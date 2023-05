Polacy kochają sprzedać i kupować ubrania. Najpopularniejsza strona z ubraniami poszerza swoją działalność. Będziesz mógł to robić za darmo

To największy błąd podczas malowania oczu przy opadającej powiece. Miliony kobiet go popełniają. W ten sposób zmniejszysz oko i dodasz sobie 10 lat

Vinted wchodzi do Rumuni. Co to oznacza dla polskich użytkowników?

Vinted to zdecydowanie najpopularniejsza platforma do sprzedaży używanych dóbr. Marka działa już 19 rynkach: w tym w Hiszpanii, Francji, Luksemburgu, Belgii, Holandii, Niemczech, Austrii, Czechach, Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Węgrzech, Słowacji, Kanadzie, Portugalii, we Włoszech, i na Litwie W sumie z platformy Vinted korzysta już ponad 80 mln użytkowników. Już teraz Vinted otwiera się na kolejny rynek, a Polacy otrzymają dostęp do nowych obszarów kupna i sprzedaży. Od 16 maja możliwa będzie zatem przesyłka zamówionych towarów z i do Rumuni.

Zobacz także: Nowe urządzenie IPL bije rekordy popularności już w przedsprzedaży

Promocja Vinted. Kupuj i sprzedawaj za darmo

Z okazji wejścia Vinted na kolejny rynek, na platformie trwa właśnie wyjątkowa promocja. - Do 16 lipca możesz korzystać z bezpłatnej wysyłki do i z Rumunii za pośrednictwem ORLEN Paczki. To oznacza, że możesz zaoszczędzić na dostawie podczas zakupów, a twoje ogłoszenia staną się jeszcze atrakcyjniejsze dla potencjalnych kupujących - informuje Vinted w komunikacie przesłanym swoim użytkownikom.

Sonda Czy korzystasz z platformy Vinted? Tak Nie