasowe Miya

Jeśli poza nawilżeniem i regeneracją zależy ci na efekcie delikatnego powiększenia – kolejny produkt to must-have w twojej kosmetyczce!

myLIPelixir Olejek do ust naturalnie wypełniający MIYA Cosmetics

Ten naturalny w 99% olejek do ust intensywnie odżywia, nawilża i wygładza usta, zapewniając efekt „instant shine”! Dzień po dniu subtelnie zwiększa objętość i uwydatnia zarys ust! Dzięki zawartemu w formule tripeptydowi usta stają się pełniejsze i jędrniejsze, a zmarszczki mniej widoczne!

i Autor: materiały prasowe Miya

Makijaż i pielęgnacja – idealne połączenie

Przy mocno spierzchniętych ustach zrezygnuj z matowych, ultra trwałych pomadek, bo mogą dodatkowo wysuszać skórę. Lepiej postaw na produkty, które upiększają i jednocześnie poprawią kondycję skóry ust.

Nawilżająca POMADKA-BALSAM do ust z klikiem, FaceBoom make-up

Delikatny makijaż i wypielęgnowana skóra? Ta nawilżająca POMADKA-BALSAM to potrafi! Kremowa formuła delikatnie podkreśla kolor warg, a jednocześnie działa, jak pielęgnujący skórę balsam – intensywnie nawilża i tworzy niewidoczny film, który chroni usta przed wysuszeniem.

i Autor: materiały prasowe FaceBoom

Błyszczyk do ust FaceBoom make-up, cena

Ten kosmetyk łączy zalety balsamu i błyszczyku. Wegańska formuła nie klei się, nie rozmazuje i daje piękne błyszczące wykończenie, a dodatkowo zapewnia ustom odpowiedni poziom nawilżenie i odżywienie. Efekt? Miękkie, gładkie i pełne blasku usta! Błyszczyk dostępny w 4 wariantach: holo girl pink, so hot pink, oh baby pink, shine on nude.