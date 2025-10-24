Poczuj jesienny vibe w codziennej pielęgnacji – nadchodzi Pumpkin Time od niuviu!

Dynia od dawna kojarzy się z ciepłem i komfortem, nie tylko na talerzu. Jej aromat poprawia nastrój, a pestki kryją bogactwo witamin, minerałów i kwasów tłuszczowych, wspierających kondycję skóry i włosów. Te dobroczynne właściwości marka niuviu połączyła z apetycznymi zapachami Pumpkin Spice Latte i Pumpkin Pie, tworząc limitowaną serię Pumpkin Time. Nowa linia produktów powstała we współpracy z siostrzanym duetem influencerek znanych jako „babasierzuca”. To kolekcja, która otula ciało i zmysły niczym miękki koc w chłodny wieczór, łącząc skuteczną pielęgnację z największym trendem sezonu.

– Jesień to pora roku, podczas której skóra i włosy potrzebują więcej troski. To moment regeneracji po lecie i przygotowania na zimowe chłody. Nasza nowa linia Pumpkin Time to aż 8 produktów, dwa klimatyczne zapachy i jeden wyjątkowy składnik – olej z pestek dyni. Tym razem postawiliśmy właśnie na dynię, symbol jesieni, który jednocześnie ma realne właściwości pielęgnacyjne, a także na korzenne, słodkie aromaty. Seria Pumpkin Time to limitowana kolekcja kosmetyków zarówno do włosów, jak i ciała, która łączy piękne zapachy z prostymi, skutecznymi składami, zgodnie z filozofią niuviu – mówi Dominika Salachna, Brand Manager marki niuviu.

Jesienne must have: Pumpkin Spice Latte i Pumpkin Pie Seria Pumpkin Time obejmuje dwa rodzaje produktów – kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji włosów oraz do ciała:

Linia Pumpkin Spice Latte, zawierająca szampon i maskę, to zgrany duet, którego uzupełnieniem jest satynowy olejek wygładzający i zabezpieczający końcówki. Kosmetyki otulają włosy ciepłym, aromatycznym zapachem wprowadzającym w przytulny nastrój. To jesienny rytuał, który regeneruje włosy, odżywia je i przywraca im miękkość.

Codzienna kąpiel i pielęgnacja ciała zyskuje nowy wymiar dzięki linii Pumpkin Pie. W kolekcji znalazły się: żel oraz satynowy olejek pod prysznic, a także balsamy w trzech wariantach – od lekkiego nawilżenia, przez odżywienie, aż po intensywną regenerację. Każdy z nich bazuje na oleju z pestek dyni, który koi i wygładza skórę, pozostawiając ją aksamitną w dotyku. To prawdziwa jesienna uczta dla zmysłów – zapach świeżo upieczonej tarty dyniowej otula skórę jak ciepły kocyk.

Produkty z linii Pumpkin Time dostępne są w drogeriach Hebe oraz online.

i Autor: niuviu / Materiały prasowe