Perfecta Skin – pierwsza linia pielęgnacyjna Małgorzaty Kożuchowskiej. Aktorka debiutuje w roli ambasadorki marki

Małgorzata Kożuchowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorek. W dorobku ma liczne role teatralne, filmowe i serialowe, a część z nich można uznać już za kultowe. Ale Małgorzata Kożuchowska to także ikona stylu i inspiracja dla wielu kobiet. W tym sezonie zadebiutuje w zupełnie nowej roli! Aktorka wraz z marką Perfecta stworzyła serię kosmetyków PERFECTA SKIN MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA. Linia bazuje na rewolucyjnej technologii HERO 3[PEP]TM, która ma wielowymiarowe działanie: pobudza procesy regeneracyjne, wspiera odnowę skóry, działa na nią relaksująco i rozluźniająco, chroni przed przesuszeniem, poprawia jędrność skóry, działa antyoksydacyjnie i pozwala utrzymać jej mikrobiom w równowadze. W linii znajdziemy kremy do twarzy i na okolice oczu, a także sera przeznaczone dla osób w dwóch kategoriach wiekowych. Nie zabrakło też kremu z SPF oraz produktów do oczyszczania twarzy.

REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA HERO 3[PEP]TM

Oparta na synergicznym działaniu 3 rodzajów peptydów, erytrytolu oraz prebiotyku zapewnia wielowymiarową i skuteczną pielęgnację.

3 X PEPTYDY - peptydy sygnałowe pobudzają procesy regeneracyjne skóry, a peptydy transportujące pomagają jonom miedzi przenikać w głębsze partie naskórka, wspierając odnowę skóry. Neuropeptydy działają relaksująco i rozluźniająco na skórę twarzy.

ERYTRYTOL - chroni przed nadmiernym przesuszeniem skóry oraz poprawia jej jędrność. Wykazuje działanie antyoksydacyjne, zwalcza wolne rodniki.

PREBIOTYKI - pozwalają utrzymać mikrobiom skóry w równowadze, wspierając funkcje ochronne.

Nawilżający płyn micelarny

Usuwa makijaż wodoodporny

Bezzapachowy płyn micelarny przeznaczony jest do oczyszczania i pielęgnacji cery wrażliwej. Skutecznie usuwa nawet wodoodporny makijaż. Przywraca odpowiedni poziom nawilżenia, odświeża, nie podrażnia oczu i nie powoduje ich łzawienia.

Rewolucyjna technologia HERO 3[PEP]TM oparta na synergicznym działaniu 3 rodzajów peptydów, erytrytolu oraz prebiotyku zapewnia wielowymiarową i skuteczną pielęgnację dla promiennej i zdrowo wyglądającej skóry. 3 rodzaje peptydów mają za zadanie pobudzić procesy regeneracyjne skóry, erytrytol chroni przed nadmiernym przesuszeniem twarzy, a prebiotyki pozwalają utrzymać jej mikrobiom w równowadze.

KWAS HIALURONOWY - intensywnie nawilża i zatrzymuje wodę w naskórku, dzięki czemu przywraca skórze jędrność i sprężystość. Tworzy film ochronny zapobiegający nadmiernemu odparowywaniu wilgoci.

CERAMIDY - odbudowują właściwą barierę lipidową naskórka, redukują uczucie ściągnięcia i suchość, znacząco poprawiają nawilżenie.

Stosowanie: Nalej niewielką ilość płynu na płatek kosmetyczny i kulistymi ruchami zmyj makijaż. Powtarzaj czynności, aż płatek będzie czysty. W przypadku demakijażu oka i ust, zwilżony płatek przytrzymaj a następnie, bez pocierania zmyj makijaż.

Nawilżająca emulsja do mycia twarzy

Emulsja do mycia twarzy delikatnie i skutecznie oczyszcza skórę twarzy z zanieczyszczeń, sebum oraz pozostałości makijażu. Przywraca odpowiedni poziom nawilżenia, Nie zaburza bariery hydro-lipoidowej, nie pozostawia uczucia ściągnięcia.

PANTENOL - to humektant, który przyciąga, a następnie zatrzymuje wodę w skórze. Wspomaga również procesy regeneracyjne i łagodzi podrażnienia.

ALANTOINA - alantoina również znana jest z właściwości nawilżających

i regenerujących. Zapobiega nadmiernej utracie wody i wspiera prawidłowe funkcjonowanie płaszcza hydro-lipidowego skóry.

Stosowanie: Niewielką ilość emulsji rozprowadź na wilgotnej skórze twarzy i szyi, masuj okrężnymi ruchami, następnie dokładnie spłucz.

Krem do twarzy 30+ na dzień i na noc

Nawilżająco-rozświetlający krem zawiera zaawansowane składniki aktywne, które synergistycznie działają poprzez nawilżenie oraz poprawę naturalnego blasku skóry. Jego wyjątkowa formuła szybko się wchłania, pozostawiając cerę wygładzoną, promienną i pełną życia. Idealny jako baza pod makijaż lub samodzielny produkt pielęgnacyjny.

WITAMINA C -działa antyoksydacyjnie, rozświetlająco i energizująco na skórę. Pomaga stymulować produkcję kolagenu.

EKTOINA - pozwala zniwelować skutki działania stresu środowiskowego. Pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, przywracając skórze zdrowy wygląd.

Stosowanie: Codziennie rano i wieczorem delikatnie wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Krem stanowi doskonałą bazę pod makijaż

Krem do twarzy 40+ na dzień i na noc

Modulująco-liftingujący krem zawiera zaawansowane składniki aktywne, które dzięki synergicznemu działaniu napinają i poprawiają owal twarzy. Dzięki innowacyjnej technologii produkt głęboko nawilża oraz ujędrnia, redukując widoczność zmarszczek oraz modelując kontur twarzy.

LIFT-UP COMPLEX - to dwukierunkowa pielęgnacja skóry, która łączy w sobie działanie liftingujące oraz uelastyczniające. Efektem stosowania jest poprawa napięcia skóry, mniejsza widoczność zmarszczek i linii mimicznych

KWAS HIALURONOWY - intensywnie nawilża i zatrzymuje wodę w naskórku, dzięki czemu przywraca skórze jędrność i sprężystość.

Stosowanie: Codziennie rano i wieczorem delikatnie wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Krem stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

Krem do twarzy 50+ na dzień i na noc

Krem ujędrniający i redukujący zmarszczki zawiera zaawansowane składniki aktywne, które wpływają na ujędrnienie i poprawę elastyczności skóry, a także wspomagają redukcję przebarwień. Dzięki innowacyjnej formule, produkt intensywnie nawilża i wygładza powierzchnię skóry, redukując widoczność zmarszczek.

KOLAGEN - tworzy na skórze film ochronny, przez co zapobiega utracie wody. Przywraca cerze młody wygląd, wygładza zmarszczki oraz poprawia napięcie skóry.

KWAS TRANEKSAMOWY - wpływa pozytywnie na redukcje przebarwień, zapobiega powstaniu nowych i wyrównuje koloryt cery. Przywraca naturalny blask skóry.

Stosowanie: Codziennie rano i wieczorem delikatnie wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Krem stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

Krem do twarzy 60+ na dzień i na noc

Przeciwzmarszczkowy krem odbudowujący, wzbogacony o innowacyjne składniki aktywne, skutecznie uelastycznia oraz poprawia napięcie skóry. Dzięki unikalnej skoncentrowanej formule z ceramidami, regeneruje, odbudowuje naskórek oraz wpływa na redukcję zmarszczek.

ELASTYNA - stoi na straży elastyczności skóry, poprawia jej napięcie i zapewnia aksamitną gładkość. Ponadto, tworzy film na jej powierzchni, utrzymując odpowiedni poziom nawilżenia.

SPILANTOL - wpływa pozytywnie na redukcje przebarwień, zapobiega powstaniu nowych i wyrównuje koloryt cery. Przywraca naturalny blask skóry.

Stosowanie: Codziennie rano i wieczorem delikatnie wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Krem stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

Elixir pod oczy 30+/40+

Nawilżająco-wygładzający krem-elixir pod oczy intensywnie nawilża oraz redukuje widoczność zmarszczek, pozostawiając skórę gładką i promienną. Jego lekka formuła delikatnie pielęgnuje wrażliwą skórę wokół oczu, skutecznie redukując cienie i worki. Efekt? Twoje spojrzenie zyskuje świeżość i wypoczęty wygląd każdego dnia.

KOFEINA - stoi na straży elastyczności skóry, poprawia jej napięcie i zapewnia aksamitną gładkość. Ponadto, tworzy film na jej powierzchni, utrzymując odpowiedni poziom nawilżenia.

FERMENT RYŻOWY - wpływa pozytywnie na redukcje przebarwień, zapobiega powstaniu nowych i wyrównuje koloryt cery. Przywraca naturalny blask skóry.

Stosowanie: Codziennie rano i wieczorem delikatnie wmasuj elixir w oczyszczoną skórę wokół oczu.

Krem pod oczy 50+/60+

Liftingująco-rozświetlający krem pod oczy zawiera zaawansowane składniki aktywne, które skutecznie redukują widoczność zmarszczek oraz worków, jednocześnie nawilżając delikatną skórę wokół oczu. Odżywcza moc kremu pod oczy intensywnie regeneruje skórę, przywracając jej naturalną gładkość i blask, by Twoje spojrzenie promieniało zdrowiem.

WITAMINA C - działa antyoksydacyjnie, rozjaśniająco i energizująco na skórę. Pomaga stymulować produkcję kolagenu.

KWAS GABA - pobudza syntezę kolagenu, nawilża, uelastycznia i wygładza powierzchnię skóry. Działa relaksująco na skórę, zmniejszając tym samym widoczność zmarszczek mimicznych wokół oczu.

Stosowanie: Codziennie rano i wieczorem delikatnie wmasuj elixir w oczyszczoną skórę wokół oczu.

Serum do twarzy

Ultra nawilżająco-rozświetlające serum z 5% stężeniem innowacyjnego połączenia HERO 3 [PEP]TM, kwasu hialuronowego oraz GABA, to nowoczesny kosmetyk, który intensywnie nawilża, wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry i wyraźnie poprawia jej elastyczność. Dodatkowo, unikalna formuła przyczynia się do rozświetlenia cery, nadając jej zdrowy i promienny wygląd.

KWAS HIALURONOWY - intensywnie nawilża i zatrzymuje wodę w naskórku, dzięki czemu przywraca skórze jędrność i sprężystość. Tworzy na powierzchni skóry film, który zapobiega utracie nawilżenia.

KWAS GABA - pobudza syntezę kolagenu, nawilża, uelastycznia i wygładza powierzchnię skóry. Działa relaksująco na skórę, zmniejszając tym samym widoczność zmarszczek mimicznych.

Stosowanie: Codziennie rano i/lub wieczorem delikatnie wmasuj serum w oczyszczoną skórę twarzy i/lub szyi, dekoltu. Polecany do stosowania pod krem PERFECTA SKIN BY MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA.

Krem ochronny SPF 50+ do twarzy, szyi i dekoltu

54,99 zł/40 ml

Ujędrniające serum z 7% stężeniem innowacyjnego połączenia HERO 3 [PEP]TM, Lift -up Complex oraz Dragon Blood, to nowoczesny kosmetyk, który intensywnie liftinguje i silnie redukuje zmarszczki.

SPF 50+ - bardzo wysoka ochrona przed promieniowaniem IV. Skutecznie chroni przed fotostarzeniem skóry i przebarwieniami.

WITAMINA C - działa antyoksydacyjnie, rozjaśniająco i energizująco na skórę. Pomaga stymulować produkcję kolagenu.

CERAMIDY - odbudowują naturalną barierę lipidową skóry, skutecznie eliminując uczucie ściągnięcia i suchości, zapewniając znaczącą poprawę nawilżenia.

Stosowanie: Codziennie rano, co najmniej 20 minut przed ekspozycją na słońce wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. W przypadku ciągłej ekspozycji słonecznej powtarzaj aplikację co około 2 godziny. Unikaj kontaktu z oczami i odzieżą.

W ramach tej wyjątkowej współpracy powstał spot reklamowy, który promuje serię Perfecta Skin Małgorzata Kożuchowska, opartą na innowacyjnej technologii HERO 3 [PEP]. Spot pokazuje trzy różne oblicza Małgorzaty Kożuchowskiej – każde z nich symbolizuje inne emocje i różne aspekty życia kobiety, nawiązując do idei, że każda kobieta potrafi odnaleźć się w różnych sytuacjach życiowych i dopasować się do danego momentu.

W związku z współpracą Małgorzaty Kożuchowskiej z Perfecta planowana jest kampania reklamowa 360. Za realizację spotu reklamowego odpowiada agencja Hand Made, a za jego koncept kreatywny – Dax Cosmetics. Autorem zdjęć do kampanii jest Marcin Tyszka.

i Autor: materiał prasowy Perfecta