Plażowy niezbędnik beauty

Wyjeżdżając na urlop, często zabieramy ze sobą zbyt dużo rzeczy – niektórych z nich nawet nie wyjmujemy z walizki. Podpowiadamy, które kosmetyki zabrać, by zminimalizować zawartość kosmetyczki. Bez uszczerbku dla urody!

EFEKT „WOW”

Łącząc ochronę przeciwsłoneczną i działanie przeciw wolnym rodnikom, unikalny, zmysłowo pachnący EISENBERG Paris OLEJEK DO TWARZY I CIAŁA SPF6 ujawnia niesamowicie miękką, nawilżoną, bosko opaloną skórę. Zawiera naszą formułę Trio-Molecular®, która pomaga regenerować, energetyzować i natleniać skórę oraz jest wzbogacony w kwasy tłuszczowe i witaminę E, chroniące skórę przed czynnikami zewnętrznymi Jego słodkie, zmysłowe nuty uwodzą zmysły. Można stosować go z ulubionym kremem SPF lub do podkreślenia efektu pięknej opalenizny.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris OLEJEK DO TWARZY I CIAŁA SPF6, 279 zł/100 ml/sephora.pl

FOTOPROTEKCJA Z KOLOREM

Makijaż na wakacjach jest zbędny. Postaw na naturalność. Lekki krem koloryzujący w zupełności wystarczy. Mediderma SUNYSES MD NATURAL SKIN TONE SPF 50 zapewnia wysoką fotoprotekcję (SPF 50) przed promieniowaniem UVA/UVB, a jednocześnie ma działanie nawilżające, łagodzące i regenerujące skórę. Jego formuła z kolorem zapewnia naturalny efekt opalenizny.

SPRAWDŹ: Mediderma SUNYSES MD NATURAL SKIN TONE krem koloryzujący SPF 50, 153 zł/30 ml/mediderma.pl

SŁOŃCE? JUŻ NIE SZKODZI

Pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni produkt z filtrem, jak np. Sesderma REPASKIN TRANSPARENT SPRAY FOTOPROTECTOR SPF 50+, który nie tylko chroni, ale też zwalcza uszkodzenia wywołane przez promieniowanie słoneczne. Wykorzystano w nim technologię SHIELD-SYSTEM zawierającą enzymy naprawiające DNA i efektywnie neutralizujące fotouszkodzenia. Z kolei kombinacja filtrów fizycznych i chemicznych – chroni przed poparzeniami i zaczerwienieniem skóry wywołanymi przez ekspozycje na słońce. Ma wygodną formę aerozolu, po nałożeniu jest transparentny i nie powoduje błyszczenia skóry.

SPRAWDŹ: Sesderma REPASKIN TRANSPARENT SPRAY FOTOPROTECTOR SPF 50+, 138 zł/200 ml/sesderma.pl

KREATYWNA GŁOWA

Stylizacja włosów zajmuje zazwyczaj sporo czasu – a na wakacjach każda chwila na relaks jest na wagę złota. Ale jeśli wieczorem nawiniesz włosy na specjalny wałek invisibobble GIFT SET Handle with Curl 3pc, rano obudzisz się z hollywoodzkimi falami. A to wszystko bez użycia ciepła, czyli bez szkody dla włosa. Zyskujesz czas, a i włosy „odetchną” z ulgą. Na plaży sprawdzi się też pozbawiona metalu, innowacyjna klamra do włosów invisibobble Everclaw Leo Love, o wyjątkowym, modnym kształcie. Dodatkowo, dzięki technologii HAIRLOVETECH™ produkt zapewnia wygodę stosowania i troskę o włosy.

SPRAWDŹ: invisibobble GIFT SET Handle with Curl 3pc, 79,99 zł/ invisibobble Everclaw Leo Love, 34,99 zł, dostępne rossmann.pl oraz hebe.pl.

i Autor: materiał prasowy Pielęgnacja