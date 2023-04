Pierwsza w historii Coca-Cola bez cukru i bez kofeiny

Coca-Cola sukcesywnie rozwija ofertę produktów nisko- i bezkalorycznych – obecnie stanowią one już 37 procent portfolio marki. Popularność tego typu produktów cały czas rośnie, a ich sprzedaż w 2021 roku wzrosła aż o 14 procent. Wprowadzając tę nowość, marka daje konsumentom możliwość cieszenia się ulubionym smakiem o każdej porze dnia i przy każdej okazji. Coca-Cola dostarcza nie tylko smakowych wrażeń, ale także promuje swój kultowy napój w wersji zero w pomysłowych, poruszających i skupiających jej fanów kampaniach: Najlepsza Coca-Cola Ever? czy zeszłorocznej #ZeroWords.

#WeźSpróbuj i sam się przekonaj

Wprowadzeniu Coca-Cola Zero Cukru Zero Kofeiny, towarzyszy kampania, w której marka zachęca konsumentów do spróbowania najnowszego wariantu i odpowiedzi na pytanie: „Czy nie jest on po prostu najlepszy na świecie? #WeźSpróbuj i sam się przekonaj”. Swoją akcją po raz kolejny pozwala doświadczyć prawdziwej magii, sprawiając, że kultowy smak będzie dostępny zawsze, wszędzie i dla każdego. Nowy, bezkofeinowy wariant to propozycja dla osób, które szukają ciekawego wyboru na różne okazje, a jednocześnie chcą postawić na produkt z kategorii zero. Coca-Cola Zero Cukru Zero Kofeiny będzie idealnym towarzyszem zarówno wieczornych spotkań i kolacji czy popołudniowych lunchów. O każdej porze dnia smakować będzie wręcz wyśmienicie.

- Wprowadzenie pierwszego produktu Coca-Cola, który nie zawiera kofeiny to efekt naszej strategii 24/7, zgodnie z którą chcemy oferować konsumentom napoje na każdą porę dnia i na każdą okazję. Konsekwentny rozwój portfolio produktów bez cukru i o obniżonej kaloryczności to jeden z najważniejszych punktów naszej strategii, a także cel na kolejne lata. Chcemy skutecznie odpowiadać na potrzeby i oczekiwania naszych konsumentów i jak najlepiej dopasowywać do nich naszą ofertę - podkreśla Małgorzata Drąg, Menadżerka Marki w Coca-Cola Polska i Kraje Bałtyckie.

Coca-Cola Zero Cukru Zero Kofeiny jest dostępna od marca w sklepach w całej Polsce, w pojemnościach 330ml, 500ml, 850ml i 1000ml.