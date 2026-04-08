Podkład ślubny idealny. Jak wybrać ten, który przetrwa całą noc?

Wybór odpowiedniego podkładu na ślub to zadanie wymagające szczególnej uwagi. Musi on spełniać szereg funkcji: ujednolicać koloryt cery, tuszować niedoskonałości, wyglądać naturalnie na zdjęciach (bez efektu maski czy "flashbacku"), a przede wszystkim – być niewzruszenie trwały.

Przygotowania do ślubu bywają stresujące, a w pośpiechu łatwo o pomyłki. Po pierwsze, nigdy nie testuj nowego podkładu na dzień przed ślubem. Zawsze rób to z wyprzedzeniem, aby sprawdzić, czy nie wywołuje podrażnień i jak zachowuje się na skórze w ciągu dnia. Po drugie, nie przesadzaj z kryciem. Chociaż chcesz ukryć niedoskonałości, zbyt gruba warstwa podkładu będzie wyglądać nienaturalnie i ciężko, zwłaszcza na zdjęciach. Stawiaj na budowalne krycie i punktowe korektory. Po trzecie, nie zapominaj o szyi i dekolcie. Kolor podkładu powinien idealnie stapiać się z odcieniem szyi, aby uniknąć nieestetycznej "maski". W razie potrzeby, delikatnie rozprowadź resztki podkładu lub pudru na dekolcie, aby uzyskać spójny wygląd.

Zanim zaczniesz testować podkłady, musisz dokładnie znać swoją cerę. To klucz do sukcesu:

Cera sucha: Potrzebuje podkładów nawilżających, o rozświetlającym lub satynowym wykończeniu. Unikaj matujących formuł, które mogą podkreślić suche skórki. Szukaj składników takich jak kwas hialuronowy, gliceryna, witamina E.

Cera tłusta/mieszana: Idealne będą podkłady matujące, beztłuszczowe, z przedłużoną trwałością. Pomogą one kontrolować błyszczenie i utrzymać makijaż w ryzach. Szukaj formuł "oil-free" i "long-lasting".

Cera normalna: Masz szczęście! Możesz pozwolić sobie na większą swobodę, wybierając podkłady o satynowym lub naturalnym wykończeniu, które subtelnie podkreślą Twój blask.

Cera wrażliwa/naczynkowa: Wybieraj podkłady hipoalergiczne, bezzapachowe, z dodatkiem składników łagodzących (np. aloes, alantoina). Unikaj silnych substancji zapachowych i alkoholu.

NARS Natural Matte Longwear Foundation

Podkład, który zapewnia nawet do 24 godzin kontroli błyszczenia i niewyczuwalną, wygładzającą formułę, na której zawsze możesz polegać. Wysokowydajne krycie, od średniego do pełnego, tworzy efekt soft-focus, który natychmiast optycznie rozmywa wszelkie niedoskonałości. Dzięki technologii Pore-Refining Trio, zaawansowanemu kompleksowi pielęgnacyjnemu, podkład z czasem widocznie poprawia strukturę skóry i już po dwóch tygodniach zmniejsza widoczność porów. Formuła o konsystencji serum jest zaskakująco lekka i oddychająca, co ułatwia stopniowanie krycia oraz zapewnia naturalne, matowe wykończenie. To produkt, który działa dłużej. Za każdym razem.

i Autor: NARS/ Materiały prasowe

Nowa formuła - CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Foundation – lekki podkład zapewniający pełne krycie

Opracowana przez Charlotte formuła 7 w 1 AIRBRUSH SKIN MIRACLE z technologią Biomimetic Second-Skin Tech™, Powder Blur AirTech™ i ekstraktem Phytoyouth Essence™ Time Machine pomaga uzyskać gładszą, bardziej napiętą i widocznie młodziej wyglądającą skórę po każdym zastosowaniu!

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

HAUS LABS BY LADY GAGA Triclone Skin Tech Foundation - Podkład z fermentowaną arniką

Nagradzana receptura opracowana na bazie 20 składników pielęgnacyjnych długo się utrzymuje, zapewnia komfort i nie narusza zdrowia skóry. Lekka konsystencja podobna do serum idealnie rozjaśnia i wygładza cerę, nadając jej naturalne i świetliste wykończenie przez cały dzień. Nie daje uczucia ściągnięcia i nie zostawia efektu maski.

i Autor: HAUS LABS/ Materiały prasowe

Clarins Double Serum DOUBLE SERUM Foundation

To podkład-serum nowej generacji, którego przełomowe połączenie makijażu i pielęgnacji wznosi promienność skóry na zupełnie nowy poziom. Dzięki regulowanemu dozownikowi oferuje lekkie, personalizowane krycie — od średniego do pełnego — oraz świetliste, satynowe, nietłuste wykończenie. Dostępny w 12 odcieniach, odpowiednich dla wszystkich typów skóry.