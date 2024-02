Pielęgnacja skóry wrażliwej

Wrażliwość to nie tylko to, co widać, czyli zaczerwienienie, stany zapalne, czy przesuszenie. To także świąd, pieczenie, mrowienie, bolesność czy zgrubienie skóry. Pojawieniu się wrażliwości sprzyjają takie czynniki, jak niska lub wysoka temperatura, duża lub bardzo mała wilgotność, silny wiatr i ekspozycja na słońce. W naszym, uprzemysłowionym świecie kolejnym z czynników odpowiedzialnych za tę dolegliwość są zanieczyszczenia środowiska. Problem może się także pojawić, jeśli nasza pielęgnacja jest nieodpowiednio dobrana do typu skóry lub kiedy używamy zbyt wielu kosmetyków z aktywnymi składnikami. Takie substancje potencjalnie drażniące to przede wszystkim: alfa-hydroksykwasy, glikol propylenowy, alkohol, substancje zapachowe i barwniki. Na co jeszcze uważać? Istotne jest utrzymanie odpowiedniego pH skóry (5,5 na powierzchni), które gwarantuje równowagę bariery ochronnej oraz odpowiednie nawilżenie skóry. Wybieraj produkty z niewielką ilością składników, bez substancji zapachowych i bez substancji mogących podrażniać skórę (np. mocznika). Uwaga: używaj produktów chroniących przed słońcem, najlepiej z fizycznymi, mineralnymi filtrami - promieniowanie ultrafioletowe też może wywołać objawy podrażnienia.

Zobacz także: Nie możesz spać w nocy i miewasz koszmary? To wina tego jednego przedmiotu w sypialni. Przesady ludowe

ZESTAW DLA WRAŻLIWCÓW I W RAZIE PODRAŻNIENIA:

Rano, wieczorem i w ciągu dnia: EISENBERG Paris Purifying Lotion

Delikatny kosmetyk oczyszczający, który likwiduje problem świecenia się skóry poprzez regulowanie wydzielania sebum. Dogłębnie nawilżająca formuła pozostawia skórę miękką i delikatną w dotyku. Tonik jest bezpieczny, bezzapachowy i pozbawiony składników koloryzujących oraz alkoholu. Wśród składników między innymi wyciąg z lukrecji i woda różana.

Od rana do wieczora: SESDERMA HIDRALOE Nawilżający krem do twarzy

Idealnie pielęgnuje skórę podrażnioną. Aloes wykazuje działanie regenerujące, nawilżające i kojące, a masło shea i bisabolol dopełniają dzieła.

Rano i przed wielkim wyjściem: MEIDIDERMA HYLANSES MD HA ADVANCE

Hydration Serum liposomowe dla skóry przesuszonej, odwodnionej. Nawilża, zwiększając zawartość wody w skórze, dzięki czemu zabiega i cofa oznaki starzenia. Zostawia efekt filmu ochronnego na skórze, a także zwiększa objętość skóry właściwej, wywołując ,,efekt wypełnienia”, który spłyca zmarszczki i linie mimiczne.

Po śniadaniu: Medilâge Anti Âge to formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD® radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. Skóra jest silniejsza i lepiej „stawia czoła” codziennymi spotkaniom z agresorami.

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja