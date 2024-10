Pielęgnacja pro-ageing. Olśniewaj pewnością siebie niezależnie od wieku

Pierwsze zmarszczki, utrata elastyczności i blasku – to naturalne efekty starzenia się skóry. Odpowiada za nie stopniowo wydłużający się cykl odnowy skóry. Choć proces ten przez wiele lat był kojarzony negatywnie, warto pamiętać, że jest on całkowicie naturalny i zgodny z rytmem dojrzewania. Kluczem do zachowania zdrowego wyglądu skóry, niezależnie od wieku, jest regularna i dostosowana do jej potrzeb pielęgnacja. Prawidłowe oczyszczanie, nawilżanie oraz ochrona przeciwsłoneczna wspomagają regenerację skóry, pomagając zachować naturalną równowagę i zdrowy blask.

Pro-ageing – pielęgnuj swój wewnętrzny blask

W ostatnich latach filozofia pro-ageingu zdobywa coraz większą popularność. Promuje akceptację oznak starzenia oraz opiekę skupioną na zachowaniu zdrowia i witalności skóry, niezależnie od etapu życia. Filozofia ta redefiniuje pojęcie piękna oraz atrakcyjności, szukając ich w autentyczności i poczuciu pewności siebie.

W pro-ageingu pielęgnacja koncentruje się na zapewnieniu skórze odpowiedniego nawilżenia, ochrony przed promieniami UV oraz delikatnym oczyszczaniu. Jest to podejście holistyczne – zwraca uwagę nie tylko na to, aby pielęgnacja składała się z bezpiecznych, zapewniających ochronę produktów, ale także, aby zadbać o organizm od wewnątrz poprzez zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną, zarządzanie stresem czy jakościowy sen. Wszystko to przekłada się nie tylko na olśniewający wygląd skóry, ale również na ogólny dobrostan organizmu i samopoczucie.

Pewność siebie w zdrowej skórze

Kluczowymi elementami pielęgnacji w nurcie pro-ageing są odpowiednie składniki aktywne. Obecność retinaldehydu, kwasu hialuronowego, niacynamidu, antyoksydantów czy wody termalnej wspiera skórę na poziomie komórkowym, wzmacniając naturalne procesy regeneracyjne. Substancje te można znaleźć w gamach HYALURON ACTIV B3 oraz VITAMIN ACTIV Cg od marki Eau Thermale Avène, które powstały, by kultywować naturalne piękno.

Krem odbudowujący komórki, dzięki zastosowaniu wysoko skoncentrowanego niacynamidu (6%) stymuluje odnowę komórkową i zwiększa żywotność komórek. Z kolei opatentowany niskocząsteczkowy kwas hialuronowy pobudza naturalną syntezę tego składnika w skórze. W konsekwencji Krem odbudowujący komórki daje natychmiastowy efekt ujędrnienia, a wysoce odżywcza formuła zapewnia uczucie nawilżenia przez cały dzień. Twarz wygląda na bardziej wypoczętą, a cera na zregenerowaną i pełną blasku. Ekologiczne opakowanie to szklany słoik wielokrotnego użycia, który można wiele razy napełniać dzięki systemowi refill.

Multi intensywny krem na noc działa podczas snu, kiedy skóra rozpoczyna kluczowy proces regeneracji i aktywuje syntezę kolagenu. Krem zawiera retinaldehyd, stymulujący produkcję kolagenu oraz elastyny, a także kwas hialuronowy o niskiej i wysokiej masie cząsteczkowej, niacynamid (2%), a także ekstrakt z Haritaki.

Skoncentrowane serum wypełniające wygładza, ujędrnia i regeneruje skórę. Dzięki delikatnej formule o bardzo wysokiej tolerancji może być stosowane również na skórę wokół oczu. Zawiera zaledwie 8 składników, w tym niacynamid o stężeniu 6%, a także kwas hialuronowy (1,5%).

Działanie gamy HYALURON ACTIV B3 wspierają bogate w antyoksydanty dermokosmetyki VITAMIN ACTIV Cg. Serum korygująco-rozjaśniające oraz krem intensywnie rozświetlający, zawierają innowacyjną formę witaminy C w postaci mniej wrażliwego na utlenianie glukozydu askorbylu (wit. Cg). Składnik ten ma silne działanie antyoksydacyjne, rozjaśniające i stymulujące produkcję kolagenu.

Sercem wszystkich kosmetyków jest woda termalna wydobywana ze źródeł w Avène. Dzięki obecności unikalnego mikrobiomu woda ta daje skórze ukojenie, wzmacnia barierę ochronną oraz przywraca równowagę łagodząc podrażnienia i redukując uczucie dyskomfortu.

i Autor: materiał prasowy Avene