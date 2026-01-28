Pielęgnacja, którą pokocha każda skóra

Kluczem do sukcesu w pielęgnacji skóry wrażliwej jest minimalizm i świadomy wybór produktów. Szukaj kosmetyków z etykietą "hypoalergiczne", "bezzapachowe", "bez barwników", "bez alkoholu" i "bez parabenów". Skup się na składnikach, które koją i wzmacniają barierę ochronną skóry, takich jak ceramidy, kwas hialuronowy, pantenol, alantoina, woda termalna czy ekstrakty roślinne (np. z rumianku, nagietka, aloesu). Pamiętaj, że mniej znaczy więcej – im krótszy skład, tym mniejsze ryzyko podrażnień.

Pielęgnacja skóry wrażliwej to nie tylko odpowiednie produkty, ale i właściwe nawyki. Zrezygnuj z długich, gorących kąpieli na rzecz szybkich, letnich pryszniców. Do mycia twarzy używaj delikatnych mleczek lub żeli bez mydła, a następnie osuszaj skórę delikatnie przykładając ręcznik, zamiast pocierać. Regularne nawilżanie jest absolutnie kluczowe – aplikuj krem nawilżający rano i wieczorem, najlepiej na lekko wilgotną skórę, aby "zamknąć" w niej wilgoć. Nie zapominaj o ochronie przeciwsłonecznej przez cały rok, używając kremów z wysokim filtrem SPF.

Lait-Crème od Embryolisse – ikona francuskiej dermokosmetyki, która od dekad łączy skuteczność, prostotę i uniwersalność.

To pielęgnacja stworzona z myślą o potrzebach skóry na każdym etapie życia – od skóry wrażliwej po dojrzałą. To sprawdzone formuły, wielofunkcyjne zastosowanie i komfort, który doceniają zarówno dermatolodzy jak i miłośnicy francuskiej pielęgnacji na całym świecie. Dziś kultowa linia obejmuje produkty, odpowiadające na różnorodne potrzeby całej rodziny.

Lait-Crème Concentré

Kultowy krem odżywczo-nawilżający Embryolisse to wielofunkcyjna formuła sprawdzi się przy każdym rodzaju skóry i o każdej porze dnia. Może być stosowany jako krem nawilżający, mleczko oczyszczające, maska regenerująca, pielęgnacja po opalaniu i goleniu czy idealna baza pod makijaż. Zapewnia skórze komfort, odżywienie i naturalny blask – zarówno w porannej, jak i wieczornej pielęgnacji.

i Autor: Embryolisse/ Materiały prasowe

Lait-Crème Retinol-like

Nowoczesna odpowiedź na potrzeby skóry dojrzałej i wymagającej. Krem zawiera roślinny zamiennik retinolu pozyskiwanym z francuskiej koniczyny łąkowej, który wygładza, ujędrnia i wspiera regenerację skóry, jednocześnie pozostając delikatnym dla skóry. Idealny dla osób poszukujących skutecznego działania przeciwstarzeniowego bez ryzyka podrażnień.

i Autor: Embryolisse/ Materiały prasowe

Lait-Crème Sensitive

Specjalistyczna formuła stworzona z myślą o skórze wrażliwej i reaktywnej. Minimalistyczny skład, bez substancji drażniących, koi, wzmacnia barierę hydrolipidową i zapewnia długotrwałe nawilżenie. To bezpieczna, codzienna pielęgnacja dla całej rodziny – również dla osób ze skłonnością do podrażnień. Teraz dostępny w nowej pojemności 30ml.

i Autor: Embryolisse/ Materiały prasowe

Lait-Crème Fluide+

Lekka, odżywczo-nawilżająca emulsja do pielęgnacji całego ciała. Odpowiednia dla wszystkich typów skóry i każdego wieku, szybko się wchłania i pozostawia skórę miękką oraz komfortowo nawilżoną. Idealne rozwiązanie dla całej rodziny, szczególnie przy codziennej pielęgnacji.