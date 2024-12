Polacy oszaleli na punkcie tych perfum. W promocji Rossmanna 150 zł taniej! Obok takiej oferty ciężko przejść obojętnie. Zapach śliwki przełamany nutą cynamonu

Promocje w Rossmannie. Kultowe perfumy taniej aż o 150 zł

Najnowsze promocje w Rossmannie to ukłon wobec miłośników luksusowych perfum. Tylko do 16 grudnia 2024 roku wiele z najbardziej rozpoznawalnych zapachów kupisz taniej. To świetna możliwość, aby rozejrzeć się za bożonarodzeniowymi prezentami dla bliskich. Perfumy uchodzą za bardzo osobisty upominek. Najczęściej wręczamy je bardzo bliskim osobom, które mają wyjątkowe znaczenie z naszym życiu. Zmysł węchu najlepiej ze wszystkich zmysłów aktywuje wspomnienia. Wręczając perfumy bliskim sprawimy, że ten zapach już zawsze będzie się kojarzył z nami. W najnowszej promocji Rossmanna kobiety znajdą wyjątkowy zapach dla mężczyzn. Świetnie sprawdzi się on jako podarunek dla męża, chłopaka oraz taty.

HUGO BOSS Bottled w promocji Rossmanna to wyjątkowa propozycja dla eleganckich mężczyzn, którzy lubią stylowe i męskie zapachy. To typowo drzewny i pieprzny zapach. Zimą kojarzy się z otulającym ciepłem oraz męską elegancją. W promocji Rossmana kupisz go teraz aż 150 zł taniej. Do 16 grudnia HUGO BOSS Bottled kosztuje jedyne 199,99 zł. Co ważne jest on dostępny jedynie w ofercie online. - Boss Bottled od Hugo Boss to klasyczne, drzewno-przyprawowe perfumy dla mężczyzn, które zadebiutowały na rynku w 1998 roku. Stworzone przez Annick Menardo i Christiana Dussouliera, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych męskich zapachów, symbolizujących elegancję, nowoczesność i pewność siebie. W 2017 roku twarzą Boss Bottled został aktor Chris Hemsworth, znany z takich serii, jak Thor, Avengers czy Mad Max. Boss Bottled to perfumy dla mężczyzny nowoczesnego, który ceni sobie zarówno tradycję, jak i nowoczesne podejście do życia. Idealny na każdą okazję, ten zapach jest kwintesencją męskiego stylu i klasy - czytamy na stronie Rossmanna.

i Autor: materiały prasowe Rossmann