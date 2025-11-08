PIXI - 26 lat blasku – naturalnego, promiennego i niezwykle osobistego

Jej wizja? Proste, przynoszące radość kosmetyki, które traktują skórę z czułością i pozwalają poczuć się jak najlepsza wersja siebie — przy minimalnym wysiłku i maksymalnym blasku.

Dziś Pixi to marka uwielbiana na całym świecie, która wciąż zachowuje duszę tamtego małego butiku. Każdy produkt powstaje pod czujnym okiem Petry, która odpowiada za finalne jego właściwości: konsystencję, barwę i składniki. Od kultowego Glow Tonic po ikoniczny On-the-Glow Blush — kosmetyki Pixi nie podążają za chwilowymi trendami. Zostały stworzone, by stać się zaufanym, poprawiającym nastrój elementem codziennej rutyny.

Z charakterystycznymi zielonymi opakowaniami i formułami przyjaznymi skórze, Pixi zbudowało lojalną społeczność w ponad 60 krajach — nie dzięki głośnym kampaniom, lecz poprzez rekomendacje, promienną cerę i pokolenia miłośniczek piękna, które przekazują tę markę dalej.

Poznaj dwa starannie wyselekcjonowane zestawy, które ożywiają historię Pixi:

Jeden oddaje hołd naszej tradycji, drugi spogląda w przyszłość blasku.

Dziedzictwo PIXI

Ikony

To właśnie te kultowe formuły ukształtowały DNA marki Pixi i na stałe zagościły

w kosmetyczkach kobiet na całym świecie. Do dziś wyznaczają standard pielęgnacji: wielozadaniowej, przyjemnej w użyciu i troskliwej dla skóry

Glow Tonic

Od niego wszystko się zaczęło. Petra stworzyła Glow Tonic z myślą o swoich klientkach, które pragnęły skutecznego złuszczania bez podrażnień. Dzięki zawartości 5% kwasu glikolowego, aloesu i żeń-szenia, tonik delikatnie usuwa oznaki zmęczenia, wygładza strukturę skóry i odsłania jej naturalny blask.

Wskazówka: Stosuj po oczyszczeniu, aby cera wyglądała na gładszą, świeższą i bardziej promienną.

Rose Oil Blend

Kompozycja olejków różanych inspirowana backstage’owymi rytuałami Petry, stworzonymi z myślą o przesuszonej, zmęczonej podróżami skórze modelek. Ten jedwabisty olejek koi i nawilża dzięki ekstraktom z róży, migdałów i jojoby.

Wskazówka: Rozgrzej kilka kropli

w dłoniach i wklep w wilgotną skórę lub dodaj do podkładu, by uzyskać dodatkowy blask.

DetoxifEYE

Te chłodzące płatki żelowe pod oczy to sposób Petry na świeży wygląd, nawet po nieprzespanej nocy, czy podczas wczesnych godzin zdjęciowych. Zawierają kofeinę, ogórek, złoto i kwas hialuronowy, które widocznie redukują opuchliznę i wygładzają skórę.

Wskazówka: Przechowuj w lodówce i aplikuj przed makijażem, by szybko odświeżyć i przygotować okolice oczu.

Hydrating Milky Mist

Ultralekka mgiełka nawilżająca z kwasem hialuronowym, ekstraktem z owsa i kojącymi składnikami roślinnymi.Zapewnia natychmiastowe odświeżenie i komfort dla zmęczonej skóry.

Wskazówka: Trzymaj na biurku lub w torebce i spryskuj twarz w ciągu dnia, by dodać sobie energii.

Flawless Beauty Primer

Z jego pomocą bez wysiłku uzyskasz efekt „wyglądasz świetnie!”. Witaminy A, C i E wygładzają, rozjaśniają i przygotowują skórę do makijażu lub zapewniają efekt zdrowej, promiennej cery bez dodatkowych kroków.

Wskazówka: Nakładaj jako ostatni etap pielęgnacji, by uzyskać efekt miękkiego, świetlistego wykończenia — nawet bez makijażu.

+Hydra LipTreat

Stworzony jako ukojenie dla suchych, wrażliwych ust (w tym córek Petry!). Ten balsam łagodzi dzięki masłu shea, jojobie i witaminie E.

Wskazówka: Nakładaj przed snem lub pod pomadkę, by odżywić usta i zatrzymać nawilżenie.

Nowa era PIXI

Ikony Przyszłości

Nowości inspirowane wizją Petry — innowacyjne formuły, które łączą pielęgnację z makijażem, upraszczają codzienną rutynę i dodają skórze naturalnego blasku.

Antioxidant Tonic

Kosmetyczny przełom 3 w 1. Ta innowacyjna formuła łączy w sobie działanie toniku, esencji i nawilżacza. Kwas ferulowy rozświetla, probiotyki przywracają równowagę, a ekstrakty owocowe intensywnie odżywiają skórę.

Wskazówka: Wklep delikatnie w skórę po jej oczyszczeniu — poczujesz, jak odzyskuje energię i świeżość.

On-the-Glow Blush

Viralowy hit, który narodził się z potrzeby chwili. Petra stworzyła ten róż w sztyfcie dla kobiet w ruchu — by zapewnić im szybki, pielęgnujący kolor bez kompromisów. Formuła z żeń-szeniem, aloesem i owocowymi ekstraktami nawilża i odświeża cerę.

Wskazówka: Przeciągnij po policzkach i ustach, rozetrzyj palcami — jeden produkt, nieskończone możliwości.

On-the-Glow BASE

Wygodny sztyft łączący pielęgnację z makijażem. Ceramidy, antyoksydanty i kwas hialuronowy zapewniają intensywne nawilżenie, wyrównują koloryt i rozświetlają cerę w jednym prostym kroku.

Wskazówka: Użyj dla szybkiego, perfekcyjnego krycia lub miej pod ręką na poprawki w ciągu dnia.

„Każdy produkt, który tworzę, ma swoje źródło w tym, czego sama potrzebowałam — jako mama, makijażystka i kobieta, która pragnie promiennego wyglądu, choć nie zawsze ma na to czas. Właśnie na tym polega filozofia Pixi: pomagamy ludziom czuć się dobrze we własnej skórze — dzięki kilku prostym, skutecznym krokom.” — Petra Strand, Założycielka & Kreatorka Produktów