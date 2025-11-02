Platformy handlowe coraz częściej punktem startowym zakupów online - Allegro na czele

- Konsumenci nadal cenią atrakcyjne ceny i szybkie dostawy, ale coraz większe znaczenie mają dla nich wygoda i kompletność oferty. 79% kupujących, by podjąć decyzję, oczekuje dziś kompleksowych informacji o produkcie w miejscu zakupu. To wyraźne echa trendów optymalizacji procesów, obserwowanych już rok temu - Marta Skalmowska z Minds&Roses.

Platformy e-commerce dominują

W 2025 roku kupujący najczęściej rozpoczynają ścieżkę zakupową na platformach handlowych – wskazuje je blisko co drugi badany, w tym 36% wybiera Allegro (+3 p.p. w porównaniu do 2024 roku). Drugim najczęściej wybieranym miejscem startu jest wyszukiwarka Google (19%). Kolejne miejsca zajmują: strony sklepów online (7%), porównywarki cenowe (4%) oraz serwisy ogłoszeniowe (3%). W porównaniu z 2024 rokiem Allegro umocniło swoją pozycję jako miejsce rozpoczęcia ścieżki zakupowej w kilku kategoriach produktowych. Największe wzrosty odnotowano w kategoriach: środki czystości (+10 p.p.), artykuły dla zwierząt (+8 p.p.), kolekcje i sztuka (+8 p.p.), motoryzacja (+6 p.p.) oraz dom i ogród (+6 p.p.).

Allegro pełni dziś rolę centralnego punktu decyzyjnego – blisko co trzeci badany przyznaje, że to właśnie tutaj podjął decyzję o zakupie. Co istotne, 31% kupujących wskazuje Allegro jako kluczowe miejsce podejmowania decyzji. Aż 43% respondentów dokonało lub planuje dokonać transakcji na platformie, co potwierdza wysoki poziom lojalności użytkowników. Widać to szczególnie w zestawieniu ze ścieżką zakupową: zarówno użytkownicy rozpoczynający poszukiwania na Allegro, jak i w Google często finalizują zakup na Allegro – odpowiednio 76% i 41% – co podkreśla znaczącą rolę platformy w procesie wyboru produktów online. - Blisko połowa klientów (43%) zaczynających zakupy na Allegro korzysta z wyszukiwarki, wpisując konkretną nazwę produktu. Jak wynika z naszych danych wewnętrznych, w szczytowych okresach, klienci wpisują nawet 2000 zapytań zakupowych na sekundę. To pokazuje, że spełniamy oczekiwania użytkowników, którzy szukają precyzyjnych informacji i szerokiej gamy ofert w jednym miejscu. Kupujący doceniają także łatwość nawigacji – aż 25% przeszukuje kategorie z poziomu menu - Marcin Bruś, Group Advertising Director w Allegro.

Marketplace głównym miejscem finalizacji zakupów z AI

Konsumenci chcą dziś realizować zakupy szybciej, a jednocześnie oczekują narzędzi, które ułatwią im podejmowanie trafnych decyzji. Coraz częściej sięgają więc po generatywną sztuczną inteligencję, choć jej wykorzystanie nie jest jeszcze powszechne – obecnie deklaruje je 13% kupujących online2. Najczęściej AI, czyli narzędzia takie jak Chat GPT czy Co-pilot, wspiera ich na etapie zbierania informacji o produktach (86%) oraz ich wyszukiwania (73%), ale również przy szukaniu inspiracji (48%), śledzeniu dostaw czy obsłudze zamówienia (20%). Motywacje konsumentów korzystających z AI są zróżnicowane. Najważniejsze z nich to chęć oszczędności czasu (67%), możliwość porównania cen (56%), a także znalezienie najkorzystniejszej oferty (27%) czy poszukiwanie nowości produktowych (21%). Dla części kupujących ważne jest również poczucie bezpieczeństwa – niemal co piąty użytkownik AI (19%) podkreśla, że narzędzia te pomagają upewnić się, iż transakcja jest bezpieczna.

Finalizacja zakupów wspieranych przez AI najczęściej odbywa się na dużych platformach marketplace – ten kanał wskazało aż 83% osób świadomie korzystających z narzędzi sztucznej inteligencji. Kolejne miejsca zajmują multibranżowe sklepy internetowe (48%) oraz sklepy sieci handlowych (45%). Z kolei rozwiązania oparte wyłącznie na AI, takie jak aplikacje zintegrowane z chatbotami, pozostają niszowe (14%). Jeśli chodzi o kategorie produktów, w których AI odgrywa największą rolę, zdecydowanie dominuje elektronika – odpowiada za 67% takich zakupów. Kolejne wysokie miejsca zajmują dom i ogród (49%), zdrowie (46%).