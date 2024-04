i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

Pielęgnacja włosów bez tajemnic. Co zrobić, by włosy stały się mocniejsze i zdrowsze?

Salon fryzjerski w domu? Lśniące, zdrowe i mocne włosy to marzenie niejednej kobiety, niestety częste ich suszenie, prostowanie czy farbowanie skutecznie niszczą nasze kosmyki. Włosy stają się matowe, suche i z tendencją do łamania się. Jak dbać o zniszczone włosy? Zdradzamy proste sposoby, by włosy odzyskały blask i stały się mocniejsze.

Jak wyglądają zniszczone włosy? Włosy zniszczone są matowe, często suche i łatwo się łamią. Często kobiety zastanawiają się czemu ich kosmyki nie rosną i przez długie miesiące są tej samej długości. Na zły stan naszych włosów wpływają przede wszystkim czynniki zewnętrzne jak wysokie temperatury, farbowanie czy nawet pogoda na zewnątrz. Dodatkowo na ich kondycje wpływ ma także nasza dieta czy stres. Zobacz także: Genialne nowości od kochanej marki makijażowej. Będzie się działo Co niszczy włosy? brak odpowiedniego nawilżenia,

dieta uboga w tłuszcze i minerały

częste stylizacje, zwłaszcza te z wykorzystaniem gorącego powietrza jak suszenie, kręcenie czy prostowanie,

zbyt często farbowanie włosów, zwłaszcza ich rozjaśnianie,

mróz, słońce i wiatr, W domowej pielęgnacji włosów świetnie sprawdza się rozmaryn. Ta popularna przyprawa posiada wiele właściwości dobrze działających na włosy. Opóźnia ich siwienie, przeciwdziała łupieżowi oraz genialnie stymuluje porost nowych włosów. Jego regularne stosowanie pomoże zapuścić gęste i zdrowie włosy. Z rozmarynu możesz przygotować domową wcierkę. Wystarczy, że do wody dodać kilka łyżeczek rozmarynu. Może być zarówno świeży, jak i suszony. Całość gotuj i doprowadź do wrzenia. Gdy mieszanka ostygnie zaaplikuj ją na włosy. Nie spłukuj jej. Tego rodzaju wcierkę najlepiej stosować wieczorem. Kosmetyki, które poprawią kondycję Twoich włosów DRUNK ELEPHANT Silkamino Mega-Moisturizing Shampoo - Nawilżający szampon do włosów Skoncentrowana mieszanka aminokwasów i protein jedwabiu wzmacnia pasma i uzupełnia wilgoć, pozostawiając nawet najbardziej suche i zniszczone włosy gładsze, bardziej miękkie i podatne na układanie. Bogaty w kwasy tłuszczowe, Virgin Marula Oil pomaga nawilżyć i wygładzić trzon włosa, wzmacniając połysk i jednocześnie chroniąc przed utratą wilgoci. DRUNK ELEPHANT Cocomino™ Glossing Shampoo - Szampon Nawilżający Kojące i wzmacniające aminokwasy i ekstrakty zapobiegają utracie wody i nadają gładkość oraz połysk, jednocześnie zapewniając włosom ochronę przed wysoką temperaturą. Formuła tego szamponu nawilżającego zawierająca olejki bogate w antyoksydanty i kwasy tłuszczowe, takie jak olejek z ziaren sacha inchi, marulowy i arganowy, nawilża włosy, nie obciążając ich. Wynik tego szamponu? Lśniące włosy! Mieszanka aminokwasów dodaje Twoim włosom sił, ułatwia ich układanie, a także nadaje im zdrowy wygląd, objętość i sprężystość. Pantenol i sól sodowa PCA zwiększają zawartość wody i zapobiegają odwodnieniu i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant DRUNK ELEPHANT Cocomino™ Marula Cream Conditioner - Odżywka do Włosów Zaawansowana formuła tej odżywki do włosów zawierająca mieszankę aminokwasów oraz składników wygładzająco-nawilżających, dzięki czemu zapobiega puszeniu i elektryzowaniu się włosów, dodając im blasku. Masło marula i odżywcza mieszanka olejków zmiękczają włosy, nie przeciążając ani nie przetłuszczając ich. Mieszanka aminokwasów dodaje Twoim włosom sił, ułatwia ich układanie, a także nadaje im zdrowy wygląd, objętość i sprężystość. DRUNK ELEPHANT Silkamino™ Mega Moisturizing Masker - Maska do włosów Masło marula, kwasy tłuszczowe ze słonecznika i pantenol wnikają w głąb, aby uzupełnić i zamknąć wilgoć, podczas gdy wzmacniająca mieszanka czynników zwiększających nawilżenie i wygładzających włosy przywraca blask i podatność na dotyk nawet najbardziej nieopanowanym, bardzo suchym lub zniszczonym włosom. Ta super odżywcza formuła kremu napełnia pasma skoncentrowaną mieszanką aminokwasów i protein jedwabiu, które odbudowują wiązania, wzmacniając i wygładzając trzon włosa oraz nadając włosom wyjątkową objętość, sprężystość i połysk. DRUNK ELEPHANT Silkamino™ – Odżywka i lotion bez spłukiwania Wielofunkcyjna odżywka bez spłukiwania, która działa jak pianka do układania i ochrona przed wysoką temperaturą. Dogłębnie wzmacnia, nawilża i wygładza włosy, zwiększając ich elastyczność i podatność na układanie. i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant