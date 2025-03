Domowa kuracja na wypadające włosy. Raz w tygodniu wcieraj to w skórę głowy, a po miesiącu wyrosną nowe włosy

Dlaczego włosy wypadają?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wypadanie włosów to rzecz normalna. Średnio na głowie człowieka znajduje się 100-150 tys. włosów. Nie rosną one w jednakowym tempie i są w różnych fazach rozwoju. Naukowcy są zdanie, że cykl życia jednego włosa to około 4 lat. U zdrowego człowieka 10-15 proc włosów jest w stanie spoczynku i wypadnie. To całkowicie normalny proces. Problem pojawia się, gdy wypadających włosów jest więcej. Czynników odpowiadających za nadmierne wypadanie włosów jest wiele. Należą do nich między innymi zmiany hormonalne, nieodpowiednia dieta, stres, przemęczenie oraz niektóre schorzenia, jak choroby tarczycy. Włosy mogą wypadać także na skutek nieumiejętnej pielęgnacji i zbyt intensywnej stylizacji. Jeżeli borykasz się z problemem wypadających włosów to sprawdź domowe sposoby. Okazuje się, że wiele osób nie ma pojęcia, że naturalne maseczki oraz wcierki potrafią tak skutecznie zagęścić i wzmocnić włosy.

Mieszam te 2 składniki z wodą i nakładam na włosy. Już po miesiącu włosy są widocznie zagęszczone

Jednym z najlepszych składników domowych wcierek do włosów są droższe. To bogactwo witamin i minerałów dla włosów. Drożdże zawierają między innymi witamin z grupy B, selen, chrom, magnez, żelazo oraz, stymulujący porost włosów, fosfor. Wystarczy domowa wcierka z drożdży, a Twoje włosy się zagęszczą i będą lepiej rosły. Ja w swojej wcierce mieszam 1/4 kostki świeżych drożdży z 2 łyżkami jogurtu oraz letnią wodą. Wszystko porządnie ze sobą mieszam i delikatnie wmasowuje w skórę głowy. Pozostawiam na około 20 minut i spłukuję dokładnie wodą. Taka wcierka pobudza porost włosów i sprawia, że są one lśniące i miękkie. Stosuj ją raz w tygodniu, a już po miesiącu zobaczysz efekty.

Profesjonalna kuracja w domowym zaciszu

FOREO FAQ™ 301

Terapia światłem LED o barwie czerwonej

Skoncentrowane długości fal naturalnej energii komórkowej w postaci 20 czerwonych świateł LED rewitalizują mieszki włosowe i wzmacniają włosy. Czerwone światło LED ma również duży efekt stymulujący na komórki brodawek skórnych, które odgrywają dużą rolę w regulacji cyklu i wzrostu włosów.

Opatentowany masaż T-Sonic

Masuje skórę głowy, aby poluzować wszelkie nagromadzenia i zapobiec zatykaniu mieszków włosowych przez martwe komórki skóry, pot i olej, jednocześnie stymulując przepływ krwi, dzięki czemu tlen i niezbędne składniki odżywcze mogą dotrzeć do mieszków włosowych - poprawiając ogólny stan skóry głowy i włosów, zapewniając zauważalnie grubsze i dłuższe pasma.

Zaprojektowane z nieporowatego i szybko schnącego silikonu, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii, te włosie usuwa wszelkie nagromadzenia poluzowane przez pulsacje masażu T-SonicTM i rozdziela włosy - dzięki czemu czerwone światło LED może dotrzeć do mieszków włosowych bez zakłóceń.

i Autor: materiały prasowe FOREO