Pocałunek pełnych ust: Jakie pomadki powiększające usta działają i czy warto je stosować?

Magia mrowienia: składniki, które "powiększają" usta

Sekretem działania pomadek powiększających są składniki, które w delikatny sposób stymulują krążenie krwi w ustach, powodując ich lekkie obrzmienie. To właśnie one odpowiadają za charakterystyczne uczucie mrowienia, pieczenia, a czasem nawet chłodzenia. Nie obawiaj się – zazwyczaj jest to kontrolowane i bezpieczne podrażnienie, które ma na celu właśnie ten pożądany efekt.

Do najpopularniejszych składników aktywnych, które znajdziesz w pomadkach powiększających, należą:

Kapsaicyna (wyciąg z papryczki chili): To ona odpowiada za intensywne, rozgrzewające mrowienie. Delikatnie podrażnia skórę, powodując zwiększony przepływ krwi i lekki obrzęk.

Mentol i mięta pieprzowa: Dają efekt chłodzenia, który również stymuluje krążenie. Często towarzyszy mu uczucie delikatnego mrowienia.

Cynamon (olejek cynamonowy): Podobnie jak kapsaicyna, ma właściwości rozgrzewające i lekko drażniące, co prowadzi do chwilowego powiększenia ust.

Imbir: Znany ze swoich właściwości rozgrzewających, może również powodować delikatne mrowienie i stymulować mikrokrążenie.

Kwas hialuronowy (w różnych formach): Choć sam w sobie nie "mrowi", jest często dodawany do pomadek powiększających ze względu na swoje silne właściwości nawilżające i zdolność do wiązania wody. Dzięki temu usta stają się bardziej nawilżone, gładkie i optycznie pełniejsze.

Peptydy: Niektóre pomadki zawierają peptydy, które mają za zadanie stymulować produkcję kolagenu w dłuższej perspektywie, co może przyczynić się do trwalszego efektu pełniejszych ust.

Efekt powiększenia uzyskany za pomocą tych składników jest zazwyczaj tymczasowy i utrzymuje się od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. To idealne rozwiązanie na specjalne wyjścia, kiedy chcesz dodać swoim ustom nieco objętości bez konieczności wizyty w gabinecie medycyny estetycznej.

Pamiętaj, że nawet jeśli pomadka powiększająca usta wydaje się szybkim i łatwym rozwiązaniem, istnieją pewne pułapki, których warto unikać. Przede wszystkim, zawsze wykonaj test uczuleniowy na małym fragmencie skóry, zanim nałożysz produkt na całe usta, zwłaszcza jeśli masz wrażliwą skórę. Nie przesadzaj z ilością produktu – zbyt duża dawka składników drażniących może spowodować nieprzyjemne pieczenie, a nawet podrażnienie. Unikaj stosowania pomadek powiększających na spierzchnięte lub popękane usta, ponieważ może to pogorszyć ich stan. Zamiast tego, najpierw wylecz i nawilż usta, a dopiero potem sięgnij po produkt powiększający.

SEPHORA COLLECTION OUTRAGEOUS PLUMP VOLUME x TABASCO®

Kiedy wypełniająca moc Outrageous plump effet volume spotyka się z ognistym światem kultowej marki pikantnych sosów TABASCO®, powstaje limitowana edycja równie gorąca, co pożądana. Błyszczyk wzbogacony ekstraktem z papryczki chili i kwasem hialuronowym zapewnia nawilżone, powiększone i widocznie pełniejsze usta.

Dostępny w 4 odcieniach o intensywności inspirowanej kultowymi sosami marki: wybierz poziom ostrości, który Ci odpowiada.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

CHARLOTTE TILBURY Big Lip Plumpgasm - Błyszczyk nawilżający i zwiększający objętość

Ten transparentny błyszczyk do ust w neutralnym odcieniu szampana zawiera tę samą formułę wypełniającą co Pillow Talk Big Lip Plumpgasm, dzięki czemu zapewnia efekt wypełnienia ust, który jest widoczny od razu i w miarę stosowania. Nakłada się jak błyszczyk i jest równie przyjemny jak olejek. Formuła z kwasem hialuronowym zapewnia natychmiastowe nawilżenie i gładsze, pełniejsze usta!

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

Maybelline Lifter Gloss Błyszczyk do ust

Błyszczyk, który nadaje ustom jednocześnie wyjątkowy połysk pozostawiając komfort na ustach. Jego unikalna formuła z kwasem hialuronowym i witaminą E sprawia, że usta są nawilżone, wyczuwalnie gładsze i widocznie większe. Dzięki wygodnemu aplikatorowi XL nakładanie produktu staje się błyskawicznie proste. Wybierz wielofunkcyjny blask od Lifter Gloss!