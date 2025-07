Pielęgnacja na lato(a). (Skin)minimalizm, który idealnie dopasowuje się do Twojej skóry

SKÓRA BĘDZIE CI WDZIĘCZNA

SESMAHAL to linia marki Sesderma inspirowana hawajskim klimatem i filozofią skinimalismu. Jej nazwa ma swoje źródło w hawajskim wyrażeniu „mahalo”, które tłumaczy się jako „dziękuję”. Ta kolekcja, czerpiąca inspirację z naturalnego uroku egzotycznych krain, łączy nowoczesne technologie i siłę najskuteczniejszych składników aktywnych.

Bazą każdego serum jest potrójny kwas hialuronowy, który dzięki trzem rozmiarom cząsteczek działa na różnych poziomach naskórka:

wysokocząsteczkowy – tworzy film ochronny na powierzchni naskórka i zapobiega utracie wody,

niskocząsteczkowy – poprawia elastyczność i wygładza drobne zmarszczki,

hydrolizowany – stymuluje produkcję nowego kwasu hialuronowego, penetruje głębsze warstwy skóry, redukując oznaki starzenia.

Wzbogacone o ukierunkowane składniki aktywne, dermokosmetyki SESMAHAL odpowiadają na najczęstsze potrzeby skóry w sezonie letnim – od przebarwień, przez podrażnienia, po nadmiar sebum.

MUST-HAVE W WAKACYJNEJ KOSMETYCZCE, CZYLI DO WYBORU - DO KOLORU

SERUM SEMAHAL HYAL (kwas hialuronowy 2,5%, stabilizowana witamina C) - NAWILŻENIE

To połączenie stabilnej witaminy C z kwasem hialuronowym o silnym działaniu nawilżającym, co gwarantuje wszechstronną troskę o skórę. Kwas hialuronowy wspiera produkcję kolagenu oraz wygładza zmarszczki, przyczyniając się do poprawy sprężystości skóry. Z kolei witamina C, znana ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, rozświetla cerę, ujednolica jej odcień i chroni przed szkodliwym wpływem wolnych rodników.

SERUM SESMAHAL B3 (niacynamid 6%) – SEBOREGULACJA

Balansująco-regenerujące serum dla skóry mieszanej, tłustej i z niedoskonałościami. Niacynamid (witamina B3) w stężeniu 6% reguluje wydzielanie sebum i zmniejsza widoczność porów, działa przeciwzapalnie i rozjaśniająco, wspiera barierę hydrolipidową i chroni przed odwodnieniem. Idealne na upalne dni – matuje i redukuje błyszczenie bez efektu przesuszenia.

SERUM SESMAHAL B5 (pantenol 7,5%) – REGENERACJA

Kojące serum regeneracyjne, które łagodzi podrażnienia i wspomaga odbudowę skóry. Pantenol (prowitamina B5) przyspiesza procesy naprawcze naskórka, działa przeciwzapalnie i zmniejsza uczucie ściągnięcia, a także poprawia elastyczność i nawilżenie.

SERUM SESMAHAL FRENCH MARITIME PINE (ekstrakt z sosny nadmorskiej) - DEPIGMENTACJA

Silne działanie antyoksydacyjne i rozjaśniające. Ekstrakt z kory francuskiej sosny nadmorskiej to silny antyoksydant, który neutralizuje wolne rodniki powstające pod wpływem promieniowania UV, rozjaśnia istniejące przebarwienia i przeciwdziała powstawaniu nowych. Rekomendowane dla skóry ze skłonnością do hiperpigmentacji i oznakami fotostarzenia.

SERUM SESMAHAL R (retinol 0,15%) – ANTI-AGING

Serum o intensywnym działaniu, stworzone z myślą o kompleksowej odnowie i odmłodzeniu skóry. Wygładza cerę, przywraca jej jędrność i odpowiedni poziom nawilżenia, a także zmniejsza widoczność zmarszczek i innych niedoskonałości.

SERUM SESMAHAL EGCG (galusan epigallokatechiny) - ANTYOKSYDACJA

Serum o silnym działaniu ochronnym i przeciwstarzeniowym. EGCG, główny aktywny związek, występujący naturalnie w zielonej herbacie, neutralizuje stres oksydacyjny i hamuje degradację kolagenu, redukuje zaczerwienienia, działa łagodząco i przeciwzapalnie. Polecane dla skóry wrażliwej, dojrzałej lub osłabionej promieniowaniem UV.

SKINIMALISM + SUMMER = PIELĘGNACJA IDEALNA

Minimalizm latem to świadomy wybór – szczególnie, gdy za prostotą stoi skuteczność. Linia SESMAHAL to rytuał dla każdego rodzaju skóry. Oprócz kwasu hialuronowego o różnych masach cząsteczkowych, który nawilża skórę, tworząc film i zapobiegając utracie wody przez naskórek, każde serum zawiera inny główny składnik aktywny, aby zapewnić każdemu typowi skóry odpowiednią pielęgnację. A Ty, które wybierzesz?

i Autor: materiały prasowe Sesderma