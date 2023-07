i Autor: Shutterstock Makijaż

Beauty porady

Pierwszorzędny trik na opadające policzki. Kobiety po 50-tce powinny go znać. Ujędrnisz zwiotczałą skórę, a "chomiki" znikną. Działa lepiej jak skalpel

Wraz z wiekiem nasza skóra przestaje produkować potrzebne jej składniki. Eksperci są zgodni, już po 25-tym roku naszego życia spada poziom produkcji kolagenu. Wraz z wiekiem dochodzi do zmian hormonalnych, które sprawiają, że w miejscu poduszeczek tłuszczowych na policzkach dochodzi do ubytków. Skóra w tym miejscu traci jędrność, a policzki zaczynają zwisać. Czy są domowe sposoby, by spowolnić ten proces? Zobacz, jak sobie radzić z opadającymi policzkami.