Pokrój i włóż pół do zmywarki i ją włącz. Brzydki zapach zniknie, a naczynia będą lśniąco czyste. Sposób na śmierdzący zapach ze zmywarki

Jak się pozbyć brzydkiego zapachu ze zmywarki?

Z Twojej zmywarki zaczyna ulatniać się brzydki zapach? Zanim sięgniesz po kupne detergenty i odświeżacze, postaraj się namierzyć problem. Za brzydki zapach unoszący się ze zmywarki najczęściej odpowiadają resztki jedzenia, które gniją w filtrze lub odpływie. Rozkręć filtr oraz inne wyjmowane części ze zmywarki i je porządnie umyj pod bieżącą wodą. Aby utrzymać zmywarkę w czystości i by nie psuła się za szybko warto regularnie stosować również sól. Zapobiega ona osadzaniu się kamienia, który może odpowiadać za szybsze psucie się niektórych elementów zmywarki.

Naturalny odświeżacz do zmywarki. W ten sposób pozbędziesz się brzydkiego zapachu

Jeżeli szukasz sposobów na domowy odświeżacz do zmywarki, to koniecznie przetestuj trik z cytryną. Wystarczy, że włożysz do zmywarki (do koszyczka na sztućce) pół cytryny. Zneutralizuje ona brzydkie zapachy wydobywające się z wnętrza zmywarki, a także doda połysku mytym naczyniom. Możesz również wykorzystać patent z umyciem filtra zmywarki sokiem z cytryny. Odświeży on brzydki zapach i domyje ten element zmywarki.

