Pielęgnacja dla całej rodziny

Jabłko to jeden z ulubionych owoców większości rodzin. Nie tylko doskonale smakuje, ale jest też skarbnicą wartości odżywczych, witamin i minerałów, które korzystnie wpływają na kondycję ciała i zdrowie. Okazuje się, że ekstrakty, olej i woda pozyskana z jabłek świetnie działa także na skórę.

W laboratoriach Yves Rocher dokonano unikalnego i opatentowanego połączenia trzech składników aktywnych pozyskanych z jabłka. Do tego celu wykorzystano owoce z lokalnych rolnictw ekologicznych, które znajdują się w Bretanii, ojczyźnie Yves Rocher. Jabłka sezonowych zbiorów oraz te odzyskiwane z przemysłu cydru, są podstawą w składzie linii kosmetyków Famille Bio.

ekstrakt z jabłek, bogaty w cukry i polifenole, dające ochronę skórze,

olej jabłkowy, bogaty w kwasy tłuszczowe, niezbędne do wzmacniania bariery skórnej,

woda jabłkowa, która pomaga utrzymać idealne nawilżenie w skórze.

Gama Famille Bio jest certyfikowana ekologicznie i testowana na wrażliwej skórze. Formuły produktów zawierają 99% składników pochodzenia naturalnego.

Do stworzenia linii Famille Bio wykorzystano jabłka, które są w 100% poddane recyklingowi. Każdego roku bretońscy producenci cydru tłoczą kilka tysięcy ton ekologicznych jabłek. Firma Yves Rocher ponownie wykorzystuje ten zasób, który wciąż jest pełen składników odżywczych. To ukłon w stronę idei zero waste. Dajemy resztkom i niewykorzystanym jabłkom drugie życie, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju lokalnej gospodarki. Zyskuje na tym nie tylko nasza planeta, ale i nasze zdrowie.

RODZINA KOSMETYKÓW FAMILLE BIO OD YVES ROCHER

Cica krem naprawczy (69 zł/50 ml)

To flagowy kosmetyk kojąco-regenerujący w linii Famille Bio. Pomaga podrażnionej, osłabionej skórze twarzy, ciała i dłoni. Zawarty w nim koncentrat organicznego, aktywnego jabłka nawilża, odżywia i regeneruje nawet najbardziej przesuszone miejsca. Ma charakterystyczną, gęstą konsystencję i daje „efekt bandaża”, co przynosi szybką ulgę.

Łagodny żel myjący do ciała i włosów (65 zł/390 ml)

Delikatnie myje skórę, ale jej nie wysusza. To dzięki formule z koncentratem składników aktywnych z organicznych jabłek. Po myciu skóra jest miękka i delikatna w dotyku, a włosy miękkie, a nie obciążone. Żel przyjemnie się pieni i lekko pachnie. Nie zawiera siarczanów i silikonów.

Balsam do twarzy, ciała i włosów (89 zł/100 ml)

Idealny do przesuszonej skóry ciała, twarzy, ust – które potrzebują nawilżenia. Skorzystają także suche, puszące się końcówki włosów – można w nie wcierać kosmetyk, by dodać im blasku. Balsam zawiera formułę z ekstraktem z aktywnych składników jabłka oraz olejów, w tym organicznego oleju z pestek jabłka. Bardzo mocno nawilża, odżywia i koi skórę. Można go stosować po opalaniu, nadaje się też do pielęgnacji skóry brody i paznokci. Świetnie się rozprowadza na skórze

Lekki krem nawilżający 24 H (79 zł/100 ml)

Efekt nawilżenia utrzymuje się do 24 godzin po zastosowaniu kosmetyku. Zawarty w kremie aktywny ekstrakt z organicznego jabłka chroni też cerę przed nadmiernym wysuszeniem, łagodzi ją i wzmacnia. Kosmetyk idealnie się rozprowadza i delikatnie pachnie jabłkiem. 99% jego składników jest pochodzenia naturalnego.

Odżywcze mleczko do ciała i dłoni (75 zł/250 ml)

Ma płynną konsystencję, co jest gwarancją błyskawicznego wchłaniania. Mleczko nawilża, odżywia, koi skórę i wspaniale ją wygładza. Chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi i wzmacnia ją na co dzień. Daje uczucie komfortu.

