Pokaż światu swoje prawdziwe oblicze. Makijaż na wiosnę

Wyeksponuj usta dzięki 20 NOWYM, uwielbianym przez fanów odcieniom pomadki Lipstick, oferującym inny efekt wykończenia: jedwabiście matowy, matowy soft-focus, półtransparentny lśniący i elegancki satynowy. Idealny makijaż w odcieniach NUDE doskonale dopełnią kultowe konturówki do ust, także w wersji nude, pozwalając na stworzenie unikalnych, wyjątkowych looków. Niezależnie od tego, czy wybierzesz subtelne, delikatne wykończenie, czy odważnie podkreślisz usta, duet - pomadka i kredka, z łatwością dopasują się do naturalnej tonacji Twojej skóry. Zyskasz pewność siebie, by w pełni wyrazić swoją osobowość. Makijaż nie byłby kompletny bez podkreślenia oczu. Kokietuj uwodzicielskim spojrzeniem, które uzyskasz dzięki palecie sześciu mocno napigmentowanych, neutralnych cieni do powiek, które dodadzą głębi i nowego wymiaru każdej niezapomnianej chwili.

Odcienie nude to oznaka odwagi i śmiałości w niezwykle wyważony sposób

„Kolekcja M·A·C Nudes to wejście do świata, w którym nude nie jest już synonimem nijakości” — powiedziała Carly Utting, M·A·C Senior Artist. „Oferta przygotowana z myślą o nadchodzącym sezonie przywraca odcieniom nude ekscytujący vibe, od jasnych brązów po bogate odcienie czekoladowe, przedstawiając niemający sobie równych wybór kolorów, które są jednocześnie osobiste i zróżnicowane – po prostu dla każdego”. Celebrując moc autoekspresji i indywidualności, kolekcja NUDES zapewnia wszystkim – bez względu na wiek, rasę, a także płeć – możliwość odnalezienia odcienia, który będzie wyjątkowy i idealny właśnie dla nich.

NUDE to odcienie zawsze seksowne, uwodzicielskie i niesamowicie osobiste. Odkrywaj kolekcję M·A·C Nudes i baw się dobrze, wybierając swój własny odcień nude!

KOLEKCJA M·A·C NUDES

20 NOWYCH, FRYWOLNIE NEUTRALNYCH ODCIENI

Od chłodnych w tonacji beży po bogaty kolor kasztanów, ta wyjątkowo osobista kolekcja – łącząca w sobie nowe odcienie nude oraz kolory z przeszłości – to idealna oferta dla skóry w dosłownie każdej tonacji. Modne odcienie i wyjątkowe konsystencje to gwarancja, że każdy odnajdzie swój perfekcyjny makijaż w stylu nude.

Pomadka Powder Kiss Liquid Lip: Lekka konsystencja musu, zapewniająca 10-godzinną trwałość

It’s Personal: Cool, dusty nude

Habit: Peachy nude

Taken: Warm-toned light brown

Buffiest: Mid-tone nudey pink

Chestnut: Deep warm brown

Rekindled: Deep cool brown

Pomadka M·A·CXIMAL Matte: Zapewniająca pełne krycie z mocno napigmentowanym kolorem, a także trwałość przez cały dzień i jedwabiste, matowe wykończenie.

Acting Natural: Cool-toned pale beige

Folio: Greyish nude

Yash: Warm-toned peachy nude

Cool Teddy: Cool deep-tone beige

Iconic Photo: Golden brown

Bare M·A·CXIMAL: Deep rich chocolate brown

Pomadka M·A·CXIMAL Satin: Mocno napigmentowany kolor i nawilżające, satynowe wykończenie.

Fleshpot: Warm light beige, flesh tone-like nude

Peachstock: Warm-toned light medium peach

Stone: Muted greyish taupe brown

Pomadka Lustreglass Lipstick: Półtransparentny, nawilżający kolor z wykończeniem z połyskiem.

Alone Time: Mauve brown

Signature Move: Mid-tone neutral brown

Uncensored: Cool dark brown

Pomadka M·A·CXIMAL Matte

Pielęgnuje i odżywia usta

Natychmiastowe 8-godzinne nawilżenie

Formuła zapewnia ustom poczucie komfortu

Usta zyskują pełniejszy wygląd, 12 godzin

Długotrwała i nie zmienia koloru po aplikacji, 12 godzin

Nie blaknie i nie rozmazuje się, 12 godzin

Nie zbiera się i nie łuszczy, 12 godzin

M·A·CXIMAL Satin

Uczucie komfortu i nawilżenia przez 8 godzin

Nawilża usta dzięki zawartości ekstraktu z kwiatu granatu

Odżywia usta dzięki zawartości olejków z kamelii olejodajnej i owoców dzikiej róży

Pełne krycie, mocno napigmentowany kolor

Można aplikować na usta i policzki

Usta zyskują pełniejszy wygląd i są bardziej podkreślone

Usta są ujędrnione dzięki lepszemu nawilżeniu

Widoczna redukcja cienkich linii

Charakterystyczny waniliowy zapach

Opakowanie wykonane z tworzywa PCR

i Autor: materiały prasowe MAC

PALETA CIENI DO POWIEK CONNECT IN COLOUR EYE SHADOW PALETTE: NUDE BOARD

Kokietuj uwodzicielskim spojrzeniem, sięgając po sześć mocno napigmentowanych odcieni nude. Odważ się na łączenie ich z neutralnymi, dopełniającymi kolorami, które już za jednym pociągnięciem zapewnią intensywny, napigmentowany efekt. W ten sposób stworzysz niezliczoną ilość looków — od minimalistycznych, aż po te bardziej wyraziste.

Kolekcja cieni do powiek w ciepłych odcieniach złota, brązu i beżu charakteryzuje się lekką, jedwabistą konsystencją oraz matowym lub lśniącym wykończeniem. To pierwsza tego typu formuła, która gładko rozprowadza się na powiekach, zapewniając łatwą aplikację, możliwość budowania intensywności oraz perfekcyjnego blendowania kolorów, by stworzyć niezapomniany makijaż oczu. Nasze najmocniej napigmentowane cienie do powiek zawierają aż o 25% więcej pigmentów niż poprzednie palety M·A·C, oferując jeszcze głębsze i bardziej intensywne kolory.