Podaruj swojej skórze prawdziwie długi weekend. Sprawdź, jakie kosmetyki warto zabrać ze sobą na wyjazd!

To mój najlepszy krem pod oczy. Usuwa zmęczenie i rewelacyjnie nawilża

Life is better outdoor – odkryj letnią kolekcję Regatta

Nawet jeśli na co dzień jesteś otwarta na wszystkie nowości i z przyjemnością testujesz każdą kosmetyczną nowinkę z TikToka, na majówkę postaw na minimalizm ilościowy i sprawdzone kosmetyki.

Pielęgnacyjne minimum, które warto zabrać ze sobą wyjeżdżając na majówkę.

Kosmetyk do oczyszczania i demakijażu typu 2 w 1

Nie ma skutecznej pielęgnacji bez dokładnego oczyszczenia skóry z zanieczyszczeń i makijażu. Jeśli masz mało miejsca w walizce zabierz ze sobą kosmetyk, który łączy demakijaż z delikatnym, ale skutecznym oczyszczaniem.

Fot. Emulsja do demakijażu i oczyszczania twarzy 2w1 BLESS THE LESS, Miya Cosmetics

(97% składu pochodzenia naturalnego)

Mleczna formuła usuwa makijaż oraz oczyszcza skórę twarzy i oczu, pozostawiając skórę nawilżoną i gładką, bez uczucia ściągnięcia. W jej składzie znajdziesz m.in. składniki z upcyklingu hydrolat z pomarańczy i olej z pestek wiśni, a także nawilżającą betainę i kojący pantenol.

i Autor: materiały prasowe Miya

Kosmetyk nawilżający

Wielopoziomowe nawilżenie to must-have w pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Postaw na lekkie formuły, które nie obciążą skóry i które możesz stosować również na bardziej delikatną okolicę wokół oczu.

Fot. Dwufazowy nawadniający hydro-koncentrat Hydra Glow, Bielenda Professional Supremelab

Dzięki 5% zawartości śluzu ślimaka, glikozaminoglikanów oraz kwasu hialuronowego, jego formuła intensywnie nawilża i wygładza skórę, poprawiając jej elastyczność. Dodatkowo koncentrat wspiera barierę hydrolipidową, działa rozjaśniająco i przywraca skórze blask.

i Autor: materiały prasowe Bielenda

Kosmetyk chroniący przed promieniowaniem UV

Nawet jeśli prognozy nie zapowiadają słonecznej pogody, wyjeżdżając na majówkę nie zapomnij o fotoprotekcji.

Fot. Nawilżająco-kojący krem SPF 50+ BLESS THE LESS, Miya Cosmetics

To doskonałe połączenie pielęgnacji i bardzo wysokiej ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB. Krem chroni przed fotostarzeniem, koi i łagodzi skórę oraz zapewnia komfortowe nawilżenie bez obciążenia. Lekka formuła szybko się wchłania – możesz stosować jako baza pod makijaż.

i Autor: materiały prasowe Miya

Fot. myBBalm Witaminowy krem BB SPF30, MIYA Cosmetics

Ten lekki krem BB daje naturalne wykończenie, z subtelnym efektem glow, Zawarte w kremie pigmenty mineralne nadają skórze piękny odcień, wyrównując koloryt i korygując niedoskonałości. Dzięki zawartym w nim składnikom aktywnym krem również intensywnie nawilża, wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek oraz cieni pod oczami, a przy tym kosmetyk chroni skórę przed promieniowaniem UV. Dodatkowa zaleta – formuła nie obciąża skóry, nie zapycha porów, nie roluje się i nie spływa wraz z potem! Docenimy to zwłaszcza w cieplejszych dni!

i Autor: materiały prasowe Miya

Róż – nie tylko z myślą o rumieńcach

Nie wyobrażasz sobie dnia bez makijażu – do stworzenie delikatnego makijażu z rumieńcem wystarczy ci odpowiednio dobrany tint czy róż w sztyfcie. Ten jeden kosmetyk sprawdzi się zarówno do konturowania twarzy, w roli cieni, lub by podkreślić kolor ust.

Fot. Water jelly tint FaceBoom make-up

Żelowa formuła tintu gładko rozprowadza się na skórze, dając satynowe wykończenie. Dzięki niemu uzyskasz efekt delikatnego rumieńca, ale możesz go użyć również jako cień czy do dodania koloru ustom. Z łatwością zbudujesz kolor – od subtelnego muśnięcia do bardziej odważnego. Do wybory 3 warianty: Lychee, Papaya i Cherry.

i Autor: materiały prasowe FaceBoom

Kosmetyk do pielęgnacji okolic oczu

Jeśli spokojny chill w SPA to nie twój klimat relaksu i planujesz zarwać kilka nocy w trakcie wyjazdu, nie zapomnij spakować do kosmetyczki kremu lub serum pod oczy. W walce z cieniami i opuchlizną pod oczami najlepiej sprawdzą się formuły z kofeiną, rutyną czy witaminą C.

Fot. Żel-serum pod oczy BLESS THE LESS, MIYA Cosmetics

Serum poprawia napięcie skóry, wygładza istniejące zmarszczki mimiczne, redukuje ślady zmęczenia, cienie i „worki” pod oczami. Lekka formuła doskonale się wchłania przywracając skórze świetlistość i młody wygląd. Zaleta jest także metalowy aplikator, który ułatwia aplikację kosmetyku i przyjemnie chłodzi podczas masażu okolic oczu, dając efekt odświeżonej, zrelaksowanej skóry.