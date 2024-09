Podwójne oczyszczanie – wstęp do skutecznej pielęgnacji

Cara Delevingne dołącza do globalnego składu ambasadorek L’oréal Paris

Dodaję do szamponu za każdym razem. Moje włosy są idealnie wygładzone niczym tafla i pełne objętości. Sposób na wygładzanie niesfornych włosów

Wieczorne oczyszczanie nie musi być skomplikowane, by było skuteczne. Ważniejsze od ilości zastosowanych produktów jest możliwość usunięcia każdego rodzaju zanieczyszczeń. Podstawowa technika Sesderma polega na użyciu oczyszczającego płynu liposomowego, a następnie pienistego żelu do spłukiwania.

KROK 1: SESDERMA SENSYSES HYALURONIC

Oczyszczający płyn liposomowy idealnie sprawdzi się do demakijażu każdego rodzaju skóry. Zawiera liposomy, które dzięki swojej budowie usuwają zarówno zanieczyszczenia rozpuszczalne w tłuszczach, jak i w wodzie. Zapewnia komfort nawet, gdy zmagamy się z jej nadmierną suchością, zaczerwienieniem, czy podrażnieniami. Poradzi sobie z makijażem wodoodpornym i zanieczyszczeniami nagromadzonymi przez cały dzień. W płynie zastosowano kwas hialuronowy z trzema wielkościami cząsteczek. Dlatego płyn jednocześnie wiąże wodę w naskórku i zapewnia długotrwałe nawilżenie. Organiczny krzem sprzyja odnowie naskórka, a pantenol ma działanie kojące. Ważną rolę odgrywa dodatek kwasu linolowego – przywraca równowagę lipidową i wspomaga jej naturalne funkcjonowanie. Po zastosowaniu płynu skóra jest oczyszczona, nawilżona i ukojona.

KROK 2: SESDERMA HIDRAVEN

Ten pienisty krem sprawdzi się przy każdym typie cery i będzie wybawieniem dla skóry szczególnie wrażliwej lub nietolerującej mydła. Oczyszcza z zanieczyszczeń, a jednocześnie nie powoduje dyskomfortu w postaci uczucia ściągnięcia czy przesuszenia. W jego składzie znajdziemy ekstrakty roślinne z ruminaku, owsa, mimozy i aloesu, dzięki czemu dogłębnie nawilża, regeneruje i koi skórę. Pozostawia ją oczyszczoną, odświeżoną i przyjemną w dotyku.

Tak oczyszczona skóra - zgodnie z hasłem marki Sesderma „Listening to your skin” - gotowa jest na kolejne etapy pielęgnacji zindywidualizowanej i dopasowanej do jej potrzeb.