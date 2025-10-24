Poczuj jesienny vibe w codziennej pielęgnacji – nadchodzi Pumpkin Time od niuviu!

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-24 12:41

Jesień to wyjątkowy czas, gdy świat zwalnia tempo, a my chętnie otulamy się miękkim kocem i sięgamy po rozgrzewającą kawę. Nic więc dziwnego, że jednym z symboli tej pory roku stała się pumpkin spice latte. Teraz ten kultowy trend przenika do świata beauty! Marka niuviu, stworzona przez zespół so!flow, prezentuje limitowaną kolekcję Pumpkin Time, inspirowaną zapachem dyni i jesienną atmosferą.

Dynia od dawna kojarzy się z ciepłem i komfortem, nie tylko na talerzu. Jej aromat poprawia nastrój, a pestki kryją bogactwo witamin, minerałów i kwasów tłuszczowych, wspierających kondycję skóry i włosów. Te dobroczynne właściwości marka niuviu połączyła z apetycznymi zapachami Pumpkin Spice Latte i Pumpkin Pie, tworząc limitowaną serię Pumpkin Time. Nowa linia produktów powstała we współpracy z siostrzanym duetem influencerek znanych jako „babasierzuca”. To kolekcja, która otula ciało i zmysły niczym miękki koc w chłodny wieczór, łącząc skuteczną pielęgnację z największym trendem sezonu.

– Jesień to pora roku, podczas której skóra i włosy potrzebują więcej troski. To moment regeneracji po lecie i przygotowania na zimowe chłody. Nasza nowa linia Pumpkin Time to aż 8 produktów, dwa klimatyczne zapachy i jeden wyjątkowy składnik – olej z pestek dyni. Tym razem postawiliśmy właśnie na dynię, symbol jesieni, który jednocześnie ma realne właściwości pielęgnacyjne, a także na korzenne, słodkie aromaty. Seria Pumpkin Time to limitowana kolekcja kosmetyków zarówno do włosów, jak i ciała, która łączy piękne zapachy z prostymi, skutecznymi składami, zgodnie z filozofią niuviu – mówi Dominika Salachna, Brand Manager marki niuviu.

Jesienne must have: Pumpkin Spice Latte i Pumpkin Pie Seria Pumpkin Time obejmuje dwa rodzaje produktów – kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji włosów oraz do ciała:

  • Linia Pumpkin Spice Latte, zawierająca szampon i maskę, to zgrany duet, którego uzupełnieniem jest satynowy olejek wygładzający i zabezpieczający końcówki. Kosmetyki otulają włosy ciepłym, aromatycznym zapachem wprowadzającym w przytulny nastrój. To jesienny rytuał, który regeneruje włosy, odżywia je i przywraca im miękkość.
  • Codzienna kąpiel i pielęgnacja ciała zyskuje nowy wymiar dzięki linii Pumpkin Pie. W kolekcji znalazły się: żel oraz satynowy olejek pod prysznic, a także balsamy w trzech wariantach – od lekkiego nawilżenia, przez odżywienie, aż po intensywną regenerację. Każdy z nich bazuje na oleju z pestek dyni, który koi i wygładza skórę, pozostawiając ją aksamitną w dotyku. To prawdziwa jesienna uczta dla zmysłów – zapach świeżo upieczonej tarty dyniowej otula skórę jak ciepły kocyk.

Produkty z linii Pumpkin Time dostępne są w drogeriach Hebe oraz online.

