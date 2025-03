Podaruj piękno – wyjątkowe prezenty na dzień kobiet

Donut Worry & be WOW! czyli głośna premiera nowej linii do włosów YOLYN Wow!

EISENBERG Paris doskonale wie, jak podkreślić to, co w nas najpiękniejsze. Wybierz kosmetyki, które otulą skórę, podkreślą zmysłowość i dodadzą pewności siebie. Pomadka w idealnym odcieniu, flakon wyjątkowych perfum czy ekskluzywny produkt pielęgnacyjny – to upominki, które zawsze sprawiają radość. Niezależnie od tego, czy obdarowujesz kogoś bliskiego, czy sama celebrujesz swoją kobiecość, te cztery propozycje EISENBERG Paris sprawią, że każdy dzień będzie wyjątkowy.

KOBIECOŚĆ W UŚMIECHU

EISENBERG Paris J.E. ROUGE® N03 to nie tylko wyjątkowy kolor pomadki, ale i perfekcyjna pielęgnacja ust. Jej formuła wzbogacona została w ekstrakt z kwiatu orchidei o działaniu nawilżającym oraz witaminę E o właściwościach przeciwutleniających. Idealnie się wtapia, pozostawiając na ustach intensywny kolor z subtelnym połyskiem. Królujący w tym sezonie odcień nude dopasuje się do każdego typu urody i pozostanie nieodłącznym elementem makijażu w nadchodzącym wiosennym sezonie. Pomadka zamknięta w eleganckiej, czarnej obudowie idealnie sprawdzi się na prezent dla wyjątkowej kobiety.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris J.E. ROUGE® N03, 209 zł/3,5 g/sephora.pl

JEJ DELIKATNOŚĆ W ZAPACHU

EISENBERG Paris EAU FRAÎCHE DÉLICATE to obraz malowany nutami zapachowymi. Powstał z miłości do piękna i sztuki. Wyczujemy w nich powiew świeżości i zwiewną elegancję, która budzi nową zmysłowość. W nucie głowy intryguje jabłko. Jego pikantne i musujące akcenty umykają, by spotkać grejpfruta oraz czarną porzeczkę, uwalniając zwiewną, pełną blasku świeżość. Delikatne i słoneczne serce jaśminu oraz brzoskwini zatapia się w otulającej miękkości piżma i drzewa sandałowego, by połączyć się z elegancją cedru. Nic nie wyraża nas tak jak zapach – w tym dniu wybierz ten, który podkreśla w niej to co najpiękniejsze.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris EAU FRAÎCHE DÉLICATE, 345 zł/30ml,525 zł/50 ml, 699 zł/100 ml/sephora.pl

WYPIELĘGNOWANE SPOJRZENIE

EISENBERG Paris EXCELLENCE GOLD ULTRALIFT MASK, to cenna przeciwzmarszczkowa i regenerująca żelowo-kremowa maseczka, która została stworzona, aby przynieść intensywne nawilżenie i nadać świeżość delikatnej skórze wokół oczu. Jej innowacyjna formuła łączy składniki działające ze sobą w synergii: złoto z ultraliftingującymi peptydami pobudzającymi kolagen. Nawet po pierwszym zastosowaniu możemy zobaczyć wygładzenie drobnych oraz redukcję głębokich linii zmarszczek. Kontur oka staje się wyraźnie młodszy i bardziej promienny. Każda kobieta olśniewa spojrzeniem, niech będzie więc młode i wypielęgnowane!

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris EXCELLENCE GOLD ULTRALIFT MASK, 619 zł/30 ml/sephora.pl

Z MIŁOŚCI DO MŁODOŚCI

EISENBERG Paris FACE REFINING SERUM przybliża nas do spełnienia marzenia o pięknej skórze i młodzieńczym wyglądzie niezależnie od wieku. To lekkie żelowe serum, które błyskawicznie się wchłania i wnika w głąb skóry. Aplikowane pod codzienną pielęgnację sprawia, że dzień po dniu skóra będzie bardziej sprężysta, na podbródku i szyi zmniejszą się oznaki jej wiotczenia, a policzki odzyskają jędrność. Dzięki zawartości wyciągu z kakaowca i kofeiny doskonale eliminuje kumulację tłuszczu. Glaucyna przeciwdziała wiotczeniu skóry i pomaga w uzyskaniu jędrności. Podaruj wyjątkowy produkt, który pozwoli zadbać o kobiecość i młody wygląd każdego dnia!

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris FACE REFINING SERUM, 495 zł/50 ml/sephora.pl