Pielęgnacja latem - niezawodna ochrona przeciwsłoneczna

Promienie UVA i UVB przyspieszają starzenie, sprzyjają przebarwieniom i mogą uszkadzać strukturę skóry nawet w pochmurne dni. Dlatego ochrona przeciwsłoneczna to codzienny rytuał, o którym musimy szczególnie pamiętać w okresie letnim. Kosmetyki słoneczne od EISENBERG Paris łączą skuteczną ochronę z pielęgnacyjnym działaniem, a ich lekkie formuły sprawiają, że aplikacja staje się przyjemnością. Poznaj pięć produktów, dzięki którym Twoja skóra pozostanie zdrowa i promienna przez całe lato – zarówno w upalnym mieście, jak i na gorącej plaży.

PIELĘGNACJA TWARZY Z PEŁNĄ OCHRONĄ

EISENBERG Paris THE IDEAL PROTECTION to coś więcej niż klasyczny krem z filtrem – to codzienna, luksusowa tarcza chroniąca skórę przed promieniowaniem UV, niebieskim światłem z ekranów oraz zanieczyszczeniami środowiskowymi. Formuła oparta na technologii Trio-Molecular® oraz składnikach takich jak peptydy kakao criollo porcelana, wyciąg z nasion moringi, ceramidy roślinne i aloes, nie tylko zabezpiecza skórę, ale też intensywnie nawilża, wygładza i wzmacnia jej naturalną barierę. Kremowa, lekka emulsja idealnie sprawdza się pod makijaż i pozostawia cerę zdrową i promienną. Bo latem warto cieszyć się słońcem, pamiętając o szczególnej ochronie delikatnej skóry twarzy.

WSPARCIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

EISENBERG Paris FACE SUN CARE SPF 50 zapewnia skuteczną ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, a jego lekka, mleczna formuła pozostaje niewidoczna na skórze. Ten wyjątkowy kosmetyk łączy zaawansowaną ochronę przeciwsłoneczną z pielęgnacją opartą na naturalnych składnikach. W składzie znajdziemy witaminę E, która wzmacnia barierę ochronną skóry i chroni ją przed przedwczesnym starzeniem oraz aloes, znany ze swojego nawilżającego, regenerującego i kojącego działania. Dodatkowo zawarte polisacharydy cukrowe oraz guma biosacharydowa-1 wspomagają regenerację i przynoszą ulgę nawet najbardziej wrażliwej skórze. Produkt dostępny jest również w wersji z filtrem SPF 30.

CIAŁO POD OCHRONĄ

EISENBERG Paris BODY SUN CARE SPF 50 to idealny wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się piękną, bezpieczną opalenizną. Emulsja do ciała o lekkiej, mlecznej konsystencji zapewnia wyjątkowo skuteczną ochronę przeciwsłoneczną dzięki podwójnemu działaniu filtrów UVA i UVB, zapobiegając oparzeniom i fotostarzeniu. Błyskawicznie się wchłania, pozostawiając skórę nawilżoną, ukojoną i przyjemnie miękką. Formuła wzbogacona została o witaminę E, która wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry i chroni ją przed przedwczesnym starzeniem. Nawilżający aloes łagodzi podrażnienia i zapobiega przesuszeniu, a polisacharydy cukrowe i guma biosacharydowa-1 ograniczają utratę wody, zapewniając długotrwały komfort oraz działanie przeciwzapalne. Balsam dostępny również w wersji z filtrem SPF 30.

PROMIENNA SKÓRA

EISENBERG Paris FACE & BODY OIL SPF 6 stosowany na skórę muśniętą słońcem podkreśla jej zmysłowy odcień i subtelny blask, a aplikowany na uprzednio nałożony wysoki filtr może dodatkowo przyspieszyć efekt opalenizny. Doskonale sprawdza się na każdą okazję, nadając skórze rozświetlony, zdrowy wygląd i złocisty koloryt. Formuła wzbogacona o opatentowaną technologię Trio-Molecular®, filtr SPF 6, olej z lnianki, kwasy omega-3 i 6 oraz witaminę E intensywnie nawilża, koi, chroni przed wolnymi rodnikami i przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu. Niezwykle przyjemny w aplikacji, błyskawicznie wygładza skórę i otula ją zmysłowym zapachem cytryny, gałki muszkatołowej, kolendry, paczuli i subtelnej nuty jaśminu. To kwintesencja lata zamknięta w jednej butelce.

POSŁONECZNE WSPARCIE

EISENBERG Paris AFTER SUN MIST FACE & BODY to idealny kosmetyk, który zadba o skórę po dniu spędzonym na słońcu. Jej lekka, formuła mgiełki błyskawicznie koi i intensywnie nawilża, przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu. Doskonale sprawdza się zarówno po plażowaniu, jak i po spacerach w pełnym słońcu czy aktywnym dniu na świeżym powietrzu. Kosmetyk wspiera regenerację skóry, łagodzi podrażnienia oraz minimalizuje uczucie suchości i napięcia. Dodatkowo pomaga przedłużyć trwałość opalenizny, sprawiając, że skóra na dłużej pozostaje gładka, miękka i pełna blasku. Subtelny, zmysłowy zapach linii słonecznej otula ciało przyjemną, letnią mgiełką aromatu. To obowiązkowy element wakacyjnej pielęgnacji po opalaniu!

