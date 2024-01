Pokochałam ten sposób na wiązanie szalika zimą. W 5 sekund wyglądam jak modelka z okładki. Jak wiązać szalik?

Pokochałam ten sposób na wiązanie szalika zimą. W 5 sekund wyglądam jak modelka

Od kilku dni w Polsce mamy prawdziwą, mroźną zimę, dlatego ciepła czapka i szalik to obowiązkowy element garderoby wyjściowej. Już od kilku sezonów w modzie zimowej królują szerokie i długie szaliki. Dają komfort termiczny, ale co ważne - wyglądają niezwykle gustownie, oczywiście pod warunkiem, że umiemy je ładnie wiązać. Jak zatem wiązać szalik zimowy, aby prezentować się modnie i elegancko? Szukając inspiracji na wiązanie szalika zimą, przypadkiem trafiłam na Instagramie na filmik blogerki modowej, działającej pod nickiem @thanya. Prezentuje ona aż cztery opcje na modne wiązania, jednak mi przypadła do gustu zwłaszcza ta jedna metoda. W dosłownie pięć sekund udaje mi się zawiązać elegancko szalik przed wyjściem z domu. A efekt jest genialny!

Jak wiązać szalik zimą?

Pierwszym sposobem, a zarazem moim ulubionym jest viralowa balaclava. Jak to zrobić? Załóż szalik tak, aby pętelka krzyżowała się na karku, a końce były z przodu. Wywiń je tak, aby przechodziły pod pętelką i gotowe. Równie fajnym sposobem na wiązanie szalika jest klasyczna pętelka. Wystarczy złożyć szalik na pół i wykonać pętelkę wokół szyi. Zobacz w filmiku pozostałe propozycje na wiązanie szalika damskiego.