Pielęgnacja ukierunkowana. Czym jest i jakie produkty wybierać?

Gładka, jednolita i emanująca naturalnym blaskiem cera to wizytówka każdej kobiety. Gdy mamy trochę więcej szczęścia, to w dużej mierze zasługa puli genów, w innym wypadku rezultat regularnej, świadomej pielęgnacji. Jednak bez względu na to, czy łaskawa była dla nas natura, czy odkrycia współczesnej kosmetologii i dermatologii, nadal najlepszą bazą do dalszych etapów dbania o skórę jest odpowiednio dobrany krem do stosowania na co dzień.

Czasami jednak klasyczna pielęgnacja to za mało i w miejsce kosmetyku warto sięgnąć po dermokosmetyk. Kremy do twarzy, szyi i dekoltu z linii IDEE DERM zostały stworzone z myślą o osobach poszukujących pielęgnacji ukierunkowanej na rozwiązanie konkretnych problemów. Nie są hipoalergiczne, ale dzięki zawartości innowacyjnych składników skutecznie i bezpiecznie odpowiadają na potrzeby wyjątkowo wymagających osób.

IDEE DERM Ceramidy Q10 Power Ceramidowy odżywczy krem do twarzy, szyi i dekoltu to ceramidowy krem odżywczy na dzień i na noc do każdego rodzaju cery, szczególnie suchej, który zapewnia natychmiastowe efekt nawilżenia i odżywienia. Poprawia również koloryt skóry i zmniejsza widoczność zmarszczek. Zawarty w nim koenzym Q10 opóźnia procesy starzenia, ceramidy utrzymują właściwy poziom nawilżenia, a masło Shea nawilża i przywraca funkcje barierowe skóry. Natomiast

IDEE DERM Lipopeptyd Q10 Energy Witaminowy przeciwzmarszczkowy krem do twarzy, szyi i dekoltu to witaminowy krem p rzeciwzmarszczkowy na dzień i na noc do każdego rodzaju cery, szczególnie dojrzałej i z pierwszymi oznakami starzenia. Kosmetyk wspomaga regenerację skóry, nawilża i wygładza oraz zmniejsza widoczność zmarszczek. Zawarty w nim koenzym Q10 opóźnia procesy starzenia się skóry, lipopeptyd poprawia jej jędrność i elastyczność, a witaminy A, E i F regenerują i odżywiają

Czasami specjalistycznej pielęgnacji potrzebują także pachy. Zwłaszcza wtedy, gdy mamy problem z nadpotliwością czy podrażnieniami, np. po depilacji. Na takie problemy Instytut Dermokosmetyków Ideepharm także ma rozwiązanie. IDEE DERM Antyperspirant sensitive 48 h to antyperspirant dla kobiet i mężczyzn o wysokiej skuteczności przeznaczony do każdego rodzaju skóry, szczególnie wrażliwej, potrzebującej ukojenia, nawilżenia i regeneracji. Nie tylko zabezpiecza skórę przed nieprzyjemnym zapachem i skutecznie ogranicza nadmierne wydzielanie potu, ale także zapewnia uczucie świeżości i komfortu przez 48 godzin. Ponadto nie pozostawia śladów na ubraniu i ma neutralny, trwały zapach.

