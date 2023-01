Pielęgnacja suchych i łamliwych włosów. W ten sposób odzyskają swój blask

Co będzie modne wiosną 2023? Moda dla niej i dla niego! Postaw na klasyki i jakościowe materiały

Szampon w paście z wyciągiem z bursztynu i glinką Jantar

Produkt przeznaczony do pielęgnacji włosów suchych i łamliwych. Jego unikalna receptura zawiera o 30% mniej wody w porównaniu z tradycyjnymi szamponami i ma postać skoncentrowanej, delikatnej, ale odpowiednio pieniącej się pasty, która dokładnie oczyszcza i nawilża. Oprócz bursztynu w składzie znajdziemy białą glinkę, która absorbuje zanieczyszczenia i wygładza włosy, wzmacniające i nadające włosom lekkość - minerały oraz przedłużający świeżość – niacynamid. Szampon świetnie nadaje się do wrażliwej skóry głowy, nie wysusza jej i nie podrażnia. Zawiera bardzo łagodne składniki myjące.

Mgiełka z wyciągiem z bursztynu Jantar

Nawilżająco-ochronna mgiełka do włosów zawiera aktywny wyciąg z bursztynu. Proteiny pszeniczne przylegając cienką warstwą do włosów, chronią je przed nadmiernym wysuszeniem, a także nawilżają, odżywiają i ułatwiają rozczesywanie. Dodatkowo d pantenol nawilża, przez co wyraźnie wzmacnia i pogrubi włosy oraz nadaje im piękny połysk.

