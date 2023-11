Pielęgnacyjne rabaty na Dzień Singla 2023

Dzień Singla

Wszystko zaczęło się w Chinach w latach 90-tych od czterech studentów z Uniwersytetu w Nanjing, którzy postanowili uczcić ideę bycia singlem. Nikt chyba nie spodziewał się, że dzięki zaangażowaniu chińskiego giganta e-commerce w 2009 roku urośnie to do rangi światowego zjawiska kulturowego. „Żyjemy w kulturze skupionej na celebrowaniu miłości i par, ale FOREO od zawsze stawiało też na indywidualność. W roku rekordowej liczby premier nowych produktów mamy przyjemność okazać wdzięczność naszym klientom, oferując doskonałe rabaty. Niezależnie od tego, czy ktoś szuka kultowego urządzenia do oczyszczania i ujędrniania twarzy, odmładzającego urządzenia do masażu oczu, urządzenia do głębokiego nawilżania twarzy, czy najsilniejszego na świecie urządzenia mikroprądowego, Dzień Singla w FOREO to idealna okazja, aby zainwestować w bardziej promienną i pewną wersję siebie. I wypróbować naszą 3-etapową szwedzką rutynę pielęgnacyjną”, powiedział Vladimir Cuturilo, General Manager FOREO na Europę Wschodnią.

Szwedzka rutyna pielęgnacyjna od FOREO

Krok 1: LUNA™ 3 (rabat 50%)

Udowodniono klinicznie, że szczoteczka soniczna LUNA™ 3 usuwa do 99,5% zanieczyszczeń, sebum i pozostałości makijażu – co czyni ją znacznie skuteczniejszą od mycia twarzy rękoma. Ultramiękkie silikonowe wypustki delikatnie złuszczają martwe komórki naskórka, nie powodując uszkodzenia bariery hydrolipidowej. Pulsacje T-Sonic™ tymczasowo rozszerzają pory, aby usunąć zanieczyszczenia z ich głębi, zmniejszając ryzyko wyprysków. W trybie masażu ujędrniającego pulsacje o niskiej częstotliwości pomagają rozluźnić punkty napięcia mięśni twarzy i wygładzić drobne linie, zapewniając jędrniejszą cerę. LUNA 3

Krok 2: BEAR (zniżka 42%)

(oszczędność 989,11 zł)

BEAR™ to kultowe już urządzenie do mikroprądowych zabiegów ujędrniających, dające efekt nieinwazyjnego liftingu twarzy. Jako pierwsze na świecie medyczne urządzenie mikroprądowe z systemem Anti-Shock™ System, zatwierdzone zostało przez FDA. Łącząc siłę mikroprądów i pulsacji T-Sonic™, to urządzenie ćwiczy 69 mięśni twarzy i szyi, aby zapewnić młodzieńczy wygląd i poprawić kontur twarzy w domowym zaciszu. BEAR

Krok 3: UFO™ 2 (zniżka 52%)

(oszczędność 753,44 zł)

Kosmiczne UFO™ 2 zapewnia głębokie nawilżenie, dzięki czemu w zaledwie 2 minuty możesz przejść zabieg w domowym SPA. Urządzenie zapewnia skórze natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie poprzez zabieg nakładania maseczki. Udowodniono klinicznie, że zwiększa poziom nawilżenia skóry o 126%, utrzymując efekt aż do 6 godzin i zmniejsza widoczność zmarszczek w ciągu zaledwie 7 dni. Możesz używać UFO™ 2 w połączeniu z maskami aktywowanymi UFO™ 2, które obecnie są przecenione o 25%. Każda z nich ma własne ustawienia w aplikacji FOREO, którą możesz zsynchronizować ze swoim telefonem. UFO

Aby sprawdzić pozostałe oferty przygotowane przez FOREO z okazji Dnia Singla (11.11) zapraszamy do odwiedzenia strony foreo.com i stron oficjalnych partnerów.

