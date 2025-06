Piżama do noszenia na co dzień. Lato 2025 należy do stylu sleepwear chic

Latem 2025 moda mówi jedno: wygoda spotyka styl. Trend noszenia piżam jako codziennego elementu garderoby - znany z wybiegów i Instagrama - przenosi się na ulice. Bawełniane komplety, pastelowe kolory i miękkie tkaniny nie są już zarezerwowane wyłącznie do sypialni. Marka Aruelle, znana z eleganckiego podejścia do domowego komfortu, proponuje kolekcję, która idealnie wpisuje się w estetykę sleepwear chic - stylową, kobiecą i nonszalancko letnią.

Jak nosić piżamy, żeby wyglądać stylowo, a nie jakby się właśnie wstało z łóżka? Komplet piżamowy zestawiony z klapkami, oversize’ową marynarką lub lnianą torbą to gotowy look na brunch, spacer po mieście czy letnie garden party. Kluczem do sukcesu tego trendu są odpowiednie zestawienia i kolory. W tym sezonie królują odcienie miedzy innymi takie jak - butter yellow, czy jasny róż, które pięknie podkreślają wakacyjną opaleniznę i doskonale współgrają z minimalistycznymi dodatkami. Diabeł tkwi w szczegółach - i właśnie one decydują o powodzeniu piżamowego looku.

5 propozycji letnich kompletów Aruelle, które chce się nosić nie tylko w domu:

Melisande

Zestaw Melisande to połączenie komfortu i swobodnej elegancji, idealny na spacery o zmierzchu uliczkami starego miasta, ale także do pracy w miejscach, gdzie liczy się kreatywność bardziej niż formal wear. Uszyty z lekkiej, przewiewnej bawełny w ciemnoszarym odcieniu z białymi paskami, zachwyca klasycznym wyglądem i dbałością o detale - od koszulowej bluzki z wysokimi mankietami po luźne szorty z elastycznym pasem i praktycznymi kieszeniami.

i Autor: materiały prasowe Aruelle

Penelope Long

Zestaw Penelope Long zachwyca przemyślanym krojem i kobiecym designem w ciepłym, różowym odcieniu. Miękka mieszanka bawełny i modalu otula ciało, a kontrastowe lamówki dodają wyrazistości koszuli i szerokim spodniom z regulowanym pasem. Doskonały na twórcze popołudnia z ceramiką, sesje planowania w bulletjournal czy spotkania book clubu w przytulnej kawiarni.

i Autor: materiały prasowe Aruelle

Limonella

Zestaw Limonella to energetyczna propozycja w odcieniu butter yellow z białymi paskami. Lekka bawełna, szerokie szorty z elastycznym pasem i koszula z dekoracyjnymi detalami zapewniają komfort a jednocześnie tworzą szykowną stylizację. Ten set zasługuje na miejsce w każdej wakacyjnej walizce. Na pewno przyda się podczas spacerów po starówkach i lunch breaks w klimatycznych bistro.

i Autor: materiały prasowe Aruelle

Amorette

Zestaw Amorette to krótka piżama, która łączy styl i wygodę w lekkiej, oddychającej popelinie bawełnianej. Różowo-białe paski, delikatne lamówki i subtelny haft korony nadają jej urokliwego charakteru, a dopasowane szorty z dekoracyjną kokardką sprawiają, że to dobry wybór na stylowe wyjścia po mieście. Świetnie sprawdzi się podczas afternoon coffee w trendy dzielnicy czy wieczornych spacerów po bulwarach.