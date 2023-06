Pokochaj swoje brwi i zadbaj o nie, jak profesjonalistka

Co mówi o Tobie pierwsza litera imienia? Jeżeli Twoje imię zaczyna się na tę literę to los zgotuje Ci prawdziwe piekło. Słowiańskie znaczenie imion

Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie słyszał o makijażu brwi, a dzisiaj to jeden z kroków, którego absolutnie nie wolno pomijać w makeupie. Odpowiednio podkreślone brwi stanowią ramą dla makijażu oczu i bez nich wydaje się on niekompletny. Wiele osób jednak nie lubi lub nie potrafi malować brwi, często wychodzą im one przerysowane i nie wyglądają naturalnie. Niekwestionowanym liderem w makijażu brwi jest marka Benefit Cosmetics. To oni jako pierwsi spopularyzowali ten rodzaj malowania się i sprawili, że stał się on prostszy i szybszy. Teraz marka wraca z nowościami, które znów mogą odmienić świat makijażu.

Goof Proof - Puder do brwi

Pożegnaj się raz na zawsze z brwiowymi gafami! Ten łatwy w użyciu, lekki prasowany puder to must have dla rozpoczynających swoją przygodę z makijażem brwi i tychpro! Puder Goof Proof łatwo wypełni wszystkie ubytki i da naturalny efekt. Zawiera olejek rycynowy, który odżywia i zmiękcza włoski, a glinka kaolinowa nadaje matowego wykończenia.

Jak go używać?

Dla początkujących - delikatnie podkreśl brwi. Wypełnij je lekkimi ruchami ku górze, blenduj szczoteczką.

Dla ekspertów - obrysuj swoje brwi, podkreśl, nadaj im kształtu na nowo! Wypełnij ubytki zdecydowanymi ruchami, buduj efekt dokładając produktu według potrzeb. Blenduj szczoteczką!

Hubba Brow - Wzmacniające serum do brwi

Nowe serum wzmacniające brwi Hubba Brow, poprawia ich gęstość zaledwie w 4 tygodnie. Brwi wyglądają na pełniejsze i zdrowsze.

Czego możesz się spodziewać?

93% badanych twierdzi, że poprawia wygląd brwi już po 4 tygodniach stosowania

96% badanych twierdzi, że brwi wyglądają na odżywione po 4 tygodniach stosowania

96% badanych twierdzi, że brwi wyglądają na pełniejsze po 12 tygodniach stosowania

Whoa! So Soft! - Odżywczy olejek do brwi

Aksamitnie gładki, lekki olejek do brwi o specjalnie opracowanej formule dla odżywienia i nawilżenia włosków oraz wydobycia ich blasku.

Co potrafi?

Odżywia brwi

Zmiękcza włoski

Wydobywa blask

Formuła opracowana specjalnie tak, aby odżywiać brwi po laminacji

Łagodzi

