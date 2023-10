Popularna marka kosmetyków zamyka swoje sklepy. 140 placówek do likwidacji, a setki pracowników do zwolnienia. Ich kosmetyki znają wszyscy. Co ze sklepami w Polsce?

Sposób na noszenie szalika damskiego

Szykujesz się do wyjścia, wkładasz buty, płaszcz zimowy, nadszedł czas na szalik i teraz zaczynasz kombinować. Zachodzisz w głowę, jak zawiązać szalik damski, aby wyglądać modnie i elegancko? Otóż szalik spełnia nie tylko funkcję ochronną przed zimnem. Od dawna już jest uważany za element garderoby, który doskonale dopełnia stylizację, a nawet może pełnić jej czołową funkcję. To właśnie za sprawą szalika może sprytnie odmienić swój look. Szalik nie musi stapiać się z kolorem płaszcza - można zaszaleć z kolorem i tym samym sprawić, że nawet w ponury, pochmurny dzień będziesz wyglądać szałowo. Z kolei osoby wolące stonowane stylizacje mogą dobrać kolor szalika tak, aby współgrał z kolorystyką płaszcza, czy kurtki. Jednak, jak wiązać szalik damski, aby wyglądał dobrze? Istnieje kilak technik wiązania szalika. Najlepiej wybrać taką, która będzie pasować do jego szerokości.

Jak wiązać szalik damski, aby wyglądać elegancko?

Jedno z pytań, jakie rodzi się tuz przed wyjściem z domu to, jak wiązać szalik, aby wyglądać elegancko i dobrze? Kamila Blichowska, która na Instagramie prowadzi konto z różnymi modowymi trikami, pokazała świetny sposób na wiązanie szalika damskiego. Ta metoda sprawdzi się szczególnie przy otwartych klapach płaszczy czy kurtek. Prosty trik pozwoli zawiązać szalik w kilka sekund. Dzięki temu doskonale ochronisz dekolt i szyję przed chłodem, a do tego będziesz wyglądać stylowo niczym z magazynu modowego.