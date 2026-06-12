Pielęgnacja blond włosów. Droga do perfekcyjnego blondu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-12 11:28

Mężczyźni wolą blondynki? Zapewne miłośników każdego koloru włosów jest tak samo wielu, ale trzeba przyznać, że idealny odcień blondu to marzenie wielu kobiet. Niestety, kolor ten choć tak bardzo pożądany jest również wyjątkowo trudny w pielęgnacji, często pojawiają się na włosach żółte tony, które złośliwi nazywają jajkiem na głowie. Na szczęście są proste sposoby, by się takowych odcieni pozbyć i cieszyć się perfekcyjnym kolorem.

Blond Absolu
Autor: Blond Absolu/ Materiały prasowe

Każda blondynka podąża własną ścieżką w swoim tempie. Jednak po drodze wszystkie napotykają te same przeszkody: przesuszenie, rozdwojone końcówki,  kolor, który zbacza z kursu, oraz blask, który słabnie pod wpływem słońca.

Gdy dołączają do nich niepożądany miedziany odcień i utrata blasku, czas na krótki postój techniczny. Niezależnie od obranego kierunku, cel jest jeden: blond, który dodaje pewności siebie, jest wyrazisty i maksymalnie nawilżony. Na autostradzie Blond Absolu liczy się blask, a paliwem, które go napędza, jest nawilżenie.

Kérastase Blond Absolu

Włosy blond, choć zachwycają blaskiem i rozświetleniem, są jednocześnie jednymi z najbardziej wymagających w pielęgnacji. Proces rozjaśniania, codzienne stylizacje, słońce, chlor czy słona woda – to wszystko sprawia, że blondynki mierzą się z wrażliwością, łamliwością i utratą blasku. Kérastase, wiodąca marka luksusowej pielęgnacji włosów, odpowiada na te wyzwania, prezentując udoskonaloną gamę Blond Absolu, z nowym bohaterem – Sprayem do Włosów Blond Guard.

Kérastase Blond Absolu to więcej niż tylko pielęgnacja – to prawdziwe rozwiązanie dla włosów blond, oparte na naukowych podstawach. Kluczem do sukcesu jest unikalna kombinacja dwóch precyzyjnie dobranych mas cząsteczkowych składników aktywnych, które działają w podwójnym stężeniu:

Udoskonalony Kwas Hialuronowy (INCI: Sodium Hyaluronate): Ten supernik działa na dwóch poziomach. Kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej wnika głęboko we włókna, wzmacniając ich wewnętrzną odporność. Z kolei ten o wysokiej masie cząsteczkowej wypełnia włókna i wygładza ich powierzchnię, skutecznie zatrzymując wilgoć. Efekt? Mikronawilżenie, które tworzy ultralekką barierę, zapewniając włosom długotrwałe, intensywne nawilżenie od wewnątrz i na zewnątrz. Włosy stają się miękkie, sprężyste i odzyskują komfort.

Witaminy C+E (INCI: Ascorbyl Glucoside i Tocopherol): Ten super duet to strażnik koloru na każdym postoju. Witamina C (Ascorbyl glucoside) wzmacnia integralność włókna i zwiększa jego odporność, podczas gdy Witamina E (Tocopherol) zapewnia silną ochronę antyoksydacyjną przed szkodliwym promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami. Razem wspomagają utrzymanie wyrazistości odcienia, długotrwałą witalność i zdrowy wygląd włosów, rozświetlając każdy blond.Dzięki tym składnikom, gama Blond Absolu wygładza łuski włosów, przywracając im blask, maksymalizując odbicie światła i korygując niepożądane tony.

Każdy zabieg rozjaśniania pozostawia na włosach ślad – łuski unoszą się, włókno traci sprężystość, a blask stopniowo zanika. Włosy stają się łamliwe, splątane i odwodnione. Dodatkowo, codzienni agresorzy tacy jak gorące słońce, stylizacja na gorąco, chlor czy słona woda, tylko pogarszają ich kondycję. Rozjaśnianie, działając jak mocne naciśnięcie pedału gazu, otwiera łuski i wypala pigment, co prowadzi do utraty wyrazistości i pojawiania się niepożądanych ciepłych odcieni. K działa jak "pomoc drogowa", która dzięki nawilżeniu i neutralizacji utrzymuje blond na właściwym kursie – chłodny i wyrazisty.

  • W gamie Blond Absolu, szczególną uwagę zwraca Spray do Włosów Blond Guard. Ten innowacyjny produkt to spektakularna ochrona i nawilżenie, stworzone z myślą o włosach rozjaśnionych lub z refleksami. Jego lekka, mleczna konsystencja nie obciąża włosów, a aplikacja na osuszone ręcznikiem pasma przynosi natychmiastowe korzyści:
  • Intensywne nawilżenie: Zapewnia natychmiastowy efekt o 81% bardziej nawilżonych włosów.
  • Kompleksowa ochrona: Chroni blond włosy przed 99% agresorów, w tym wysoką temperaturą (do 230°C), promieniowaniem UV, chlorem, słoną wodą i odwodnieniem, utrzymując ich wygląd jak po wyjściu z salonu.
  • Łatwe rozczesywanie: Natychmiast ułatwia rozczesywanie, zapobiegając splątywaniu.
  • Blask i miękkość: Dodaje włosom miękkości, pełni i długotrwałego blasku.

Gama Blond Absolu pachnie czystą, luksusową kompozycją California Splash, nutami głowy kwiatu pomarańczy i owoców cytrusowych, serca piwonii, figi i wawrzynu, oraz bazy drzewa cedrowego, piżma i kardamonu. Dzięki Kérastase Blond Absolu i nowemu Sprayowi, każda blondynka może śmiało wyruszyć w swoją "kalifornijską przygodę", ciesząc się perfekcyjnym, chronionym i lśniącym blondem. Jak mówi Kérastase:You Dare, We Care. Czas uwolnić Twój blond!"

Blond Absolu
Autor: Blond Absolu/ Materiały prasowe
Blond Absolu
Autor: Blond Absolu/ Materiały prasowe
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