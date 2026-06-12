Pielęgnacja blond włosów. Droga do perfekcyjnego blondu

Każda blondynka podąża własną ścieżką w swoim tempie. Jednak po drodze wszystkie napotykają te same przeszkody: przesuszenie, rozdwojone końcówki, kolor, który zbacza z kursu, oraz blask, który słabnie pod wpływem słońca.

Gdy dołączają do nich niepożądany miedziany odcień i utrata blasku, czas na krótki postój techniczny. Niezależnie od obranego kierunku, cel jest jeden: blond, który dodaje pewności siebie, jest wyrazisty i maksymalnie nawilżony. Na autostradzie Blond Absolu liczy się blask, a paliwem, które go napędza, jest nawilżenie.

Kérastase Blond Absolu

Włosy blond, choć zachwycają blaskiem i rozświetleniem, są jednocześnie jednymi z najbardziej wymagających w pielęgnacji. Proces rozjaśniania, codzienne stylizacje, słońce, chlor czy słona woda – to wszystko sprawia, że blondynki mierzą się z wrażliwością, łamliwością i utratą blasku. Kérastase, wiodąca marka luksusowej pielęgnacji włosów, odpowiada na te wyzwania, prezentując udoskonaloną gamę Blond Absolu, z nowym bohaterem – Sprayem do Włosów Blond Guard.

Kérastase Blond Absolu to więcej niż tylko pielęgnacja – to prawdziwe rozwiązanie dla włosów blond, oparte na naukowych podstawach. Kluczem do sukcesu jest unikalna kombinacja dwóch precyzyjnie dobranych mas cząsteczkowych składników aktywnych, które działają w podwójnym stężeniu:

Udoskonalony Kwas Hialuronowy (INCI: Sodium Hyaluronate): Ten supernik działa na dwóch poziomach. Kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej wnika głęboko we włókna, wzmacniając ich wewnętrzną odporność. Z kolei ten o wysokiej masie cząsteczkowej wypełnia włókna i wygładza ich powierzchnię, skutecznie zatrzymując wilgoć. Efekt? Mikronawilżenie, które tworzy ultralekką barierę, zapewniając włosom długotrwałe, intensywne nawilżenie od wewnątrz i na zewnątrz. Włosy stają się miękkie, sprężyste i odzyskują komfort.

Witaminy C+E (INCI: Ascorbyl Glucoside i Tocopherol): Ten super duet to strażnik koloru na każdym postoju. Witamina C (Ascorbyl glucoside) wzmacnia integralność włókna i zwiększa jego odporność, podczas gdy Witamina E (Tocopherol) zapewnia silną ochronę antyoksydacyjną przed szkodliwym promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami. Razem wspomagają utrzymanie wyrazistości odcienia, długotrwałą witalność i zdrowy wygląd włosów, rozświetlając każdy blond.Dzięki tym składnikom, gama Blond Absolu wygładza łuski włosów, przywracając im blask, maksymalizując odbicie światła i korygując niepożądane tony.

Każdy zabieg rozjaśniania pozostawia na włosach ślad – łuski unoszą się, włókno traci sprężystość, a blask stopniowo zanika. Włosy stają się łamliwe, splątane i odwodnione. Dodatkowo, codzienni agresorzy tacy jak gorące słońce, stylizacja na gorąco, chlor czy słona woda, tylko pogarszają ich kondycję. Rozjaśnianie, działając jak mocne naciśnięcie pedału gazu, otwiera łuski i wypala pigment, co prowadzi do utraty wyrazistości i pojawiania się niepożądanych ciepłych odcieni. K działa jak "pomoc drogowa", która dzięki nawilżeniu i neutralizacji utrzymuje blond na właściwym kursie – chłodny i wyrazisty.

W gamie Blond Absolu, szczególną uwagę zwraca Spray do Włosów Blond Guard. Ten innowacyjny produkt to spektakularna ochrona i nawilżenie, stworzone z myślą o włosach rozjaśnionych lub z refleksami. Jego lekka, mleczna konsystencja nie obciąża włosów, a aplikacja na osuszone ręcznikiem pasma przynosi natychmiastowe korzyści:

Intensywne nawilżenie: Zapewnia natychmiastowy efekt o 81% bardziej nawilżonych włosów.

Kompleksowa ochrona: Chroni blond włosy przed 99% agresorów, w tym wysoką temperaturą (do 230°C), promieniowaniem UV, chlorem, słoną wodą i odwodnieniem, utrzymując ich wygląd jak po wyjściu z salonu.

Łatwe rozczesywanie: Natychmiast ułatwia rozczesywanie, zapobiegając splątywaniu.

Blask i miękkość: Dodaje włosom miękkości, pełni i długotrwałego blasku.

Gama Blond Absolu pachnie czystą, luksusową kompozycją California Splash, nutami głowy kwiatu pomarańczy i owoców cytrusowych, serca piwonii, figi i wawrzynu, oraz bazy drzewa cedrowego, piżma i kardamonu. Dzięki Kérastase Blond Absolu i nowemu Sprayowi, każda blondynka może śmiało wyruszyć w swoją "kalifornijską przygodę", ciesząc się perfekcyjnym, chronionym i lśniącym blondem. Jak mówi Kérastase:You Dare, We Care. Czas uwolnić Twój blond!"

Autor: Blond Absolu/ Materiały prasowe