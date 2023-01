Pierwszorzędny krem dla zmęczonej i poszarzałej skóry! Z miejsca odmładza o 10 lat i sprawia, że wyglądamy jak po przespanej nocy

Kosmetyczne bestsellery na styczeń 2023

Tonizowanie skóry to krok w pielęgnacji, o którym wiele osób zapomina. Toniki najnowsze generacji nie tylko wyrównują poziom pH naszej skóry ale mają często dodatkowe działanie pielęgnacyjne. Toniki marki PIXI to ich absolutne bestsellery. My polecamy kojący, różany tonik PIXI ROSE TONIC oraz rewelacyjnie rozświetlający naszą skórę PIXI GLOW TONIC.

W Rossmannie zaś najdziesz intensywnie odżywiające serum Alterra z wodą ryżową. Pielęgnacyjne intensywne serum Alterra ze sfermentowaną wodą ryżową BIO i ekstraktem z miłorzębu japońskiego BIO sprawia, że skóra wygląda na zrewitalizowaną i promienną. Ma łatwą do rozprowadzenia konsystencję i pozostawia uczucie jedwabistej i elastycznej skóry.

Szukasz dobrego kremu do stosowania na dzień lub na noc? Postaw na te od marki Tołpa. My polecamy między innymi Tołpa authentic skóra matowa. To rewelacyjny krem dla cer tłustych, które potrzebują produktu regulującego produkcję sebum. Na drugim biegunie jest wersja dla osób ze skórą suchą, które potrzebują rozświetlenia. Tołpa authentic skóra rozświetlona przywraca blask i naturalną promienność.

Zobacz także: Popularne imiona dla dziewczynek w 2022. Wśród nich niemałe zaskoczenie. Rodzice oszaleli na punkcie tych imion żeńskich

Marka Naturativ to naturalne i ekologiczne kosmetyki. My polecamy szczególne masło do ciała oraz krem do rąk z kolekcji Selflove i o genialnym zimowych zapachu. Bogactwo i wysokie stężenie odżywczych maseł (shea, kakaowe, oliwkowe) oraz drogocennych olejów roślinnych (babassu, squalane) sprawia, że nawet bardzo sucha skóra staje się znakomicie nawilżona i uelastyczniona. Kosmetyk pozostawia na powierzchni ciała nietłustą warstwę ochronną, która szybko się wchłania i zapewnia skórze odżywienie na długie godziny.

Marki Ziaja i ich peelingów do ciała nie trzeba nikomu przedstawiać. Peeling cukrowy do ciała piernik imbir cynamon to symfonia zapachów i domowego rozpieszczenia. Skóra będzie idealnie złuszczona i nawilżona. To doskonała pod dalsze zabiegi pielęgnacyjne.

W makijażu polecamy bronzer i rozświetlacz marki Bell. To produkty, które znajdziesz między innymi w sklepach sieci Biedronka i ich działanie w niczym nie ustępuje wysokopółkowym kosmetykom.

Obejrzyj nasze wideo i dowiedz się więcej.