Poczuj wiosne z najbardziej kultowymi butami na świecie

Nowa propozycja od Crocs zachowuje wszystkie zalety oryginału - są niezwykle lekkie, łatwe do czyszczenia i szybkoschnące, co sprawia, że są idealnym wyborem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dzięki obrotowym paskom na piętach buty zapewniają jeszcze lepsze dopasowanie, oferując maksymalny komfort na co dzień.

Najnowszy model Crocs to niezastąpiony kompan codziennych przygód, który łączy w sobie funkcjonalność, wygodę oraz radość płynącą z noszenia butów o kwiatowym wzorze.

Classic Floral Cut-Out Clog – najważniejsze cechy:

Kwiatowe, kobiece wycięcia inspirowane naturą

Niezwykle lekkie

Łatwe do czyszczenia i szybkoschnące

Obrotowe paski na piętach dla lepszego dopasowania

Ikoniczna wygoda Crocs™: Lekkość, elastyczność i komfort 360 stopni

Poznaj nowe Crocs i doświadcz kultowej wygody w kwiatowej odsłonie! Model Classic Floral Cut-Out Clog będzie dostępny w sklepach oraz na stronie www.crocs.pl już w lutym!

i Autor: materiały prasowe Crocs

