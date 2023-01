Popularne imiona dla dziewczynek w 2022. Wśród nich niemałe zaskoczenie. Rodzice oszaleli na punkcie tych imion żeńskich

Diabelsko skuteczny sposób na elektryzujące się włosy. Marsz do kuchni po tą jedną rzecz. Włosy będą gładkie jak tafla

Popularne imiona dla dziewczynek 2022

Od lat ranking popularnych imion dla dziewczynek praktycznie nie ulega zmianie. Wciąż w pierwszej dziesiątce nie brakuje imion staropolskich, tradycyjnych. I to waśnie one znalazły się na podium najpopularniejszych imion 2022 nadawanych dziewczynkom. Dla rodziców wybór imienia dla ich nowo narodzonego dziecka to nie lada wyzwanie - w końcu będzie ono towarzyszyć mu przez całe życie. Bywa, że przyszli rodzice kierują się wówczas panującymi trendami i stawiają na modne imiona dla dziewczynek. Inni z kolei stawiają na tradycyjne polskie imiona żeńskie i często nadają imię po babci lub innym członku rodziny starszego pokolenia. Przeglądając rankingi popularnych imion dla dziewczynek w Polsce można zauważyć, że ten trend dominuje od wielu lat.

Imiona dla dziewczynek 2022

Jakie imiona nadawali rodzice swoim dzieciom w ubiegłym roku? Oto ranking najpopularniejszych imion dla dziewczynek w 2022 roku.

Przeglądając ranking popularnych imion dla dziewczynek w 2022 roku można zauważyć, że w tej 10. najmodniejszych znalazły się także imiona, które do niedawna były uważane raczej za rzadkie. Chodzi o imię Pola czy Lena. Czyżby była to zapowiedź nowego trendu w imionach żeńskich, który wyprze modę na te tradycyjne, znane nam od pokoleń?

